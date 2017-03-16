Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

Однако вскрытие в Тверской МВЛ показало, что пёс умер страшной, мучительной смертью от множественных ножевых ранений и потери больше половины всей крови. Об этом ТИА рассказала жительница посёлка Дмитрово-Черкассы Елена. Заявительнице пришлось самой ехать за постановлением об отказе в возбуждении дела в полицию, потому что денег на корреспонденцию в Калининском РОВД уже месяц как нет.

Однако вскрытие в Тверской МВЛ показало, что пёс умер страшной, мучительной смертью от множественных ножевых ранений и потери больше половины всей крови. Об этом ТИА рассказала жительница посёлка Дмитрово-Черкассы Елена. Заявительнице пришлось самой ехать за постановлением об отказе в возбуждении дела в полицию, потому что денег на корреспонденцию в Калининском РОВД уже месяц как нет.

Напомним, 19 февраля этого года жестокую расправу над животным учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Собака приползла умирать к единственному в посёлке магазину, в боку у животного зияла кровавая рана. Вышедшие из магазина женщины увидели умирающего пса, кровавые следы привели их к бараку, где живёт 28-летний Алексей. Как рассказала Елена, он не раз зверски расправлялся со своими собственными животными: отрубил лапу кошке, чтобы отрезать ей загноившуюся рану, вспорол собаке живот и выбросил на помойку, потому что она мешала ему лаем. Новую жертву привёл в барак один из вечно нетрезвых друзей Алексея.

Полиция на вызов приезжать не торопилась. Сначала девушкам предлагали «не разводить кипиш» и «похоронить собаку всем колхозом и забыть». Приехал участковый лишь после того, как в РОВД начали названивать всем посёлком. «Героя» задержали только на сутки, и то, потому что он накинулся с ножом на женщину, не пожелавшую отдать ему труп собаки.

На экспертизу и вскрытие труп собаки пришлось везти руководителю Инициативной группы по защите животных Твери Николаю Морозову.

Вскрытие показало, что смерть собаки наступила в результате острой сердечной недостаточности на почве травматического геморрагического шока, который произошёл из-за проникающего колото-резаного ранения правой грудной стенки и фатального повреждения внутренних органов грудной полости.

Обнаруженные патологические изменения внутренних органов, явившиеся причиной смерти, обусловлены множественными коло-резаными повреждениями правого лёгкого и средостения. Вследствие описанных выше повреждений, произошло массированное полостное кровоизлияние в грудную полость с потерей больше половины объёма крови организма животного. Дополнительным отягощающим фактором выступил пневматорокс справа и слева, что явилось причиной плевропульмонального шока и привело к выключению лёгкого из процесса дыхания. По совокупности повреждения классифицируются как несовместимые с жизнью.

Тем не менее, в полиции отказались возбуждать уголовное дело, потому что действия Алексея «не содержат в себе жестокость в обращении с животными в связи с тем, что данное событие произошло не в присутствии малолетних, действия совершены не из хулиганских побуждений и корысти, без применений садистских методов». Полицейская проверка показала, что Алексей пытался выгнать собаку из коридора, но она укусила его за руку, поэтому мужчина вывел собаку на веревке, пырнул ножом и ушёл.

Живодёра привлекли к административной ответственности, потому что он ругался матом в общественном месте. А угрозы убийства тоже не было – Алексей просто достал складной нож, как показала проверка.

Вот, собственно, и всё. Как говорит Елена, Алексей вернулся в посёлок и занялся своим любимым делом: «Пьёт, как и пил, и хоть бы хны ему».

Жители посёлка хотят написать об этом случае Андрею Малахову, надеясь, что он поможет привлечь внимание к жестокому убийству животного и наказать живодёра. Сейчас материалы проверки находятся в прокуратуре Калининского района, если и оттуда придёт отказ, то, как говорит Елена, соберутся всем посёлком и напишут.

ТИА отправит запрос в полицию с просьбой разъяснить все обстоятельства поведённой Калининским РОВД проверки.