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В Тверской области «золотая молодежь» издевалась над детдомовцем и снимала всё это на телефон

В Тверской области «золотая молодежь» издевалась над детдомовцем и снимала всё это на телефон - ТИА
Фото: Max Pixel
07 Марта 2017 14:14
Автор: TIA

ЧП произошло 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Двое парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки.

ТИА стало известно, что конфликт произошел из-за девушки. Якобы, пострадавший детдомовец, назовем его Максим, что-то написал возлюбленной Степана (имя также изменено). Кто кому что написал не ясно, но Степан решил жестоко отомстить.

23 февраля Максим поехал в Вышний Волочек, на вокзале он столкнулся со Степаном. Степан отобрал у детдомовца планшет и сказал, что вернет его, когда Максим будет хорошо себя вести. Степана в Лихославле относят к «золотой молодежи»: у него богатые родители, огромный дом и БМВ и он считает, что ему все можно.

24 февраля Максим возвращался из Волочка, где вновь столкнулся со Степаном. На этот раз представитель "золотой молодежи" пришел не один, а с товарищем. Максима избили где-то у железнодорожного моста, после чего затолкали в бэху, сбежать парень не мог, ему с двоими было не справиться. Да он уже и не вырывался, так как Максима к тому времени изрядно поколотили, сломали ему нос. В машине обидчики отобрали у сироты 1000 рублей и банковскую карту, с которой позже сняли 10 000 рублей. Потом у Максима эти злодеи забрали еще и телефон.

Степан с товарищем поехали на заправку. В туалете заправки над детдомовцем издевались в изощеренной форме, причем девушка Степана все это сняла на видео. Степан пообещал, что если Максим расскажет о том, что случилось, то это видео окажется в сети. Подробности того, что случилось, очень личные и оскорбляют честь и достоинство парня. Именно поэтому Максим не сразу пошел в полицию.

После издевательств на заправке, золотая молодежь запихала Максима в багажник и увезла в Тверь. Из Твери парень как мог добирался сам. Но Степан с товарищем и девушкой на этом не успокоились, они нагрянули к Максиму на съемную квартиру ночью и избили его там еще раз.

В сети видео не появилось, его забрали сотрудники полиции. 26 февраля Максим написал заявление на обидчиков. Знакомая Максима рассказала как встретила Максима после побоев.

- 25 февраля он пришел ко мне весь в крови. Я знаю его очень давно. Его мать и отец страшно пили, 10 лет назад мать выпила стеклоочиститель и умерла. Максим оказался в 9 лет в детдоме. Когда он учился у нас в лицее, он часто приходил ко мне: чаю попить, я ему одежду, обувь давала. Он хороший парень, спокойный, судьба только у него тяжелая. Он сначала не хотел идти в полицию, боялся, но потом все-таки решился.

У Максима от родителей осталась часть дома, которую признали непригодной для жизни. Пока детдомовец живет на съемной квартире, государство законное жилье еще не выделило. Но Степан с БМВ с товарищем ему пообещали, что как только квартиру ему дадут, те заберут ее у него. Максим боится, что богатенький сынок не будет наказан, а ему отомстят за жалобу правоохранителям.

На сайте УМВД по Тверской области по поводу случившегося размещен пресс-релиз:


В дежурную часть отдела МВД России по Лихославльскому району поступило сообщение от 18-летнего местного жителя о том, что возле железнодорожного вокзала города Лихославля на него напал неизвестный мужчина и, нанеся удар кулаком в лицо, вырвал из рук сумку, в которой находился планшет. Информация незамедлительно была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Со слов потерпевшего полицейские составили ориентировку, наметили возможные пути отхода злоумышленника.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Им оказался нигде официально не трудоустроенный, ранее судимый 20-летний житель Лихославля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Фигурант задержан в порядке статей 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В пресс-службе УМВД по Тверской области ТИА пояснили, что это только начало:

- Возбуждены уголовные дела по двум фактам грабежей, главным фигурантом которых является Степан (имя изменено). В ходе рассмотрения установлена причастность к этим преступлениям ещё нескольких молодых людей. В том числе, к издевательствам над молодым человеком. Материалы по фактам издевательств будут выделены в отдельное производство.

Главный фигурант, как добавил руководитель пресс-службы ведомства, неоднократно привлекался к административной ответственности и ранее судим за имущественное преступление.

Сейчас Степан находится в следственном изоляторе.

Пресс-служба Лихославльского районного суда сообщает, что 28 февраля Лихославльским районным судом рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении ранее судимого гражданина П., задержанного в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 161 ч. 2 п. "а, 8" УК РФ.

По версии следствия, в феврале 2017 года, на платформе железнодорожного вокзала в Лихославле, применив насилие, гражданин П. открыто похитил планшет у гражданина М. Суд, исследовав представленные материалы, с учётом данных о личности, удовлетворил заявленное ходатайство и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: лихославльский район золотая молодежь избили детдомовца надругались над сиротой
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Комментарии (10)

  • bae99 
    Да задолбали СМИшники называть быдло - "золотой молодежью". 
Что федералы, что наши.
Вообще чем меньше про это овно информации, тем лучше.
    07.03.2017 14:20
    2 | 9

  • Pulya 
    а потом девушка, снимавшая видео, в суде будет отмазываться- выпили всего чуть-чуть "на донышке".
    07.03.2017 14:30
    3 | 4

  • Унук аль Хай 
    как это характерно для РФ....
    07.03.2017 14:31
    2 | 2

  • hockey 
    А зачем изменено имя "героя Степана"? Страна должна знать своих героев! ТИА, освещайте данную тему максимально подробно, чтобы не отмазали мерзавцев!
    07.03.2017 14:33
    2 | 7

  • pluschka 
    Вот твари какие! К уголовникам их в камеру чтоб им мозг через задний проход на место поставили и девку, что снимала на видео туда же. Вот тогда другим неповадно будет.
    07.03.2017 14:38
    2 | 7

  • ksw 
    Нравится СМИ выражение - «золотая молодежь» , а ведь это просто мрази и выродки.
    07.03.2017 14:50
    2 | 3

  • aldan 
    pluschka Может я и не прав, но я бы этих ублюдков прибил вместе с их ублюдочными мамой и папой.
    07.03.2017 14:50
    2 | 3

    • aldan 
      Интересно, что за мрази минусуют, По видимому папа с мамой этих тварей.
      07.03.2017 15:04
      2 | 3

      • ksw 
        Ну вот и выродки подтянулись минусовать.
        07.03.2017 15:16
        2 | 1

  • wallhack 
    эти два товарища видимо устраивают друг другу "золотой дождь" вот и считают себя золотой молодежью xD
    07.03.2017 15:06
    2 | 5
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