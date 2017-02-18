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С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира

С флагом с надписью "Бежецк" финишировала мужская сборная России по биатлону, взявшая "золото" чемпионата мира - ТИА
18 Февраля 2017 18:45
Автор: TIA

18 февраля в австрийском Хохфильцене мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете. На последних метрах дистанции капитану сборной Антону Шипулину с трибуны протянули российский флаг с надписью "Бежецк", с которым он пересёк финишную черту. 

В "золотой" эстафетный состав вошли Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и постоянный финишёр сборной Антон Шипулин. На втором месте оказались французы во главе с Мартеном Фуркадом, на третьем - хозяева чемпионата, команда Австрии. Эта победа стала первой для мужской сборной России за девять лет: в последний раз золото выигрывали Максим Чудов и эстафетная четверка в 2008 году.

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Метки: биатлон тверские болельщики чемпионат мира по биатлону биатлонные болельщики из тверской области
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Комментарии (37)

  • kudimov 
    Ему некогда было выбирать, какой флаг дали, с тем и финишировал, благо российский. В пяти секундах сзади был Фуркад. Просто наши болельщики быстро подсуетились.
Сам Антон родом из Тюмени. Теперь будет знать, что есть такой город - Бежецк) Молодцы наши! С золотом!
    18.02.2017 19:25
    0 | 11

    • Dobry кrtek 
      Это провокация. В последний момент настоящий флаг ( см. ниже ) был гнусно подменён.
      Прикрепленные изображения:
      18.02.2017 19:33
      4 | 4

      • kudimov 
        Если бы последний этап бежал Бертран, то так бы и было)
        18.02.2017 19:37
        3 | 3

        • Dobry кrtek 
          Бертран направлен нашими спецслужбами в спецкомандировку, для быстрейшего развала экономики потенциального противника. Можа не вернётся...
          18.02.2017 19:50
          1 | 5

          • BARBAwin 
            Если не вернется то наградим, посмертно
Если вернется не справившись с заданием ЕР 
пошлем губернатором на Чукотку
            18.02.2017 19:53
            0 | 3

  • Aleks VVV 
    Бежецк теперь в почёте!
    18.02.2017 19:56
    3 | 0

    • Dobry кrtek 
      Хорошо, что не было флажка этого наспункта. Хотя...разницы не вижу.
      Прикрепленные изображения:
      18.02.2017 20:11
      0 | 2

    • tourist 
      Это не почет. Средняя зарплата в Бежецке 300 евро, в Австрии 3500 евро.
http://begetsk.workero.ru/zarplata/2016
http://visasam.ru/emigration/rabota/zarplata-v-avstrii.html
      18.02.2017 20:35
      0 | 3

      • osel star 
        однако
        18.02.2017 20:53
        0 | 2

      • Dobry кrtek 
        ...
        Прикрепленные изображения:
        18.02.2017 20:57
        0 | 1

      • antiER 
        Если кто то с Бежецка может позволить себе поехать на чемпионат мира в не самую дешевую страну, значит в райцентре не все так плохо. Хотя может всем районом на путевку собирали)
        18.02.2017 21:26
        0 | 1

        • ilich 
          Австрия - самая дорогая страна в Европе! Там нет ни одного депутата из Госдумы РФ. Только семья бывшего президента Ельцина. 
Они знали где получать гражданство!
          18.02.2017 21:47
          0 | 0

  • buch 
    Безусловно победа. Выстраданное первое место. Поздравления!
Только с чем? Эта победа в мужской эстафете - последний, красивый гвоздь в гроб российского биатлона.Ныне друг Мудко президент СБР Кравцов, старший тренер Касперович, гостренер - банщик Барнашов, - все останутся на своих местах...Российский биатлон продолжит гнить...
С победой россияне!

Надо завтра сделать НВ по результатам масс-старта на ЧМ по биатлону. ))))
    18.02.2017 20:42
    1 | 3

    • kudimov 
      Если бы наши заняли даже 20 место, то все перечисленные персоны, даже тренер женской сборной Касперович, остались бы на своих местах. Никакой связи между результатами и должностями давно нет.
Максимум - отказались бы от услуг Рикко Гросса, свалив все на него.
      18.02.2017 20:58
      2 | 1

      • buch 
        kudimov, запоминайте. У ваших - ст.тренер женской сборной РФ по биатлону   Медведцев. На ЧМ-2017  женщин курирует  Норицын. Гросс имеет всего трехлетний контракт  - следующий сезон ему по барабану с 1 млн. евро в своём кармане. Касперович - старший тренер всей команды РФ.
Дальнейшие Ваши экзерсисы  в области биатлона смешны. Не надо. Глупо выглядите.
        18.02.2017 21:16
        2 | 1

        • kudimov 
          Молодец, ГУГЛ в помощь. 
Они меняются каждый сезон по кругу, мне не совсем интересно за этим следить. Биатлон я смотрю лет 15. И знаю точно, сто приходят, уходят, снова приходят одни и те же. А результатов нет, особенно у девушек. И Мутко будет всегда, как-бы не пробежали. Так, что попарься у Барнашова и  пиши лучше о собаках, скоро и сам затявкаешь.
          18.02.2017 21:45
          1 | 1

