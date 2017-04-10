Одного из участников издевательств над детдомовцем суд отправил под домашний арест

В минувшую пятницу одного из участников избиения и ограбления детдомовца суд отправил под домашний арест. А двое других остались под стражей. Все лица совершеннолетние, 1996 и 1997 г.р.

Они обвиняются в хищении чужого имущества и денег. Кроме того, как сообщалось ранее, задержанным грозит еще одна статья - незаконное лишение свободы.

Напомним, ЧП произошло 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Несколько парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки. Подробности в материале ТИА.