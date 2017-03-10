Общественная палата просит генпрокуратуру выяснить - откуда Ржевский рыбоводный комплекс брал икру

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести повторную проверку по факту распространения китайской черной икры под российской торговой маркой "Золото Каспия". В ОП считают, что распространение контрафакта должно быть квалифицировано по уголовной статье

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести повторную проверку по факту распространения китайской черной икры под российской торговой маркой "Золото Каспия". В ОП считают, что распространение контрафакта должно быть квалифицировано по уголовной статье

Напомним, во Ржеве оперативники изъяли тонну чёрной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях.

Икра поставлялась на территорию завода из Китая, затем фасовалась в баночки под видом торговой марки "Золото Каспия" и далее поступала на продажу в элитные магазины Москвы. Есть данные, что по результатам проведенных проверок ряд образцов не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасным для жизни и здоровья. По данному факту Ржевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.

В настоящее время с привлечением специалистов Роспотребнадзора следователи и криминалисты регионального СК России осмотрели производственный комплекс, который находится в городе Ржеве, изъяли образцы для проведения экспертизы, также запросили материалы у Роспотребнадзора по ранее проведенной проверке.

По результатам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" опровергает обвинения. Согласно релизу компании, информация "не соответствует действительности и порочит деловую репутацию.

В Общественной палате считают, что распространение китайской черной икры, возможно, опасной, должно быть квалифицировано по уголовной статье. Общественники направили письмо на имя генпрокурора Юрии Чайки с требованием провести проверку на предмет наличия состава преступлений, предусмотренных ст. 159 "Мошенничество" УК РФ, а также ст. 180 "Незаконное использование средств индивидуализации товара".

Сообщает www.nakanune.ru