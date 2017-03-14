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Еще один фигурант по делу об издевательстве над детдомовцем оказался за решеткой

Еще один фигурант по делу об издевательстве над детдомовцем оказался за решеткой - ТИА
Фото: Max Pixel
14 Марта 2017 12:41
Автор: TIA

ЧП произошло 23 февраля в городе Лихославле Тверской области. Двое парней напали на детдомовца: отобрали планшет, избили его, сломали нос, забрали телефон и банковскую карту, долго возили его в багажнике своего БМВ, издевались над парнем в туалете заправки. О произошедшем ТИА подробно рассказало 7 марта.

Тогда в пресс-службе УМВД по Тверской области ТИА рассказали:

- Возбуждены уголовные дела по двум фактам грабежей, главным фигурантом которых является Степан (имя изменено). В ходе рассмотрения установлена причастность к этим преступлениям ещё нескольких молодых людей. В том числе, к издевательствам над молодым человеком. Материалы по фактам издевательств будут выделены в отдельное производство.

Главный участник издевательств Степан уже тогда был в следственном изоляторе. 10 марта пресс-служба Лихославльского районного суда сообщила, что в отношении еще одного участника этого дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он также подозревается в хищении имущества и денег ( ст.161 ч.2 п. «а» УК РФ)

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Метки: лихославль издевались над детдомовцем золотая молодежь
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Комментарии (4)

  • hell 
    А где девица, которая снимала все издевательство на телефон? Как соучастницу ее паровозиком... на свидетеля чет она не тянет...
    14.03.2017 13:02
    0 | 13

    • Алексей Владимирович 
      её восьмое марта амнистировало
      14.03.2017 14:48
      0 | 2

      • hell 
        "Материалы по фактам издевательств будут выделены в отдельное производство."- будем надеяться, что хоть это девицу не обойдет стороной...
        14.03.2017 15:14
        0 | 4

  • Nyuta 
    Избаловыши мать ети
    14.03.2017 16:19
    1 | 2
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