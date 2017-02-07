В Тверской области от метилового спирта умерла женщина, продавцов-производителей "левого" алкоголя ждет суд

Следственный комитет РФ по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух женщин, которых обвиняют по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следствие установило, что с 1 ноября 2015 до 9 августа 2016 года 45-летняя женщина-индивидуальный предприниматель и ее 70-летняя мать без лицензии на торговлю крепкими спиртными напитками кустарно производили алкоголь в магазине, расположенном в СНТ «Лесная поляна» Калининского района. 9 августа 2016 года в магазине одна из обвиняемых продала покупательнице жидкость под видом коньяка в бутылке с этикеткой «Коньяк Российский КИЗЛЯР», объемом 0,5 литра, после употребления которого потерпевшая почувствовала недомогание, спустя два дня впала в состояние комы и 14 августа 2016 года скончалась в больнице.

Судебно-медицинское исследование тела женщины показало, что причиной ее смерти стало отравление метиловым спиртом. Согласно выводу судебно-химической экспертизы в жидкости, которую употребляла погибшая, содержится метанол, объемная доля которого значительно превышает требования ГОСТ, в связи с чем, употребление ее в качестве пищевого продукта опасно для жизни и здоровья человека.

Была установлена и изъята спиртосодержащая жидкость, от употребления которой скончалась потерпевшая, обнаружены каналы ее поставки. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Тверской области это уже не первый случай смерти от отравления "левым" алкоголем. 13 января 2017 две 28-летние женщины в Твери отмечали Старый Новый год и распивали дорогостоящий алкоголь под марками «Джек Дэниэлс» и «Бакарди». После застолья на следующий день обе женщины были госпитализированы в больницу, где 15 января одна из них скончалась.