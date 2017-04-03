Автор лучшей народной новости с 3 по 9 апреля получит сертификат от квест-проекта "Заключение"

Лучший народный корреспондент на ТИА с 3 по 9 апреля получит подарочный сертификат на участие в любом квесте проекта "Заключение".

Для Вас работают классический интеллектуально-юмористический Квест "Побег из дежурной части", технически насыщенный триллер Квест "Пила", нестандартный КиноКвест в формате выйти из комнаты "Мальчишник в Вегасе 18+".

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Напомним, что лучшую народную новость вы выбираете сами. В конце недели редакция подсчитает, чья новость набрала больше всего плюсов, и вручит приз.