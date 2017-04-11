Как работают управляющие компании в Твери: деньги собрал – обанкротился – открыл новую... А лучше - пять

Беспредел на рынке управляющих компаний в Твери продолжается. Не успевая обанкротиться, руководители УК-шек создают аналогичные компании, меняя реквизиты и даже не пытаясь придумать новые названия. Миллионные долги – деньги, собранные за услуги с собственников и не дошедшие до ресурсоснабжающих организаций – списываются. А ужесточение законодательства, призванное навести порядок в системе управления домами, никоим образом на ситуацию не влияет: не помогают в решении проблемы ни лицензирование, ни условная демократия при выборе собственниками УК.

В редакцию ТИА обратился один из жителей дома № 99 на улице Горького в Твери Михаил Медник. Он показал занимательные квитанции за услуги ЖКХ, выставленные их управляющей компанией «Застава».

На первый взгляд, разницы никакой. Но если вчитаться, у майской и июньской ООО УК «Застава» абсолютно разные реквизиты, равно как и лицевые счета. То есть, по факту в мае и июне собственнику выставляли счета две разные компании. Дом в управление новой «Заставы», говорит Михаил, невероятным образом перешёл 1 июня 2016 года, равно как и остальной жилой фонд - 55 домов. При этом никаких собраний собственников в доме не проводилось.

Михаил поспрашивал соседей: никто ничего про смену УК не слышал и не знает, а тем более не подписывал никаких протоколов очного или заочного голосования. Тогда Михаил попробовал разобраться самостоятельно и выяснил много интересного: всяких разных «Застав» в Твери несколько, компании создаются, банкротятся и передают другу друг дома, не особенно спрашивая разрешения у собственников.

Подставы «Застав»

Как рассказывает Михаил, с ООО УК "Застава" (ИНН 6952044186) договор был заключён от 30 марта 2015 года. Согласно информации из Единого государственного реестра юрлиц, компания была зарегистрирована в ФНС в 2014 году. Находится в процессе ликвидации с конца октября 2016. Единственный учредитель – Елена Сандеровна Предэ.

Новая ООО УК «Застава» (ИНН 6901086759), куда перешёл дом в июне прошлого года, была зарегистрирована в ФНС на девять лет раньше старой – в 2005 году. Кроме абсолютно идентичного названия роднят две «Заставы» один учредитель – Елена Сандеровна Предэ, одинаковый уставный капитал в 10 тысяч рублей и адрес регистрации на набережной Афанасия Никитина, дом 142.

Чтобы вы знали, на этом «Заставы» в Твери не заканчиваются. Есть ещё одна ООО УК «Застава» с ИНН 6952018877, абсолютно идентичная первым двум: те же адрес, название, уставный капитал, в списке учредителей – все та же Елена Предэ. Эта компания зарегистрирована 19 сентября 2008 года, с июля 2013 года она начала банкротиться.

Четвертая по счёту «Застава» (правда, без «УК» в названии) зарегистрирована в ФНС 26 декабря 2006 года, с 3 марта 2015 начала банкротиться и сейчас в процессе ликвидации. Учредитель – бессменная Елена Предэ, адрес регистрации, правда, другой - на улице Ефимова.

Итого: четыре одинаковых «Заставы» с одинаковыми видами деятельности - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

«Где деньги, Зин?»

Информация на сайте Арбитражного суда по всем перечисленным «Заставам» заставляет задуматься, куда делись деньги – кредиторская задолженность компаний в общей сложности исчисляется десятками миллионов рублей.

В 2016 году «Тверская генерация» обратилась в суд с заявлением о признании первой «Заставы» ИНН 6952044186 банкротом. На дату проведения судебного заседания в реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму 14 413 024,57 руб. Из анализа хозяйственной деятельности должника следует, что его финансовое состояние характеризуется как неудовлетворительное.

Третья «Застава» (ИНН 6952018877) банкротила сама себя в 2013 году с кредиторской задолженностью в 19 199 476 руб. руб. 23 коп. Возможности восстановления платежеспособности «Заставы» временным управляющим усмотрено не было.

Четвертая (ИНН 6952010081) банкротилась по требованию ООО "Тверь Водоканал". Сумма кредиторской задолженности составляла свыше 9 миллионов рублей.

Вот и все, что нужно знать о лёгком виде заработка.

То есть УК «Заставы» с одинаковым названием, одинаковыми видами деятельности, юридическим адресом и учредителем создаются одна за другой, без проблем регистрируются в ФНС, ПФР и гармонично сосуществуют. А потом, накопив долги, банкротятся. Уставный капитал УК-шек - всего 10 тысяч рублей. Взять с такой компании, понятное дело, нечего. Ресурсоснабжающими организациям остаётся разводить руками и считать многомиллионные убытки.

