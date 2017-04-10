В Твери осуждены мать и дочь за производство и продажу смертельного коньяка

В отношении двух жительниц Калининского района 1971 и 1946 г.р. возбуждены уголовные дела по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть человека».

Напомним, с 1 ноября 2015 до 9 августа 2016 года 45-летняя женщина-индивидуальный предприниматель и ее 70-летняя мать без лицензии на торговлю крепкими спиртными напитками кустарно производили алкоголь в магазине, расположенном в СНТ «Лесная поляна» Калининского района. 9 августа 2016 года в магазине одна из обвиняемых продала покупательнице жидкость под видом коньяка в бутылке с этикеткой «Коньяк Российский КИЗЛЯР», объемом 0,5 литра. После его употребления потерпевшая почувствовала недомогание, спустя два дня впала в состояние комы и 14 августа 2016 года скончалась в больнице в результате отравления метиловым спиртом.

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд учел позицию гособвинителя и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы каждой. 45-летняя женщина будет отбывать срок в колонии общего режима. А вот 70-летняя соучастница получила условный срок.