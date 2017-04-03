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Автор лучшей народной новости с 3 по 9 апреля получит сертификат от квест-проекта "Заключение"

03 Апреля 2017 11:01
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Лучший народный корреспондент на ТИА с 3 по 9 апреля получит подарочный сертификат на участие в любом квесте проекта "Заключение".

Для Вас работают классический интеллектуально-юмористический Квест "Побег из дежурной части", технически насыщенный триллер Квест "Пила", нестандартный КиноКвест в формате выйти из комнаты "Мальчишник в Вегасе 18+".

Ждём ваших народных новостей на сайте!

Напомним, что лучшую народную новость вы выбираете сами. В конце недели редакция подсчитает, чья новость набрала больше всего плюсов, и вручит приз.

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Метки: конкурс на лучшую народную новость недели квест-проект заключение
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Комментарии (3)

  • Юлёк 
    А выбирать будут из народной новости "прошлого" (2-9 марта). Может с месяцем ошиблись?!
    03.04.2017 11:10
    0 | 4

  • Юлёк 
    Какая ж интересно новость заинтересует ТиА при выборе счастливчика?! Наверное нужно кому-то поделиться своими событиями, произошедшими на выходных и в то же время, чтобы они были связаны с названием квестов....И в таком порядке желательно: Мальчишник...Пила...Дежурная часть..
    03.04.2017 11:28
    0 | 0

  • russs 
    Генеральный спонсор: ФКУ СИЗО-1 УФСИН РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, пл. Гагарина
    03.04.2017 11:29
    0 | 13
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