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В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

28 Марта 2017 09:50
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После того, как результаты проведенной полицией проверки по факту зверского убийства собаки в посёлке Дмитрово-Черкассы попали в распоряжение редакции ТИА, мы отправили официальный запрос в пресс-службу УМВД с просьбой объяснить обстоятельства и суть проведённой проверки: почему многочисленные удары ножом – это вовсе не жестокость, и как предполагаемый живодёр доказал, что собака его укусила, и убийство было условной местью (забегая вперёд – никак, ему поверили на слово).

Напомним, 19 февраля этого года жестокую расправу над собакой учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Пёс приполз умирать к единственному в посёлке магазину, в боку у него зияла кровавая рана. Вышедшие из магазина сердобольные женщины увидели умирающего пса, кровавые следы привели их к бараку, где живёт печально известный в посёлке Алексей. Как рассказывают жители, он не раз зверски расправлялся со своими собственными животными: отрубил лапу кошке, чтобы отрезать ей загноившуюся рану, вспорол собаке живот и выбросил на помойку, потому что она мешала ему лаем. Новую жертву привёл в барак один из вечно нетрезвых друзей Алексея.

Полиция, которая приехала на вызов только после многочисленных звонков, предложила «кипиш не разводить». «Героя» задержала на сутки и то потому, что он накинулся с ножом на женщину, не пожелавшую отдать ему труп собаки.

А потом заявительницам отказали в возбуждении уголовного дела, потому что действия Алексея «не содержат  в себе жестокость в обращении с животными». Полицейская проверка показала, что Алексей пытался выгнать собаку из коридора, но она укусила его за руку, поэтому мужчина вывел собаку на веревке, пырнул ножом и ушёл.

Живодёра привлекли к административной ответственности, потому что он ругался матом в общественном месте. И отпустили с миром.  

Однако результаты экспертизы, куда отвезли труп собаки, показали совсем иное: пёс умер от множественных ножевых ранений и потери крови.

ТИА отправило запрос в полицию с просьбой объяснить проведённую проверку. Полиция ответила следующее:

"Проведение проверки осуществлялось в полном соответствии со статьями 144-145 УПК РФ с использованием сил и средств, предусмотренных Законом РФ «О полиции».

В Российском уголовном законодательстве отсутствует норма, предусматривающая ответственность за «Убийство собаки». Если рассматривать Ваш запрос в контексте «Жестокое обращение с животным», то обязательным квалифицирующим признаком данного состава преступления является совершение преступления из хулиганских, корыстных побуждений или с применением садистских методов, либо в присутствии малолетних.

Указанную в заключении врача причину смерти нельзя рассматривать как применение садистских методов согласно диспозиции стать 245 УК РФ. Для квалификации действий лица по статье 245 УК РФ имеет значение мотивация лица, причинившего смерть животному. В комментарии УК РФ (под ред. А. В. Бриллиантова, издательство «Проспект», 2015) сказано:

Гражданин, причинивший смертельное ранение, пояснил, что совершил это после укуса собаки. Факт укуса материалами проверки не подтвержден и может рассматриваться только со слов.

По данному факту в ОМВД России по Калининскому району принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Отмена данного решения входит в полномочия прокуратуры". 

Тем временем жители посёлка собираются написать письмо на федеральные каналы и боятся, что безнаказанный живодёр натворит что-нибудь ещё. 

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Метки: 245 ук рф убийство собаки живодер под тверью дмитрово-черкассы жестокое обращение с животными убил собаку происшествие под тверью
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Комментарии (14)

  • sad 
    убийцу к жесткому ответу!
на дознание!
    28.03.2017 10:13
    4 | 7

  • Бертран 
    Наша Тверь,это тихий, спокойный город со своим сложившимся веками укладом. Не к чему нам тут федеральные каналы, у нас есть свои СМИ- нам их с лихвой хватает. А из центра вместе с телевизионщиками обязательно просочатся и всякие вольнодумцы со своими крамольными идеями. Убийство собаки- не есть хороший поступок, но представьте, если этот тип заразиться вольтерианством или марксизмом- вот это беда будет серьезная. Пожара революции нам тут только не хватало. И это промеж двух столиц!
    28.03.2017 10:17
    5 | 4

    • Proletary 
      Позвольте, сержант! Любое лишнее упоминание нашего прекрасного города в федеральных СМИ будет способствовать росту рейтинга. Дополнительные туристические нуар-маршруты "Тропою живодера", "Беспощадная Тверь", "ЧОрный козел" вызовут всплеск интереса неформальных движений, а за ними потянутся инвестиции, столь полезные для замены лифтов и запуска тралялятора во дворе Пролетарки.
      28.03.2017 10:39
      0 | 3

      • Бертран 
        Единая Россия- партия милосердная и гуманная, это знает всякий. Даже злейшему врагу демократии и свободы- врагу народа г-ну Навальному наш суд выдал всего 15 суток ареста. Пьяницу и мелкого хулигана мы не можем ставить в один ряд с политическим противником, потому и наказание должн быть мягче.
        28.03.2017 10:47
        2 | 2

  • babayka69 
    Вполне логичный ответ. Не каждый владелец домашнего скота с одного удара может корову или свинью зарезать. Чем они хуже собаки?! 
P.S. Когда на трассе фура со свиньями горела, тушить её никто не пытался, только фотографировались на фоне. Свиньям не повезло без шерсти родиться.
    28.03.2017 10:33
    0 | 4

