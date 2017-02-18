С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

18 февраля в австрийском Хохфильцене мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете. На последних метрах дистанции капитану сборной Антону Шипулину с трибуны протянули российский флаг с надписью "Бежецк", с которым он пересёк финишную черту.

18 февраля в австрийском Хохфильцене мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете. На последних метрах дистанции капитану сборной Антону Шипулину с трибуны протянули российский флаг с надписью "Бежецк", с которым он пересёк финишную черту.

В "золотой" эстафетный состав вошли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и постоянный финишёр сборной Антон Шипулин. На втором месте оказались французы во главе с Мартеном Фуркадом, на третьем - хозяева чемпионата, команда Австрии. Эта победа стала первой для мужской сборной России за девять лет: в последний раз золото выигрывали Максим Чудов и эстафетная четверка в 2008 году.