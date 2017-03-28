В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

После того, как результаты проведенной полицией проверки по факту зверского убийства собаки в посёлке Дмитрово-Черкассы попали в распоряжение редакции ТИА, мы отправили официальный запрос в пресс-службу УМВД с просьбой объяснить обстоятельства и суть проведённой проверки: почему многочисленные удары ножом – это вовсе не жестокость, и как предполагаемый живодёр доказал, что собака его укусила, и убийство было условной местью (забегая вперёд – никак, ему поверили на слово).

Напомним, 19 февраля этого года жестокую расправу над собакой учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Пёс приполз умирать к единственному в посёлке магазину, в боку у него зияла кровавая рана. Вышедшие из магазина сердобольные женщины увидели умирающего пса, кровавые следы привели их к бараку, где живёт печально известный в посёлке Алексей. Как рассказывают жители, он не раз зверски расправлялся со своими собственными животными: отрубил лапу кошке, чтобы отрезать ей загноившуюся рану, вспорол собаке живот и выбросил на помойку, потому что она мешала ему лаем. Новую жертву привёл в барак один из вечно нетрезвых друзей Алексея.

Полиция, которая приехала на вызов только после многочисленных звонков, предложила «кипиш не разводить». «Героя» задержала на сутки и то потому, что он накинулся с ножом на женщину, не пожелавшую отдать ему труп собаки.

А потом заявительницам отказали в возбуждении уголовного дела, потому что действия Алексея «не содержат в себе жестокость в обращении с животными». Полицейская проверка показала, что Алексей пытался выгнать собаку из коридора, но она укусила его за руку, поэтому мужчина вывел собаку на веревке, пырнул ножом и ушёл.

Живодёра привлекли к административной ответственности, потому что он ругался матом в общественном месте. И отпустили с миром.

Однако результаты экспертизы, куда отвезли труп собаки, показали совсем иное: пёс умер от множественных ножевых ранений и потери крови.

ТИА отправило запрос в полицию с просьбой объяснить проведённую проверку. Полиция ответила следующее:

"Проведение проверки осуществлялось в полном соответствии со статьями 144-145 УПК РФ с использованием сил и средств, предусмотренных Законом РФ «О полиции».

В Российском уголовном законодательстве отсутствует норма, предусматривающая ответственность за «Убийство собаки». Если рассматривать Ваш запрос в контексте «Жестокое обращение с животным», то обязательным квалифицирующим признаком данного состава преступления является совершение преступления из хулиганских, корыстных побуждений или с применением садистских методов, либо в присутствии малолетних.

Указанную в заключении врача причину смерти нельзя рассматривать как применение садистских методов согласно диспозиции стать 245 УК РФ. Для квалификации действий лица по статье 245 УК РФ имеет значение мотивация лица, причинившего смерть животному. В комментарии УК РФ (под ред. А. В. Бриллиантова, издательство «Проспект», 2015) сказано:

Гражданин, причинивший смертельное ранение, пояснил, что совершил это после укуса собаки. Факт укуса материалами проверки не подтвержден и может рассматриваться только со слов.

По данному факту в ОМВД России по Калининскому району принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена данного решения входит в полномочия прокуратуры".

Тем временем жители посёлка собираются написать письмо на федеральные каналы и боятся, что безнаказанный живодёр натворит что-нибудь ещё.