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Общественная палата просит генпрокуратуру выяснить - откуда Ржевский рыбоводный комплекс брал икру

10 Марта 2017 12:24
Автор: TIA

Комиссия Общественной палаты Российской Федерации обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести повторную проверку по факту распространения китайской черной икры под российской торговой маркой "Золото Каспия". В ОП считают, что распространение контрафакта должно быть квалифицировано по уголовной статье

Напомним, во Ржеве оперативники изъяли тонну чёрной икры, предназначенную для дорогих супермаркетов столицы. Оказалось, что под видом элитной икры продавалась китайская, которую перефасовывали в переоборудованных под рыбоводный комплекс помещениях.

Икра поставлялась на территорию завода из Китая, затем фасовалась в баночки под видом торговой марки "Золото Каспия" и далее поступала на продажу в элитные магазины Москвы. Есть данные, что  по результатам проведенных проверок ряд образцов не соответствует требованиям по микробиологии и может быть опасным для жизни и здоровья. По данному факту Ржевский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.

В настоящее время с привлечением специалистов Роспотребнадзора следователи и криминалисты регионального СК России осмотрели производственный комплекс, который находится в городе Ржеве, изъяли образцы для проведения экспертизы, также запросили материалы у Роспотребнадзора по ранее проведенной проверке.

По результатам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" опровергает обвинения.  Согласно релизу компании, информация "не соответствует действительности и порочит деловую репутацию.

В Общественной палате считают, что распространение китайской черной икры, возможно, опасной, должно быть квалифицировано по уголовной статье. Общественники направили письмо на имя генпрокурора Юрии Чайки с требованием провести проверку на предмет наличия состава преступлений, предусмотренных ст. 159 "Мошенничество" УК РФ, а также  ст. 180 "Незаконное использование средств индивидуализации товара".

Сообщает www.nakanune.ru

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Комментарии (2)

  • Leandr 
    У нас сырое молоко почти 100% пить нельзя, оно зараженное. Причем есть и не зараженное, но его сливают в один бак с зараженным и заражается все. Потом его кипятят и оно становится вроде как бы питьевым.
Многие молочные заразы выявить невозможно - анализы требуют длительного времени, за это время молоко прокиснет, поэтому льют все подряд. С икрой тоже самое - когда надо кого-то поймать - поймают на микробиологических анализах в любую минуту. Только одни евреи научились делать кошерные продукты питания, но только не в РФ.
Я недавно вычитал, что слабосоленая селедка очень ядовита, есть нельзя. Я чё-та в толк не возьму, на меня селедочный яд наверное не действует. Думаю, что и от черной икры максимум был бы понос. Распространяя свое сообщение полиция и другие структуры до сих пор не сказали - сколько российских миллиардеров опоносились. Если такие факты были, хотелось бы, чтоб о них рассказали, в том числе и об иностранных миллионерах у которых случился понос от черной икры. Это реально интересно.
.
В предыдущем сообщении УВД говорилось, что икру развешивали по банкам в свинарнике. На фотке, опубликованной одним из интернет-СМИ к аналогичной статье  этого не видно. Зачем нужно было рассказывать про свинарник, которого не существует? 
Якобы свинарник оказался специализированным рыбным хозяйством, причем условия, если судить по фотке, здесь в 100 раз лучше в сравнении с Конаковским живорыбным заводом, который когда-то был государственным. Так что, уважаемая полиция, про свинарник это ля-ля тополя. Троллинг. Съездите на коровьи фермы, вот уж где г...о.вно! А в Ржеве вполне цивильно - чистота и красота, наверное это одно из 0,1% тверских хозяйств, где есть культура производства.
Полиция, если вы хотите вскрыть анисанитарию, то вы ее найдете в 99,9% хозяйств. Поле не паханное.
И напоследочек. Как правило, входить в помещения подобных предприятий в грязной одежде и обуви категорически запрещено. Если полицейские забегали туда, чтоб захватить тонну икры в грязной одежде и обуви (хотя бы один чел.), то продукция 100% будет именно такой, как ее описала Общественная палата - "возможно, опасной, и должно быть квалифицировано по уголовной статье". Так что под подозрение могут попасть и полицейские, особенно если кто-то из них во время операции чихнул или прокашлялся, стоя перед камерой наблюдения
    Прикрепленные изображения:
    10.03.2017 13:32
    0 | 2

  • Leandr 
    Вы меня извините, но представить полицейских, которые перед началом операции по захвату тонны икры переодеваются и переобуваются во все стерильное, я не могу. В чем приехали, в том и побежали за икрой. 
  Установить, какие бактерии китайские, а какие были занесены полицией, будет очень проблематично. И даже подкинуть икру с бактериями очень сложно. Для этого надо съездить в Китай, отыскать там черную икру с нужными бактериями и привести ее во Ржев. А вдруг там окажутся еще какие-нибудь другие бактерии, которых не было при анализе проб, взятых из тонны икры после ее захвата?
Ох, дело будет нелегким, и возможно вердикт придется выносить волевым путем, т.е. виновника, преступившего закон, просто назначат. Скорее всего им окажется фирма, занимавшаяся икрой.
ПС. Боюсь, что в случае отправки проб икры в Китай - для идентификации и официального подтверждения наличия опасных бактерий, наш друг - восточный сосед будет все отрицать, дескать у него вся икра безопасная. Вот тогда дело зайдет в окончательный тупик. Но все равно интересно.
    10.03.2017 13:54
    0 | 2
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