В США на 85-м году жизни умер поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова: "Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца".

Евгений Александрович неоднократно приезжал в Тверь, где родился его хороший друг поэт Андрей Дементьев, участвовал в открытии Дома поэзии, творческих вечерах и концертах. В нашем же городе он презентовал свою книгу «Я пришел в XXI век» - полный сборник своих стихов.

В 2016 году в Твери состоялось торжественное открытие памятника поэтам–шестидесятникам, где увековечено имя Евгения Евтушенко.

Евтушенко будет похоронен в писательском поселке Переделкино, согласно его последней воле.

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