          • ilich 
            Улыбнуло! Злитесь. ))))
Я понял, что Вы абсолютный ноль в спорте, особенно в биатлоне. Ибо только лох мог назвать  Касперовича тренером женской сборной по биатлону.
            18.02.2017 21:50
            0 | 0

            • Dobry кrtek 
              ))))
              Прикрепленные изображения:
              18.02.2017 22:05
              0 | 0

              • ilich 
                Виноват,  вспылил. Обращение на "ты" к незнакомому человеку... Стыдно.
                Прикрепленные изображения:
                18.02.2017 22:10
                0 | 0

                • Dobry кrtek 
                  Не стоит. Ключевое не стиль обращения)))
                  Прикрепленные изображения:
                  18.02.2017 22:18
                  0 | 0

  • USSR 
    Хоть с Бежецк, хоть с Мусохранска. Мельдоний везде одинаковый. И не не надо  нам петь какие они все честные. Олимпиаду взяли, миллионы получили с меринами и бэхами. А как вернуть так все молчат. Ни одного опровержения. Хоть бы где пукнули разок по радио хоть. Затихорились черти допинговые
    18.02.2017 21:06
    0 | 2

  • USSR 
    Хоть с Бежецка, хоть с Мусохранска. Мельдоний везде одинаковый. И не не надо  нам петь какие они все честные. Олимпиаду взяли, миллионы получили с меринами и бэхами. А как вернуть так все молчат. Ни одного опровержения. Хоть бы где пукнули разок по радио хоть. Затихорились черти допинговые
    18.02.2017 21:06
    2 | 3

    • Vojdy 
      USSR , ты бы сам стал жрать мельдоний ради победы? 
Я бы не стал. Здоровье дороже. А спортсмены думаешь тупее нас?
      18.02.2017 21:14
      1 | 0

      • Sedmoy 
        А за славу, почёт... за бэху и 150 штук зелени, стал бы, Вождь?                                                                                 А насчёт тупее - не тупее...  жрали же (жрут и будут жрать, не мельдоний, так другую хрень).
        18.02.2017 21:44
        0 | 1

        • Vojdy 
          Седьмой,за бэху и почет я все могу. Типа продажная шлюха. Главное ты мне все это гарантируй.Мне амбиции похрен.Интересно все и сразу;)))))
          18.02.2017 21:56
          0 | 0

          • Sedmoy 
            "Стопроцентную гарантию дает только страховой полис"  О.Бендер  А так, я понял... А зачем про здоровье тогда писал? Его же не купишь?
            18.02.2017 22:07
            0 | 0

  • horton 
    Интересно, а как французы и все остальные переведу данную надпись на российском флаге? ))
    18.02.2017 21:16
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Им переведут. "Бежецк" от "русские бегут". А вот от кого и куда-не уточнят.
      18.02.2017 21:20
      0 | 3

    • buch 
      Им вообще всё равно. Некоторые молодые биатлонисты даже не знают где находится Россия, ибо  все  этапы  Кубка Мира теперь проходят в Европе и иногда в Северной Америке. ))))
      18.02.2017 21:20
      0 | 1

      • kudimov 
        Первый год только у нас нет этапа КМ. Спроси свою собаку, она подтвердит.
        18.02.2017 21:50
        1 | 0

        • ilich 
          Извините. 
Азохен вей, kudimov, Вам придется извиниться. С 2002 по 2004 годы включительно КМ на территории России не проводился. 
И куда Вы смотрели все эти 15 лет - не понятно...
          18.02.2017 22:04
          0 | 0

    • peshehod 
      "Ненавижу тебя, Фуркад!"
      18.02.2017 21:22
      2 | 1

    • ilich 
      Как показала церемония награждения, в Австрии даже не знают советско-российского гимна Михалкова!  Включили гимн 1993 года на музыку Глинки! А-а-а-а-а...!

Это всё из-за флага Бежецка, не иначе.
      18.02.2017 21:53
      0 | 1

  • sad 
    победа- отлично! но на гос_флаг наносить посторонние слова негоже!
    18.02.2017 21:44
    0 | 2

  • znatoki 
    Всех с ПОБЕДОЙ!!! Наконец то!Если честно после последней стрельбы Антона закрадывалось сомнение по поводу " всего" ведь это же ФУРКАД .Но то что сделал Антоша это просто супер утер нос в очной борьбе лидеру мирового биатлона!Все четверо просто красавцы.Еще бы завтра в масс старте что нибудь прилипло и женщинам и мужикам.По поводу флага была версия "БЕЖ" Бежецк что ли?А уж когда написали то стало в двойне приятно.
    18.02.2017 21:51
    1 | 0

    • ilich 
      Как же мало вам надо, - всего лишь зрелище...
      Прикрепленные изображения:
      18.02.2017 21:58
      0 | 0

      • Vojdy 
        Нет,уважаемый, нам надо уважение. Вы живете в стране,которая достойна того,что-бы ее уважали. Я прав? 
Чем мы не заслужили уважения населения жителей земного шара? Мы Кого-то угнетаем? Порабощаем?
        18.02.2017 22:17
        0 | 0
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