tvernews.ru
07 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Рыбоводный комплекс в Тверской области отрицает, что на нём производили поддельную икру

07 Марта 2017 15:21
Автор: TIA

ООО "Ржевский рыбоводный комплекс" опровергает обвинения, выдвинутые в статье одного из федеральных СМИ. Напомним, в ней сообщалось, что видом дорогого деликатеса марки "Золото Каспия" покупателям продавали китайский продукт сомнительного происхождения, к тому же, опасный для жизни. Согласно релизу компании, информация "не соответствует действительности и порочит деловую репутацию ООО "Ржевский рыбоводный комплекс".

Представители компании уверены, что "акция ​инициирована компаниями, неспособными или нежелающими​​ работать в условиях​ ​честной конкуренции". По сообщению организации, проверки контролирующими органами​ показали, что продукция​ комплекса​ соответствует​ ​государственным стандартам, правилам и нормам. Это подтверждается соответствующими сертификатами, свидетельствами​,​ справками​ и актами проверок.​

Также по собственной инициативе такие проверки провели торговые сети, куда поставляется​ продукция РРК. Результаты анализов подтвердили, что икра соответствует всем нормам и производится исключительно силами​​ аквакомплекса. 

Здесь можно ознакомиться с документами проверок.

Юристы компании "Золото Каспия​"​ готовят иски против средств массовой информации.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: опровержения ржевский рыбоводный комплекс
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • ДеД 
    А что я ем?
Икру и осетрину,
Простую русскую еду!
Во Ржеве ловят мне в пруду...
    07.03.2017 17:05
    0 | 3

  • uabumoderoff 
    Раз такие честные,то пишите "золото _Ржева", потому что от Ржева до Каспия очень,очень далеко.
    07.03.2017 17:24
    0 | 0

  • Gamilton 
    "Рыбоводный комплекс в Тверской области отрицает, что на нём..."
Не "НА нём", а "В нём".
    07.03.2017 19:10
    0 | 0

  • bae99 
    Однако все нормуль, даже в Форбсе засветились они: http://www.forbes.ru/sp_data/2016/caviar_rus/index.html
    07.03.2017 19:15
    0 | 0

  • Mitrij 
    Нащаникэ, Джамшюут, нэ винават!!!
    07.03.2017 20:13
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Радуга в марте

2017-03-04 21:12
163

Народ штурмует Торговый городской банк: пенсионеров увозит скорая, а предпринимателям выдают по пять тысяч мелочью

2017-03-02 14:25
101

В Твери водитель BMW X5 сбил девушку с молодым человеком

2017-03-02 20:27
88

Поздравление с 8 марта

2017-03-07 12:38
82

В Ольгинском монастыре произошел страшный пожар, монахини просят помощи

2017-03-06 10:33
75

"Обмен опытом": коммунист Максим Жирков уходит в Единую Россию, а единоросс Сергей Делаков - в КПРФ

2017-03-02 22:51
54

Разборки на кольце в «Южном»

2017-03-01 14:58
49

В Твери устроили облаву на маршрутки №8

2017-03-03 16:08
46

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100