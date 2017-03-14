Парням, которые издевались над детдомовцем, грозит еще одна уголовная статья

Напомним, что ЧП произошло 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Несколько парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки. О произошедшем ТИА подробно рассказало 7 марта.

Напомним, что ЧП произошло 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Несколько парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки. О произошедшем ТИА подробно рассказало 7 марта.

Следственный комитет по материалам, поступившим 14 марта из полиции, проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Эти материалы выделены в отдельное производство из уголовного дела, которое расследуется в полиции в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Установлено, что 24 февраля 2017 года около железнодорожного вокзала, расположенного на улице Советской города Лихославля Тверской области, группа лиц по предварительному сговору в составе трех человек 1996 и 1997 годов рождения, предварительно похитив имущество у 19-летнего местного жителя, велели последнему залезть в багажник автомобиля. Затем парни перевезли потерпевшего в багажнике автомобиля из города Лихославль в город Тверь, где добровольно его отпустили, после чего потерпевший самостоятельно вернулся в город Лихославль.

Напомним,что два фигуранта этого преступления уже взяты под стражу.