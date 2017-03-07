Рыбоводный комплекс в Тверской области отрицает, что на нём производили поддельную икру

ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" опровергает обвинения, выдвинутые в статье одного из федеральных СМИ. Напомним, в ней сообщалось, что видом дорогого деликатеса марки "Золото Каспия" покупателям продавали китайский продукт сомнительного происхождения, к тому же, опасный для жизни.

ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" опровергает обвинения, выдвинутые в статье одного из федеральных СМИ. Напомним, в ней сообщалось, что видом дорогого деликатеса марки "Золото Каспия" покупателям продавали китайский продукт сомнительного происхождения, к тому же, опасный для жизни. Согласно релизу компании, информация "не соответствует действительности и порочит деловую репутацию ООО "Ржевский рыбоводный комплекс".

Представители компании уверены, что "акция ​инициирована компаниями, неспособными или нежелающими​​ работать в условиях​ ​честной конкуренции". По сообщению организации, проверки контролирующими органами​ показали, что продукция​ комплекса​ соответствует​ ​государственным стандартам, правилам и нормам. Это подтверждается соответствующими сертификатами, свидетельствами​,​ справками​ и актами проверок.​

Также по собственной инициативе такие проверки провели торговые сети, куда поставляется​ продукция РРК. Результаты анализов подтвердили, что икра соответствует всем нормам и производится исключительно силами​​ аквакомплекса.

Здесь можно ознакомиться с документами проверок.

Юристы компании "Золото Каспия​"​ готовят иски против средств массовой информации.