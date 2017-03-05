Флаг "Бежецк", с которым российские биатлонисты выиграли чемпионат мира, продадут на благотворительном аукционе

Флаг "Бежецк", с которым российская сборная финишировала в "золотой" эстафете чемпионата мира по биатлону, будет выставлен на аукцион фондом Антона Шипулина, сообщил в своём Инстаграм друг спортсмена - ведущий "Матч ТВ" Илья Трифанов.

Флаг "Бежецк", с которым российская сборная финишировала в "золотой" эстафете чемпионата мира по биатлону, будет выставлен на аукцион фондом Антона Шипулина, сообщил в своём Instagram друг спортсмена - ведущий "Матч ТВ" Илья Трифанов.

Напомним, 18 февраля в австрийском Хохфильцене мужская сборная России выиграла чемпионат мира по биатлону в эстафете. На последних метрах дистанции Трифанов протянул капитану сборной Антону Шипулину российский флаг с надписью "Бежецк", с которым тот пересёк финишную черту.

После окончания гонки представители Союза биатлонистов России вернули триколор его хозяевам - Татьяне Ивановой и Артему Тарасенко. Изначально бежечане предложили им передать флаг в дар городу, но по последним данным, они, похоже, решили, чтобы флаг принёс пользу. Деньги, вырученные от его продажи, пойдут на поддержку спортивных проектов, но, увы, не в Тверской области.

Благотворительный Фонд по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина занимается поддержкой подрастающего поколения, которое любит спорт и желает активно им заниматься. Миссия - способствовать оздоровлению и стабильному развитию общества через реализацию спортивных программ на территории Свердловской области, делая занятия спортом доступными для всех слоев населения.