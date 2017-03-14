Еще один фигурант по делу об издевательстве над детдомовцем оказался за решеткой

ЧП произошло 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Двое парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки. О произошедшем ТИА подробно рассказало 7 марта.

ЧП произошло 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Двое парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки. О произошедшем ТИА подробно рассказало 7 марта.

Тогда в пресс-службе УМВД по Тверской области ТИА рассказали:

- Возбуждены уголовные дела по двум фактам грабежей, главным фигурантом которых является Степан (имя изменено). В ходе рассмотрения установлена причастность к этим преступлениям ещё нескольких молодых людей. В том числе, к издевательствам над молодым человеком. Материалы по фактам издевательств будут выделены в отдельное производство.

Главный участник издевательств Степан уже тогда был в следственном изоляторе. 10 марта пресс-служба Лихославльского районного суда сообщила, что в отношении еще одного участника этого дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также подозревается в хищении имущества и денег ( ст.161 ч.2 п. «а» УК РФ)