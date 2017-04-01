В США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова: "Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца".
Евгений Александрович неоднократно приезжал в Тверь, где родился его хороший друг поэт Андрей Дементьев, участвовал в открытии Дома поэзии, творческих вечерах и концертах. В нашем же городе он презентовал свою книгу «Я пришел в XXI век» - полный сборник своих стихов.
В 2016 году в Твери состоялось торжественное открытие памятника поэтам–шестидесятникам, где увековечено имя Евгения Евтушенко.
Евтушенко будет похоронен в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле.
Спасибо
|Ю. Любимову
|Ты скажи слезам своим "спасибо",
их не поспешая утереть.
Лучше плакать, но родиться - ибо
не родиться - это умереть.
Быть живым - пусть биту или гнуту,-
но в потёмках плазмы не пропасть,
как зеленохвостую минуту
с воза мироздания украсть.
Вхрупывайся в радость, как в редиску,
смейся, перехватывая нож.
Страшно то, что мог ты не родиться,
даже если страшно, что живёшь.
Кто родился - тот уже везучий.
Жизнь - очко с беззубою каргой.
Вытянутым быть - нахальный случай,
будто бы к семнадцати король.
В качке от черемушного чада,
пьяный от всего и ничего,
не моги очухаться от чуда,
чуда появленья своего.
В небесах не ожидая рая,
землю ты попреком не обидь,
ибо не наступит жизнь вторая,
а могла и первая не быть.
Доверяй не тлению, а вспышкам.
Падай в молочай и ковыли
и, не уговаривая слишком,
на спину вселенную вали.
В горе озорным не быть зазорно.
Даже на развалинах души,
грязный и разодранный, как Зорба,
празднуя позорище, пляши.
И спасибо самым чёрным кошкам,
на которых покосился ты,
и спасибо всем арбузным коркам,
на которых поскользнулся ты.
И спасибо самой сильной боли,
ибо что-то всё-таки дала,
и спасибо самой сирой доле,
ибо доля всё-таки была.
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Комментарии (7)
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Dobry кrtek
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Proletary
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Эго
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uabumoderoff
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