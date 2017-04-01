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Умер поэт Евгений Евтушенко

Умер поэт Евгений Евтушенко - ТИА
01 Апреля 2017 20:03
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Фоторепортаж

В США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова: "Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца".

Евгений Александрович неоднократно приезжал в Тверь, где родился его хороший друг поэт Андрей Дементьев, участвовал в открытии Дома поэзии, творческих вечерах и концертах. В нашем же городе он презентовал свою книгу «Я пришел в XXI век» - полный сборник своих стихов.   

В 2016 году в Твери состоялось торжественное открытие памятника поэтам–шестидесятникам, где увековечено имя Евгения Евтушенко.

Евтушенко будет похоронен в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле.

Спасибо

 
Ю. Любимову
Ты скажи слезам своим "спасибо",
их не поспешая утереть.
Лучше плакать, но родиться - ибо
не родиться - это умереть.

Быть живым - пусть биту или гнуту,-
но в потёмках плазмы не пропасть,
как зеленохвостую минуту
с воза мироздания украсть.

Вхрупывайся в радость, как в редиску,
смейся, перехватывая нож.
Страшно то, что мог ты не родиться,
даже если страшно, что живёшь.

Кто родился - тот уже везучий.
Жизнь - очко с беззубою каргой.
Вытянутым быть - нахальный случай,
будто бы к семнадцати король.

В качке от черемушного чада,
пьяный от всего и ничего,
не моги очухаться от чуда,
чуда появленья своего.

В небесах не ожидая рая,
землю ты попреком не обидь,
ибо не наступит жизнь вторая,
а могла и первая не быть.

Доверяй не тлению, а вспышкам.
Падай в молочай и ковыли
и, не уговаривая слишком,
на спину вселенную вали.

В горе озорным не быть зазорно.
Даже на развалинах души,
грязный и разодранный, как Зорба,
празднуя позорище, пляши.

И спасибо самым чёрным кошкам,
на которых покосился ты,
и спасибо всем арбузным коркам,
на которых поскользнулся ты.

И спасибо самой сильной боли,
ибо что-то всё-таки дала,
и спасибо самой сирой доле,
ибо доля всё-таки была.
1969
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Метки: евгений евтушенко в твери евгений евтушенко
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Комментарии (7)

  • uabumoderoff 
    Гангнус его фамилия,а евтушенко псевдоним.
    01.04.2017 20:23
    6 | 5

  • Dobry кrtek 
    "Дитя-злодей

Дитя-злодей встает в шесть тридцать,
Литой атлет,
Спеша попрыгать и побриться
И съесть омлет.                                                                                                          Висят в квартире фотофрески
Среди икон:
Исус Христос в бродвейсой пьеске,
Алан Делон.
На полке рядом с шведской стенкой
Ремарк,Саган,
Брошюрка с йоговской системкой
И хор цыган.
Дитя-злодей влезает в "тролллик",
Всех раскидав,
Одновременно сам и кролик,
И сам удав.
И на лице его бесстрастном
Легко прочесть:
"Троллейбус - временный мой траНспорт, -
Прошу учесть".
Вот подъезжает он к ИНЯЗу
 Или к МИМО,
Лицом скромнеет он, и сразу -
Чутье само.
Он слышит чей-то голос слабый:
"Вольтер... Дидро..."
А в мыслях - как бы тихой сапой
Пролезть в Бюро.
В глазах виденья, но не бога:
Стриптиз и бар,
Нью-Йорк,Париж
 И даже Того
 и Занзибар.
Его зовет сильней, чем лозунг
И чем плакат,
Вперед и выше - бесполосный
Сертификат.
В свой электронный узкий лобик
 Дитя-злодей
 Укладывает, будто в гробик,
Живых людей.
И он идет к своей свободе,
Сей сукин сын,
Сквозь все и всех,
Сквозь "everybody",
сквозь "everything".
Он переступит современно
 В свой звездный час
 Лихой походкой супермена
 И через нас.
На нем техасы из Техаса,
Кольцо из Брно.
Есть у него в Ильинке хаза,
А в ней вино;
И там, в постели милой шлюшки,
Дитя-злодей
 Пока играет в погремушки
 Ее грудей..."
Это было первое, что я "услышал" от Евтушенко в 1974 году, ещё будучи школьником. Но всё сказанное актуально и по сей день, пусть многие и не знают, что такое "бесполосный сертификат".)
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    01.04.2017 20:33
    0 | 4

    • Proletary 
      Я тут задумался, каждый может назвать как минимум несколько поэтов-шестидесятников. А после них у нас были поэту близкие по масштабу? Никого вспомнить не могу.
      01.04.2017 22:18
      0 | 4

      • Эго 
        Евгений Евтушенко, Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский. Для меня эта тройка была неразрывна. А вот Ахмадулину воспринимала отдельно, и не очень всерьез.
        01.04.2017 22:25
        0 | 1

        • Proletary 
          Это шестидесятники. Бродский там же. В после них? Даже в википедию полез, вспомнил Кормильцева. Негусто.
          01.04.2017 22:35
          0 | 2

          • Эго 
            А после них - сплошная проза.
            01.04.2017 22:53
            0 | 2

      • uabumoderoff 
        Кудимов.
        01.04.2017 23:48
        0 | 2
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