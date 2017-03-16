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Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости

Тверская полиция отказалась возбуждать уголовное дело против живодёра, не увидев в зверском убийстве жестокости - ТИА
16 Марта 2017 09:57
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Однако вскрытие в Тверской МВЛ показало, что пёс умер страшной, мучительной смертью от множественных ножевых ранений и потери больше половины всей крови. Об этом ТИА рассказала жительница посёлка Дмитрово-Черкассы Елена. Заявительнице пришлось самой ехать за постановлением об отказе в возбуждении дела в полицию, потому что денег на корреспонденцию в Калининском РОВД уже месяц как нет.

Напомним, 19 февраля этого года жестокую расправу над животным учинил 28-летний житель посёлка Дмитрово-Черкассы. Собака приползла умирать к единственному в посёлке магазину, в боку у животного зияла кровавая рана. Вышедшие из магазина женщины увидели умирающего пса, кровавые следы привели их к бараку, где живёт 28-летний Алексей. Как рассказала Елена, он не раз зверски расправлялся со своими собственными животными: отрубил лапу кошке, чтобы отрезать ей загноившуюся рану, вспорол собаке живот и выбросил на помойку, потому что она мешала ему лаем. Новую жертву привёл в барак один из вечно нетрезвых друзей Алексея.

Полиция на вызов приезжать не торопилась. Сначала девушкам предлагали «не разводить кипиш» и «похоронить собаку всем колхозом и забыть». Приехал участковый лишь после того, как в РОВД начали названивать всем посёлком. «Героя» задержали только на сутки, и то, потому что он накинулся с ножом на женщину, не пожелавшую отдать ему труп собаки.

На экспертизу и вскрытие труп собаки пришлось везти руководителю Инициативной группы по защите животных Твери Николаю Морозову.

Вскрытие показало, что смерть собаки наступила в результате острой сердечной недостаточности  на почве травматического геморрагического шока, который произошёл из-за проникающего колото-резаного ранения правой грудной стенки и фатального повреждения внутренних органов грудной полости.

Обнаруженные патологические изменения внутренних органов, явившиеся причиной смерти, обусловлены множественными коло-резаными повреждениями правого лёгкого и средостения. Вследствие описанных выше повреждений, произошло массированное полостное кровоизлияние в грудную полость с потерей больше половины объёма крови организма животного. Дополнительным отягощающим фактором выступил пневматорокс справа и слева, что явилось причиной плевропульмонального шока и привело к выключению лёгкого из процесса дыхания. По совокупности повреждения классифицируются как несовместимые с жизнью.

Тем не менее, в полиции отказались возбуждать уголовное дело, потому что действия Алексея «не содержат  в себе жестокость в обращении с животными в связи с тем, что данное событие произошло не в присутствии малолетних, действия совершены не из хулиганских побуждений и корысти, без применений садистских методов». Полицейская проверка показала, что Алексей пытался выгнать собаку из коридора, но она укусила его за руку, поэтому мужчина вывел собаку на веревке, пырнул ножом и ушёл.

Живодёра привлекли к административной ответственности, потому что он ругался матом в общественном месте. А угрозы убийства тоже не было – Алексей просто достал складной нож, как показала проверка.

Вот, собственно, и всё. Как говорит Елена, Алексей вернулся в посёлок и занялся своим любимым делом: «Пьёт, как и пил, и хоть бы хны ему».

Жители посёлка хотят написать об этом случае Андрею Малахову, надеясь, что он поможет привлечь внимание к жестокому убийству животного и наказать живодёра. Сейчас материалы проверки находятся в прокуратуре Калининского района, если и оттуда придёт отказ, то, как говорит Елена, соберутся всем посёлком и напишут. 

ТИА отправит запрос в полицию с просьбой разъяснить все обстоятельства поведённой Калининским РОВД проверки. 

Видео по теме

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Метки: убийство собаки очередное убийство собаки в тверской области. живодеры в тверской области 245 ук рф инициативная группа по защите животных твери
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Комментарии (25)

  • MikeH 
    Калининский РОВД? Ну, это для них нормально.
    16.03.2017 10:00
    0 | 12

    • Dobry кrtek 
      Быдло в России? Ну, это нормально.
      16.03.2017 10:11
      0 | 10

    • Bonch 
        Обязательно  в  прокуратуру  района,  потом  в  областную, в  суд!  
  Считаю, что со стороны  полиции это противозаконные  действия - преступная  халатность.  Будем  добиваться адекватных мер воздействия на изверга-живодёра!
      16.03.2017 11:37
      0 | 5

  • Бертран 
    Некрасиво, конечно получилось, но не надо нападать на полицию- они работают строго по закону и разбирают действительно важные, запутанные дела, не чета этому.
Насчет Малахова- оно нам нужно? Зачем нам такая реклама- у нас город спокойный, тихий со своим многовековым укладом. Собаку похоронили, пьяницу потаскали- стус кво восстановлен. Жить надо, господа!
    16.03.2017 10:13
    10 | 4

  • Net. 
    Ну что ж, тогда только высший суд. Хоть бы какой добрый человек поднёс этому "законопослушному гражданину" стопочку "палёнки" с крысиным ядом...
    16.03.2017 10:41
    0 | 10

    • Proletary 
      Самое страшное в этой новости - высшим судом у нас стала передача Малахова.
      16.03.2017 10:45
      1 | 11

  • sad 
    но всем им аукнется..
    16.03.2017 10:59
    0 | 5

  • леха мамонтов 
    невиновного посадить это пожалуйста
    16.03.2017 11:01
    0 | 4

