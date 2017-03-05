tvernews.ru
05 марта Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Флаг "Бежецк", с которым российские биатлонисты выиграли чемпионат мира, продадут на благотворительном аукционе

Флаг "Бежецк", с которым российские биатлонисты выиграли чемпионат мира, продадут на благотворительном аукционе - ТИА
05 Марта 2017 13:51
Автор: TIA

Флаг "Бежецк", с которым российская сборная финишировала в "золотой" эстафете чемпионата мира по биатлону, будет выставлен на аукцион фондом Антона Шипулина, сообщил в своём Instagram друг спортсмена - ведущий "Матч ТВ" Илья Трифанов.

Напомним, 18 февраля в австрийском Хохфильцене мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете. На последних метрах дистанции Трифанов протянул капитану сборной Антону Шипулину российский флаг с надписью "Бежецк", с которым тот пересёк финишную черту.  

После окончания гонки представители Союза биатлонистов России вернули триколор его хозяевам - Татьяне Ивановой и Артему Тарасенко. Изначально бежечане предложили им передать флаг в дар городу, но по последним данным, они, похоже, решили, чтобы флаг принёс пользу. Деньги, вырученные от его продажи, пойдут на поддержку спортивных проектов, но, увы, не в Тверской области.

Благотворительный Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина занимается поддержкой подрастающего поколения, которое любит спорт и желает активно им заниматься. Миссия - способствовать оздоровлению и стабильному развитию общества через реализацию спортивных программ на территории Свердловской области, делая занятия спортом доступными для всех слоев населения.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: флаг бежецк на чемпионате мира российский биатлон чемпионат мира по биатлону благотворительный аукцион
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • kudimov 
    Фонду Шипулина больше продать что-ль нечего, окромя флага собственной страны? Да еще и с названием города, про который ни Шипулин, ни другие из фонда и слышать не слыхивали. 
Можно же выставить на аукцион лыжи, палки, очки, ботинки, шнурки, шапку... Что угодно.
    05.03.2017 14:39
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      "Фонду Шипулина больше продать что-ль нечего, окромя собственной страны?" Может так будет лучше?
      05.03.2017 15:24
      0 | 3

  • WennDieSoldaten 
    Кальсоны, опять же.
    05.03.2017 15:11
    0 | 2

  • uabumoderoff 
    Дам 5 рублей!Нужна тряпка,чтобы ноги выбирать перед дверью.
    05.03.2017 16:15
    0 | 1

  • Serge 
    Из всего делают деньги. Продадут всё, лишь бы получить прибыль!
    05.03.2017 17:29
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
100

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
86

Ущерб от пожара в Тверской детской областной больнице составил более 337 млн.рублей

2017-02-28 16:39
58

Что это такое, кто знает?

2017-02-27 09:54
54

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
53

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

Игорь Руденя принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами субъектов страны

2017-02-28 19:34
48

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100