  • hockey 
    Ребят, я тоже люблю животных, но моя собака сидит дома, гуляет в ошейнике. Да без намордника, но в деревне и собака 12 кг весом. У меня были собаки служебных пород с раннего детства и я умею с ними обращаться, но когда по улицам бегают безнадзорные большие псы и особенно сбиваются в стаи, мне совсем не по себе. Наверное это по тому что я прекрасно знаю и понимаю как собака устроена с точки зрения природы и понимаю что ею движут инстинкты. Я прочитал не одну книгу о собачьей "психологии" если можно так выразиться, о воспитании и дрессировке. Да я как и все наделяю свою собаку интеллектом, нам людям так нужно для общения с животными, но умом понимаю их суть. Не надо ставить "интересы" собак выше безопасности людей. Мои собаки - моя ответственность. Но я не хочу и не буду нести ответственность за чужих собак на улицах и не на секунду не буду защищать безнадзорных животных. Большая, потенциально опасная собака без хозяина, без ошейника и намордника была убита на улице, точка. Остальное - сопли. Болталась и никому дела не было, никто не взял, а теперь вой подняли. Хватит лицемерия.
    28.03.2017 10:35
    3 | 7

    • Net. 
      Вы о каком лицемерии, уважаемый? О том, что у нас бардак и цивилизованно решить проблему с безнадзорными животными ( когда то были хозяйскими пока не выкинули на улицу) не хватает ума и совести-вот о чём речь! Деньги выделяются и разворовываются, а народ предпочитает делать вид, что проблема беззащитных животных не стоит  их бесценного внимания. Глупо и жестоко! Желаю вам прозреть, господа и вспомнить, что "мы в ответе за тех кого приручили". Жить надо с позиции сильных и помогать слабым, а не прикидываться слепо-глухо-немыми и жить "моя хата с краю". И проблемы решать цивилизованно и продуманно, а не с помощью алкашей-живодеров!!!
      28.03.2017 11:00
      3 | 4

      • hockey 
        Вы не подумайте, мне одну конкретно взятую собаку жалко, я не мясник. Бардак? Да! Цивилизованно не решается? Да! Но цивилизовано - это неделя-две, ну максимум месяц приют и если не нашелся хозяин и никто не взял усыплять. Вся цивилизованность что смерть никто не увидит. А про то что мы в ответе, повторю, я в ответе за свои поступки и за своих животных, не навязывайте мне ответственность за чужую глупость. Я как отец и муж в ответе за поступки своих детей и за безопасность своей семьи и если моим близким будет угрожать опасность я лично разорву любую собаку зубами на улице и буду 100 раз прав по любому закону, по любым понятиям.
А лицемерие в том что собака эта на хрен никому была не нужна пока ее не убили.
        28.03.2017 11:13
        2 | 3

        • Net. 
          По моему агрессия и жестокость идет на 90% со стороны людей, а не собак. Насколько я понимаю защищать нужно тех на кого нападают, а не наоборот. Я уверена, что в Европе проблема с безнадзорными животными решается иначе чем у нас. И опять же на деньги налогоплательщиков, таких как мы. Поэтому делать вид, что произошедшее это "НОРМА" полный бред и поощрять подобное КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
          28.03.2017 11:23
          2 | 1

  • Whois 
    Как то недальновидно подставляются полицейские.
Явно у гражданина зашкаливает что-то в голове.
Случись кинуться ему на человека и порезать, головы полетят с фуражками со своих мест, т.к. звонок был, не отреагировали, не отработали и т.д. Т.е. крайние уже понятны.
Ради чего полиция так повернула дело? Этот чел им чем то дорог, что так рискуют? Вряд ли. Глупо, даже не по моральным меркам.
    28.03.2017 10:45
    2 | 7

  • MikeH 
    Тверская полиция в своём репертуаре.
    28.03.2017 11:10
    0 | 4

  • Алексей Владимирович 
    мужик ликвидировал бродячую собаку он выполнил работу службы очистки города. за что его наказывать люди?
    28.03.2017 11:28
    4 | 2

    • Net. 
      "Как слепой не увидит восхода солнца,
Глухой не услышит пения птиц,
Немой не споёт тебе песню
Так жестокое сердце глупца 
Не дрогнет при виде чужого горя!"...
 Очень жаль, господа, что многие из нас способны оценить только собственную боль...
      28.03.2017 12:05
      0 | 1

  • Bonch 
    Прочёл коммент г-на hockey и улыбнулся  грустной улыбкой. Это очередное крайне  недальновидное  и самонадеянное мнение. Которое, судя  по "+" ввело в заблуждение некоторых форумчан. О каких прочитанных  книгах он нам  пишет?  Что он читал?  А  как же  творение выдающегося  классика  Чехова  "Каштанка"?  А  "Белый  Бим"?  А  "Хатико" - они в силу обстоятельств тоже  были  бесхозными.  И  что?  Их  тоже  надо  было замочить за  сараем?  Да  что за  аморальный бред?  Что за  подлость?
    Мы (!)   люди создали эту  проблему!  Мы приручили и предали этих животных!  И мы  не  видим  иного выхода,  как зверски зарезать своих братьев  меньших,  да  еще и потом  оправдать подонка-изверга?
   И  это  он  называет  "сопли"?  Это вместо совести у  кого-то сопли  , похоже...
     Конечно решать проблему  так,  как  это  делает "Лав энималз" и сотни волонтёров из  Тверской зоозащитной  группы  куда  хлопотнее, затратнее, тяжелее,  но это люди с  сердцем, ответственностью и моралью, которые без лишних слов, но по-совести расхлёбывают те  грехи, которые наплодили те, у  кого вместо души - дыра.
    28.03.2017 12:08
    0 | 0
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