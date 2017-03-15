Паводок ожидается в девяти районах Тверской области

В муниципальных образованиях Тверской области, где возможно подтопление, подготовлено 10 стационарных пунктов временного размещения, которые в случае чрезвычайной ситуации готовы принять 1845 человек. Обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья на территории региона обсуждалось 15 марта на селекторном совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В муниципальных образованиях Тверской области, где возможно подтопление, подготовлено 10 стационарных пунктов временного размещения, которые в случае чрезвычайной ситуации готовы принять 1845 человек. Обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья на территории региона обсуждалось 15 марта на селекторном совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Накануне глава региона совершил облет ряда территорий, оценил обстановку на водоемах области. Сейчас ситуация стабильная, подтоплений не зафиксировано. По информации метеорологических служб, большого подъема воды в районах в этом году не ожидается.

Глава региона поручил в круглосуточном режиме мониторить уровень воды в реках, водохранилищах и других водоемах, особенно на территориях, которые находятся в зоне риска. Также необходимо создать круглосуточные посты в местах, которые традиционно подтапливались в период паводка. Такие точки должны действовать до середины апреля.

Паводковая обстановка может сложиться в 9 населенных пунктах: Андреаполе, Белом, Жарковском, Западной Двине, Максатихе, Нелидово, Осташкове, Пено, Торопце. А это свыше 300 жилых домов, в которых проживают более 700 человек. В Вышнем Волочке, например, уровень воды приближается к критическому.

В Тверской области созданы оперативные бригады, готовые в случае подтопления населенных пунктов, социальных, инфраструктурных объектов оказывать помощь в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Губернатору продемонстрировали технику, которая будет использоваться для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в условиях паводка, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.