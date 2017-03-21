На Волге тронулся лёд, не за горами половодье

В Твери идёт ледоход. По словам старожилов, были времена, когда в это время лёд трещал на всю Тверь, а льдины наползали друг на друга, складываясь в подобие инопланетного пейзажа. В этом году зрелище на Волге куда скромнее.

В Твери идёт ледоход. По словам старожилов, были времена, когда в это время лёд трещал на всю Тверь, а льдины наползали друг на друга, складываясь в подобие инопланетного пейзажа. В этом году зрелище на Волге куда скромнее.

Весеннее половодье на территории региона, в свою очередь, придется на период с 10 по 30 апреля. По словам Олега Пиунова, начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Тверской области, наивысшие уровни воды этой весной в реках региона ожидаются ниже прошлогодних значений.

Тем не менее, паводковая обстановка может сложиться в девяти населенных пунктах: Андреаполе, Белом, Жарковском, Западной Двине, Максатихе, Нелидово, Осташкове, Пено, Торопце. А это свыше 300 жилых домов, в которых проживают более 700 человек. Там подготовлены 10 стационарных пунктов временного размещения, которые в случае чрезвычайной ситуации готовы принять 1845 человек.