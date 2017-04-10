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В Твери осуждены мать и дочь за производство и продажу смертельного коньяка

10 Апреля 2017 09:44
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В отношении двух жительниц Калининского района 1971 и 1946 г.р. возбуждены уголовные дела по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть человека».

Напомним, с 1 ноября 2015 до 9 августа 2016 года 45-летняя женщина-индивидуальный предприниматель и ее 70-летняя мать без лицензии на торговлю крепкими спиртными напитками кустарно производили алкоголь в магазине, расположенном в СНТ «Лесная поляна» Калининского района. 9 августа 2016 года в магазине одна из обвиняемых продала покупательнице жидкость под видом коньяка в бутылке с этикеткой «Коньяк Российский КИЗЛЯР», объемом 0,5 литра. После его употребления потерпевшая почувствовала недомогание, спустя два дня впала в состояние комы и 14 августа 2016 года скончалась в больнице в результате отравления метиловым спиртом.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд учел позицию гособвинителя и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы каждой. 45-летняя женщина будет отбывать срок в колонии общего режима. А вот 70-летняя соучастница получила условный срок.

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Метки: "левый" алкоголь смерть в тверской области от метилового спирта суд метиловый спирт левый коньяк
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Комментарии (5)

  • RSERG 
    Не понял. Убили человека и только одной 1.5 года  второй считай вообще ни чего!!!!!!!
    10.04.2017 10:03
    0 | 7

  • vfqreler 
    За неумышленное убийство человека - 1,5 года ??? А второй вообще ничего ???   Господа судьи!  Очнитесь!
    10.04.2017 10:23
    0 | 3

  • Yuri12 
    Да ладно. Они же не репост сделали.
    10.04.2017 10:50
    0 | 4

    • _Gelsomino_ 
      И уж тем более не пару граммов травы в кармане носили.
      10.04.2017 11:39
      0 | 1

  • pessimist 
    Наше правосудие имеет заказной характер. Была бы государству необходимость, то дело бы раскрутили в федеральных СМИ "а-ля боярышник", инкриминировали бы более тяжкую статью и закрыли БЫ по полной. Но заказа сверху не поступило. И местное правосудие разрешило дело на свое усмотрение - "старуху жалко, дочку тоже". Отсюда и такая статья, и такое наказание.
    10.04.2017 13:23
    0 | 0
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