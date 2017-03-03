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Ледоход в Тверской области ожидается в конце марта, а половодье – в середине апреля

Ледоход в Тверской области ожидается в конце марта, а половодье – в середине апреля - ТИА
03 Марта 2017 14:43
Автор: TIA

Как рассказал Олег Пиунов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Тверской области, начало вскрытия льда на реках региона ожидается в последней декаде марта. А вот ледоход на Волге на участке от Ржева до Твери будет в начале апреля.

Возможно, лёд тронется немного раньше на реке Обша в городе Белый. По информации МЧС, сильного паводка не ожидается, поскольку снежный покров прошедшей зимой сформирован ниже уровня среднемноголетних значений и запасы воды в нем по сравнению с прошлым годом небольшие.

Весеннее половодье на территории региона придется на период с 10-го по 30-е апреля.

- Наивысшие уровни воды этой весной в реках Волга и Тверца ожидаются ниже среднемноголетних максимальных значений на 0,4–0,8 м. На большинстве рек уровни будут  также ниже прошлогодних значений, за исключением Волги на регулируемом участке от Зубцова до Твери. Величина наивысших уровней воды в Волге в значительной степени зависит от регулирования стока реки тремя плотинами – Верхневолжской, Вазузской и Иваньковской.

В реках Западная Двина, Обша и Молога наивысшие уровни половодья прогнозируются на уровне прошлогодних значений и на 0,6–0,9 м ниже максимальных. При этом возможен выход воды на поймы этих рек и не исключено подтопление огородов и подвалов в городах Западная Двина и Белый, а также в поселке Максатиха.

По словам Олега Пиунова, уже разработан и принят к исполнению План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период 2017 года на территории Тверской области. В соответствии с ним создана консолидированная группировка сил и средств федерального, регионального и муниципального уровня в количестве 7742 человека, предусмотрено привлечение 2122 единиц техники, включая 101 плавсредство, два беспилотных летательных аппарата и один дельталёт.

МЧС готово и к наихудшему сценарию.

- Если будет  «дружная» весна с активным снеготаянием, а также обильными осадками, то возможно превышение критических уровней воды на реках и подтопление участков автомобильных дорог и мостов, а кроме того участков местности в городах Андреаполь, Нелидово, Торопец и Осташков, а также в поселков городского типа Жарковский и Пено.

С учетом многолетних наблюдений в зоны затопления на территории Тверской области по предварительным прогнозам могут попасть девять населенных пунктов в девяти муниципальных районах с захватом 315 жилых домов с населением 701 чел., в том числе 118 детей, а также один социально-значимый объект, семь участков автомобильных дорог общей протяженностью 6 км, шесть низководных мостов и девять участков кабельных линий электропередачи общей протяженностью 12,5 км. При этом объекты жизнеобеспечения населения, а также сельскохозяйственные угодья, пашни, скотомогильники, животноводческие комплексы, участки нефте и газопроводов и железных дорог в зону возможного затопления не попадают.

Наибольшую потенциальную опасность при разрушении гидротехнических сооружений (ГТС) представляют Зубцовский и Вышневолоцкий гидроузлы, Верхневолжская плотина и Нижне-Негочанское водохранилище. Для координации действий по наполнению и сбросу вод из этих водоемов создана межведомственная рабочая группа. На сегодня состояние всех особо значимых ГТС оценивается как работоспособное.

Всего на паводкоопасный период 2017 года в Тверской области созданы резервы финансовых ресурсов в размере 331 млн руб. и резервы материальных ресурсов на сумму 398 млн руб. Это позволит оперативно их использовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения, пояснил Олег Пиунов.

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Метки: ледоход паводок половодье ледоход в твери
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Комментарии (4)

  • Paul_Moriarty 
    Ну что, Крот, Кудимов! Устроите очередную серию воспоминаний из детства о катании на льдинах по Лазури и Речке-вонючке (официальное название Хлебный ручей).
    03.03.2017 14:58
    0 | 2

    • agent 
      Мелковаты они для этого, 
если даже про Хлебный ручей им напоминаешь
      03.03.2017 15:13
      0 | 5

    • Батька 
      А я в молодости в фекальных водах Хлебного ручья, 
у школы-интерната, подсана утопающего спас
      03.03.2017 17:48
      0 | 2

  • Житель подземелья 
    Ну вот и посмотрим, как там это чудо тимофеевское рядом с рынком, поплывет или где. Хотя судя по уровню льда глобального половодья в этом году не будет.
    03.03.2017 15:29
    0 | 2
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