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Флаг Бежецка, с которым Шипулин финишировал в Австрии, ушёл с молотка за 165 тысяч рублей

Флаг Бежецка, с которым Шипулин финишировал в Австрии, ушёл с молотка за 165 тысяч рублей - ТИА
27 Марта 2017 16:11
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27 марта подведены итоги аукциона благотворительного фонда Антона Шипулина. Флаг Бежецка, с которым лидер сборной России финишировал в мужской эстафете на Чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене, продан за 165 001 рублей.

В победоносной эстафете сборная России стала Чемпионами мира. Капитану сборной Антону Шипулину российский флаг с надписью "Бежецк" протянули с трибуны на последних метрах дистанции.

На флаге автографы участников квартета: Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина.

На лот с флагом Бежецка сделали 76 ставок, цена лота выросла с 3,5 тысяч до 165 тысяч рублей. Средства от продажи пойдут на покупку спортивного инвентаря для детских домов и интернатов Екатеринбурга и Свердловской области. 

Напомним, сразу после окончания гонки представители Союза биатлонистов России вернули триколор его хозяевам - Татьяне Ивановой и Артему Тарасенко. Изначально бежечане предложили им передать флаг в дар городу, но в конечном итоге было решено, что флаг должен принести пользу. Деньги, вырученные с продажи на аукционе, пойдут на поддержку спортивных проектов в Свердловской области.

26 марта копия флага с автографами биатлонистов Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина передана в Бежецк.

Фото vdvbezheck

Как сообщается, флаг будет принимать участие на различного уровня спортивных мероприятиях и других значимых событиях Бежецкого района. Первым станет ХХ юбилейный Всероссийский турнир, посвящённый памяти Анатолия Камяги, который стартует в Бежецке с 30 марта.

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Метки: шипулин флаг бежецка благотворительный фонд антона шипулина аукцион с флагом бежецка
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Комментарии (3)

  • uabumoderoff 
    Имя покупателя в студию!Страна должна знать богатых героев!
    27.03.2017 17:02
    0 | 1

  • antiER 
    А чего Бежецку с аукциона ничего не перепало)
    27.03.2017 17:22
    0 | 1

  • horton 
    "...предложили передать флаг в дар городу, НО ... было решено, что флаг должен принести пользу" - хорошее такое противопоставление )))
    27.03.2017 17:23
    0 | 1
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