Рыбоводный комплекс в Тверской области отрицает, что на нём производили поддельную икру

ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" опровергает обвинения, выдвинутые в статье одного из федеральных СМИ. Напомним, в ней сообщалось, что видом дорогого деликатеса марки "Золото Каспия" покупателям продавали китайский продукт сомнительного происхождения, к тому же, опасный для жизни. Согласно релизу компании, информация "не соответствует действительности и порочит деловую репутацию ООО "Ржевский рыбоводный комплекс".
Представители компании уверены, что "акция инициирована компаниями, неспособными или нежелающими работать в условиях честной конкуренции". По сообщению организации, проверки контролирующими органами показали, что продукция комплекса соответствует государственным стандартам, правилам и нормам. Это подтверждается соответствующими сертификатами, свидетельствами, справками и актами проверок.
Также по собственной инициативе такие проверки провели торговые сети, куда поставляется продукция РРК. Результаты анализов подтвердили, что икра соответствует всем нормам и производится исключительно силами аквакомплекса.
Здесь можно ознакомиться с документами проверок.
Юристы компании "Золото Каспия" готовят иски против средств массовой информации.
Комментарии (5)
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Mitrij
07.03.2017 20:13
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