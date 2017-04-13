Как работают управляющие компании в Твери-2: передают друг другу долги жильцов

Следом за публикацией материала о занимательной системе банкротств и возрождений из пепла компании УК «Застава», в редакцию пришло письмо от жителей дома д.36 корп.1 на Затверецкой набережной. Собственники попали почти в аналогичную ситуацию, только гораздо хуже. «Ёлочек управляющая компания не сажает, песок не завозит», а вот дома из одной компании в другую перекидывает и при этом вешает на жильцов долги. Это ещё одна тверская история про условную демократию при выборе управляющей компании и развязанные в рамках закона руки руководителей УК-шек.

Автор – Юлия Семёнова:

"Наш дом был введен в эксплуатацию в 2012 году, тогда же застройщик выбрал УК - ООО фирма "Энергия" (ИНН 6905002132). То есть будущие собственники 25 квартирного дома (на тот момент был только 1 подъезд) были вынуждены согласиться с выбором застройщика. Мы исправно платили деньги, хотя услуг никаких от УК не получали. Страшно посмотреть, в каком состоянии подъезд. И тут мы узнаем, что наши деньги не перечисляются поставщикам и УК имеет миллионные долги перед поставщиками (к примеру, перед "Водоканалом"). Тут же на двери появилось объявление, где было сообщено, что ООО фирма "Энергия" – банкрот.

На сайте Арбитражного суда опубликована информация о признании «Энергии» банкротом в декабре 2016. Кредиторы предъявили к должнику требования в размере 13 778 432 руб. 42 коп (дело № А66-14109/2015) (прим. ред.)

Но квитанции жильцам продолжали приходить исправно, и жители их оплачивали. Пока не заметили, что реквизиты для оплаты другие, да и ИНН организации другой (ИНН 6905052817). А вот название то же. У двух одноименных компаний совершенно один и тот же директор - Корюн Бахшиевич Лазян, а учредитель - Эсмеральда Павловна Лазян.

На полях отметим, две фирмы «Энергия» были созданы Лазянами и зарегистрированы в один и тот же день - 30 декабря 2002 г (прим. ред.).

Никакого собрания по выбору новой УК не проводилось, и многие жильцы перестали платить деньги новой и непонятно откуда взявшейся компании. Впрочем большинство платить продолжило, так как с одного подъезда дом успел вырасти до шестиподъездного, и многие собственники просто были не в курсе происходящего. Мы неоднократно приходили на встречу к Лазяну, который просто закрывал перед нами двери и неоднократно заявлял: «Пишите, куда хотите свои заявления, я ничего не боюсь».

В итоге, в сентябре 2016 года жильцы получили судебные приказы о взыскании денег в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц, взыскателем по которым являлась новая ООО Фирма «Энергия». Мы написали заявления об отмене данных судебных приказов и продолжили бороться в рамках искового производства. Однако мировой судья Заволжского района вынесла решение в пользу «Энергии». При этом в суде представитель новой УК-шки предъявил в качестве доказательств договор цессии, якобы на основании которого старая "Энергия" передала новой "Энергии" долги жильцов, а также протокол о выборе их в качестве УК, датированный аж 28 ноября 2014 года (все документы имеются в распоряжении редакции). При этом лицензию на осуществление деятельности по управлению домами новая УК получила гораздо позже – 27 апреля 2015 года.

Со своей стороны жильцы протестуют по следующим пунктам:

По протоколу:

нарушен порядок проведения собрания (инициатор собрания не направил уведомления собственникам; сведения о повестке дня, инициаторе собрания и о форме проведения не были разосланы собственникам; решения собрания не были доведены до сведения собственников, голоса не совпадают с подсчетом),

член счетной комиссии не являлась собственником жилого помещения (приобрела право собственности на квартиру лишь 07.04.2015 года, соответственно, она на момент подписания Протокола (28.11.2014 года) не являлась собственником жилого помещения многоквартирного дома) и не имела права участвовать в общем собрании собственников, а тем более быть избранной в счетную комиссию и подписывать Протокол. Указанное свидетельствует о незаконности действий данных лиц или возможной подделке за них подписей.

В Протоколе отсутствует решение собственников о расторжении договора с первой "Энергией".

Согласно протоколу жильцы, якобы, 28.11.14 выбрали компанию в мае 2015 года. То есть на будущее. Собственники просто не могли принять решение о выборе управляющей компании, не имеющей лицензию и не подавшей документы на лицензирование на будущее.

По договору цессии:

Договор совершен аффилированными лицами: генеральным директором ООО фирма «ЭНЕРГИЯ» (ИНН 6905002132) и директором ООО Фирма «ЭНЕРГИЯ» (ИНН 6905052817) является одно и то же лицо - Лазян Корюн Бахшиевич. К тому же единственным учредителем указанных юридических лиц является Лазян Эсмеральда Павловна.

В договоре уступки права требования (Цессии) от 20.04.2015 № 2 отсутствует цена договора, и суду не предъявлены какие-либо документы, подтверждающие возмездность договора (несмотря на неоднократные ходатайства ответчиков об истребовании документов, подтверждающих возмездность сделки). А безвозмездные сделки между юрлицами запрещены.

Также о незаконности договора уступки права требования свидетельствует п.2.4 договора: «цессионарий за уступаемые права требования, указанные в п.1.1. настоящего договора, засчитывает денежные средства в сумме 646 535,43 руб., которые цедент должен по строке капитальный ремонт по домам, передшим в управление цессионария, в соответствии с приложением 3 к настоящему договору».

То есть, за уступаемые права по долгам жильцов "Энергия" передает средства из фонда капитального ремонта, которые хранятся на специальном счете, чего просто быть не может.

Собственники в соответствии со ст. 382 ч.3 ГК РФ должны были быть уведомлены в письменной форме о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу. Чего сделано опять-таки не было.

В настоящий момент борющихся за свои права жильцов осталось мало, так как большинство просто уже боятся, да и понимают, что бесполезно бороться. Но есть собственники, которые продолжают борьбу. Нами были поданы заявления в правоохранительные органы с просьбой провести проверки по распространению персональных данных собственников дома, по проверке договора цессии на предмет нарушения уголовного законодательства в сфере экономической безопасности. Также в Заволжский районный суд мы подали исковое заявление об оспаривании протокола общего собрания о выборе УК, а также обжалуем каждый свое решение о взыскании с нас денежных сумм".

ТИА отправит запросы в профильные ведомства с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и законность действий компании «Энергия».