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Возбуждено уголовное дело после проверки производства черной икры на предприятии в Тверской области

22 Марта 2017 10:51
Автор: TIA

Следователи проверили проверку по сообщениям в СМИ о производстве на Ржевском рыбоводном комплексе черной икры, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам ее было возбуждено уголовное дело по  ч. 1 ст. 238 УК РФ, сообщает СУ СК по Тверской области.

Ранее оперативники изъяли тонну черной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в бывших переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях.

Следователи и криминалисты регионального СК России провели осмотр производственного комплекса, который находится в городе Ржеве, изъяли образцы для проведения молекулярно-генетической судебной экспертизы, также получили материалы у Роспотребнадзора по ранее проведенной проверке. Кроме этого, запрошено и получено решение арбитражного суда Тверской области от 28 февраля 2017 года, согласно которому ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» привлечён к административной ответственности за многочисленные нарушения и оштрафован на 150 тысяч рублей с конфискацией у общества арестованной продукции.

Установлено, что в период с 21 августа 2014 по 6 марта 2017 года на территории ООО «Ржевский рыбоводный комплекс», расположенного в поселке Восточный города Ржева, неустановленные лица производили, а также сбывали неопределенному кругу лиц под видом икры осетровых пород продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья  потребителя.

В ходе расследования уголовного дела будет дана объективная оценка деятельности руководства предприятия и выпускаемой продукции.

Напомним, Комиссия Общественной палаты Российской Федерации обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести повторную проверку по факту распространения китайской черной икры под российской торговой маркой "Золото Каспия". В ОП считают, что распространение контрафакта должно быть квалифицировано по уголовной статье.

В свою очередь, рыбоводный комплекс в Тверской области отрицает, что на нём производили поддельную икру. Представители компании уверены, что "акция ​инициирована компаниями, неспособными или нежелающими​​ работать в условиях​ ​честной конкуренции".

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Метки: чёрная икра золото каспия Рыбоводный комплекс в Тверской области ржевский рыбоводный комплекс
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Комментарии (1)

  • Proletary 
    Икра-то прежде задаром была, потом, в начале реформ, ей цену сорок копеек поставили, а тут вдруг — два с полтиной фунт! А за икрою и прочее в том же мачтабе. Сделалось так, что хоть одним илом питайся, да и того, пожалуй, на всех не хватит. Видим: плохое наше дело, господа! Основы — потрясены, авторитеты — подорваны, власти — бездействуют, суды — содействуют... смотреть скверно! Ну, и стали мы тогда квакать. Квакали, квакали и наконец доквакались. Внял господин исправник нашему кваканью и начал приготовлять невода...

Адвокат Шестаков (прерывает). А скажите, свидетельница, икра-то дешевле стала от вашего кваканья?

Лягушка (вся покрываясь рубиновыми пятнами, прерывисто). Икра-то... икра... нет, икра не дешевле стала...
    22.03.2017 11:04
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