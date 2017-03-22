Возбуждено уголовное дело после проверки производства черной икры на предприятии в Тверской области

Следователи проверили проверку по сообщениям в СМИ о производстве на Ржевском рыбоводном комплексе черной икры, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам ее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, сообщает СУ СК по Тверской области.

Следователи проверили проверку по сообщениям в СМИ о производстве на Ржевском рыбоводном комплексе черной икры, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам ее было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ, сообщает СУ СК по Тверской области.

Ранее оперативники изъяли тонну черной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в бывших переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях.

Следователи и криминалисты регионального СК России провели осмотр производственного комплекса, который находится в городе Ржеве, изъяли образцы для проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы, также получили материалы у Роспотребнадзора по ранее проведенной проверке. Кроме этого, запрошено и получено решение арбитражного суда Тверской области от 28 февраля 2017 года, согласно которому ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» привлечён к административной ответственности за многочисленные нарушения и оштрафован на 150 тысяч рублей с конфискацией у общества арестованной продукции.

Установлено, что в период с 21 августа 2014 по 6 марта 2017 года на территории ООО «Ржевский рыбоводный комплекс», расположенного в поселке Восточный города Ржева, неустановленные лица производили, а также сбывали неопределенному кругу лиц под видом икры осетровых пород продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя.

В ходе расследования уголовного дела будет дана объективная оценка деятельности руководства предприятия и выпускаемой продукции.

Напомним, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести повторную проверку по факту распространения китайской черной икры под российской торговой маркой "Золото Каспия". В ОП считают, что распространение контрафакта должно быть квалифицировано по уголовной статье.

В свою очередь, рыбоводный комплекс в Тверской области отрицает, что на нём производили поддельную икру. Представители компании уверены, что "акция ​инициирована компаниями, неспособными или нежелающими​​ работать в условиях​ ​честной конкуренции".