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Взяли под стражу третьего участника издевательств над детдомовцем

21 Марта 2017 11:44
Автор: TIA

20 марта взяли под стражу еще одного участника издевательств над детдомовцем Лихославльский районный суд.

Напомним, что 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Несколько  парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки. О произошедшем ТИА подробно рассказало 7 марта.

Двое участников издевательств уже находятся под стражей, они обвиняются в хищении чужого имущества и денег.

Задержанным, которые издевались над детдомовцем, грозит еще одна статья. Следственный комитет проводит доследственную  проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Установлено, что 24 февраля 2017 года около железнодорожного вокзала, расположенного на улице Советской города Лихославля Тверской области, группа лиц по предварительному сговору в составе трех человек 1996 и 1997 годов рождения, предварительно похитив имущество у 19-летнего местного жителя, велели последнему залезть в багажник автомобиля. Затем парни перевезли потерпевшего в багажнике автомобиля из города Лихославль в город Тверь, где его отпустили.

 

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Метки: криминалв Тверской области издевательство над детдомовцем уголовное дело
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Комментарии (1)

  • antiER 
    Конечно история мутная и не красивая, но как 19 летний может быть детдомовцым? Он до пенсии им будет?
    21.03.2017 15:06
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