Флаг Бежецка, с которым Шипулин финишировал в Австрии, ушёл с молотка за 165 тысяч рублей

27 марта подведены итоги аукциона благотворительного фонда Антона Шипулина. Флаг Бежецка, с которым лидер сборной России финишировал в мужской эстафете на Чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене, продан за 165 001 рублей.

В победоносной эстафете сборная России стала Чемпионами мира. Капитану сборной Антону Шипулину российский флаг с надписью "Бежецк" протянули с трибуны на последних метрах дистанции.

На флаге автографы участников квартета: Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина.

На лот с флагом Бежецка сделали 76 ставок, цена лота выросла с 3,5 тысяч до 165 тысяч рублей. Средства от продажи пойдут на покупку спортивного инвентаря для детских домов и интернатов Екатеринбурга и Свердловской области.

Напомним, сразу после окончания гонки представители Союза биатлонистов России вернули триколор его хозяевам - Татьяне Ивановой и Артему Тарасенко. Изначально бежечане предложили им передать флаг в дар городу, но в конечном итоге было решено, что флаг должен принести пользу. Деньги, вырученные с продажи на аукционе, пойдут на поддержку спортивных проектов в Свердловской области.

26 марта копия флага с автографами биатлонистов Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина передана в Бежецк.

Фото vdvbezheck

Как сообщается, флаг будет принимать участие на различного уровня спортивных мероприятиях и других значимых событиях Бежецкого района. Первым станет ХХ юбилейный Всероссийский турнир, посвящённый памяти Анатолия Камяги, который стартует в Бежецке с 30 марта.