  • Bonch 
       Я  что-то не  понимаю на  кого работает  эта  полиция?   Им что глава нашего  государства не  указ???   Буквально ж  недавно В. Путин напомнил, что сейчас обсуждаются предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и нормативного регулирования. И  он выразил  чётко  свою  позицию: "Я бы их поддержал, в рамках разумного. Регулирование должно быть, безусловно", - считает Путин.
  Того же  мнения  и парламентарии:  Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что "общественная опасность этих правонарушений высока, так как они всегда происходят умышленно и с полным осознанием последствий".
"С целью положить конец подобного рода нарушениям российского законодательства и неприкрытому цинизму считаю необходимым ужесточить ответственность за совершение подобных деяний", - заявил он.
    16.03.2017 11:33
    0 | 5

    • Nyuta 
      И что же там глава государства говорил про собак мне интересно или может про ужесточение наказания по ст. 245. Вы - полный олень и пишите абсолютно юридически безграмотную чепуху. Я не собираюсь вам ничего доказывать просто скажу что в нынешней диспозиции статья 245 УК абсолютна не рабочая и действия сотрудников полиции с точки зрения закона АБСОЛЮТНО ЗАКОННЫ. Собачку жалко- минусуйте сколько хотите, хоть обминусуйтесь - от этого УК  и УПК не изменятся.
      16.03.2017 11:50
      5 | 9

      • MikeH 
        В каком звании бездельничать изволите?
        16.03.2017 12:43
        0 | 7

  • paracetamol 
    Абсолютно правомерный отказ - а все комменты это от незнания законов, нашими сердобольными гражданами.
    16.03.2017 11:44
    8 | 11

  • Sobaken 
    Отказали - и правильно сделали, а всё это нытьё типа "собачку жалко" - от незнания законов и обывательского взгляда на окружающую действительность !
    16.03.2017 11:53
    9 | 10

    • Net. 
      Это не нытьё, "уважаемый", а возмущение тем скотством которое твориться вокруг!!
      16.03.2017 12:00
      0 | 6

    • Golosnaroda 
      Ничего не понимаю. Это почему господа полицейские не работу свою работают, а на ТИА новости комментируют?
      16.03.2017 12:32
      0 | 9

  • Анна (http://www.odnoklassniki.ru/profile/559029223873) 
    Псов этих бездомных развелось-пропасть, пройти невозможно !
    16.03.2017 11:59
    6 | 9

    • Net. 
      А вы летайте! И бездомными они стали благодаря таким бессердечным и безответственным людям вроде вас.
      16.03.2017 12:02
      1 | 9

  • guset 
    Прокурорские проверки спасут калининский РОВД от мусоров, которыми они тут по факту и являются. 
Напишите прокурорам письмецо http://prokuratura.tver.ru/citizens/response
    16.03.2017 13:04
    0 | 6

  • DenBlldenn 
    Ну зарезал и зарезал, это собака, обычное животное, как любое другое, вы ещё повозмущайтесь тем что рыбу ловят и кур режут.
    16.03.2017 13:11
    7 | 7

    • hatamoto san 
      что же, значит я могу взять ножик и идти резать всех подряд собак, кошек???
да вы безумны гражданин, полечите в голову...
      16.03.2017 14:02
      1 | 6

      • durus-nuntius 
        Выходит, что можете...главное, чтоб дети не видели....
        16.03.2017 14:49
        0 | 1

    • Net. 
      Если вы своим "умом" не понимаете смысла произошедшего, не надо афишировать своё скудоумие и жестокосердие!
      16.03.2017 14:56
      0 | 0

  • Bonch 
     Да и  ещё  :    напомню,  что хамам не отвечаю, ибо отвечая хаму , мы освобождаем его от дискомфорта одиночества. ;-)  

  А  по  сути  темы :  Сергей Иванов на заседании Госсовета поддержал зоогуманистов ! И в  конце  пр.  года - 27-го декабря на заседании Государственного Совета Российской Федерации специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов упомянул о разрабатываемом законопроекте об ответственном обращении с животными. Там  предусмотрено значительное  увеличение ответственности в т.ч. и за  жестокое обращение.
   Так  что ждём. Скорее бы.
    16.03.2017 14:05
    0 | 1

  • Алексей (http://www.youtube.com/channel/UCP3LKYjkBcFdk6LIUu_MWgg) 
    Не оправдываю никого, но по существующей 245 статье УК привлечь живодера к ответственности НЕРЕАЛЬНО !!! В 2000 году был разработан законопроект о жестоком обращении с животными, но на него наложили вето, которое исходило от самых высших инстанций. Мы собирали огромное количество подписей о принятии этого закона, однако воз и ныне там. Самое главное, что нужно расширить само понятие «жестокое обращение с животными». В статье 245 УК это понятие не расшифровывается. Так как эти два предложения в законе прописаны непрофессионально, любой адвокат развалит дело. Даже когда преступление снято на камеру, дело разваливается. Попробуйте, поищите прецеденты — их крайне мало.
    16.03.2017 14:08
    0 | 0

  • gayka 
    Читаю некоторые коменты и диву даюсь. Люди,вы действительно не понимаете что жестокое обращение с животными это только вершина айсберга? Уже 1000000 раз говорили,что все начинается с малого. Завтра этому мужчине не понравится что соседский ребенок слишком громко плачет или шумно играет под его окном. И он сделает тоже самое. Потому что убийство собаки ему сошло с рук. И наказания он не понес. Для него это нормально. Наказывать нужно и очень серьезно. И тех кто говорит что собак слишком много развелось и их убивать нужно ,тоже наказывать. Чтобы мысли тонкие в голову не приходили. Ищите причины. А причины в безответственности человеческой. Пожинайте результат.
    16.03.2017 14:39
    2 | 2
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