«Да какая разница, кому мы платим?» - говорят плательщики

Согласитесь, большинству жителей и в голову не придёт сверить ИНН в квитанции по квартплате, если в левом верхнем углу в документе годами значится родная «Застава».

Вернёмся к пресловутым квитанции за ЖКУ. Согласно информации из реестра Госжилинспекции, собственники дома № 99 на улице Горького 31 мая 2016 года вместо старой УК «Застава» выбрали иную управляющую организацию – а именно... УК «Заставу». 7 октября дом перешёл в управление старой-новой УК.

В реестре Госжилинспекции обе компании лицензированы (с 1 сентября 2014 года компании, управляющие многоквартирными домами, обязаны получать лицензии). Первая – в мае 2015 года, вторая – в феврале 2016.

Первое, что необходимо для смены УК, – решение общего собрания собственников жилья.

Михаил отправил запрос в Госжилинспекцию о законности смены компании. Там ему ответили, что из протокола общего собрания собственников дома № 99 от 31 мая 2016 года следует, что кворум, необходимый для принятия решений, имеется. Наличие кворума подтверждается предоставляемым листом регистрации собственников, принявших участие в общем собрании, - это 39 квартир. ГЖИ нашла немногочисленные нарушения в листе голосования, в основном касающиеся неправильно указанной площади квартир. Итог ответа – общее собрание было проведено правомерно, а новая УК имеет право выставлять квитанции.

И действительно – по документам вся процедура смены компании соблюдена. А в протоколе стоят подписи председателя собрания собственников и секретаря. Корреспондент ТИА связался с авторами росчерков.

Валентина Козлова, значащаяся в документе председателем, рассказала, что понятия не имела, что за документы подписывала:

- Я забежала по своим делам в УК, там мне бюллетени дали и очень попросили раскидать по почтовым ящикам. Объяснили, что это необходимо, чтобы дом остался в управлении УК «Застава». Якобы мы каждый год должны давать согласие, что остаемся в компании. Я и раскидала и сама подписалась, что бюллетени сдала. Ни о каком собрании по поводу смены УК не знала. У меня зрение не очень хорошее, я ИНН эти не разгляжу никогда.

Старшая по дому Татьяна Евсеева (она же секретарь) подтвердила, что жители подписывали бюллетени, чтобы остаться в старой УК «Застава». Её подпись в документе тоже есть:

- На смену ИНН внимания никто не обратил. Люди подписи ставили, чтобы в компании остаться, а не поменять на новую. Но собрание по сути прошло.

В целом Татьяна довольна работой компании: песок привезли, ёлочки посадили, коридор убирают. А доходят ли до ресурсников деньги, заплаченные жильцами, старшую по дому, как она признается, не волнует:

- Мы платим по счётчикам исправно. Пусть этим занимаются «тверские генерации» и «водоканалы». Это не наше дело.

Кто виноват – понятно. Что делать?

Схема УК «Застава» - далеко не единственная в Твери. Схожие по названию УК «Застава плюс» (или «Заставы-Плюс») работают примерно так же. Две «Заставы Плюс» существуют на данный момент, ещё одна признана банкротом, четвертая прекратила деятельность путем присоединения к другому юрлицу. А ещё есть ЖЭУ «Застава», зарегистрированное по тому же адресу, что и «заставы плюс».

В учредителях фигурируют одни и те же лица - Петр Андреевич Предэ, Елена Сандеровна Предэ, Александр Михайлович Прозоров, Вадим Асифович Кенгерли, Юрий Георгиевич Комарницкий.

Изменить ситуацию, как говорят эксперты ЖКХ, при отсутствии жестких законов, которые бы регламентировали деятельность УК-шек, способны только собственники, которые, как правило, исправно платят за коммунальные услуги по ежегодно повышающимся тарифам.

Эксперты советуют жильцам бездумно не подписывать бумаги, внимательно изучать квитанции, обращать внимание на ИНН и лицевой счет компании, которая их выставляет (даже если название УК не меняется годами). Заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Требовать финансовые отчёты от УК и контролировать их деятельность. А ещё лучше – создать своё ТСЖ. В общем, всё в руках собственниках. Если они не захотят поменять ситуацию, она никогда сама не изменится.

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Михаил Медник написал заявление в правоохранительные органы по законности действий руководителя УК «Застава». Следователи УМВД по Твери возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.4 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения руководством ООО УК «Застава», собранных с населения и подлежащих перечислению в ресурсоснабжающие организации денежных средств, на общую сумму 13 510 790 рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства преступления.

ТИА отправит запросы в ГЖИ и налоговую инспекцию с просьбой прокомментировать законность действий УК.