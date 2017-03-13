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Lafeliya стала лучшим народным корреспондентом недели

13 Марта 2017 10:32
Автор: TIA

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 6 по 12 марта. 25 "плюсов" и всего три "минуса" получила новость "Опасность под ногами" читательницы Lafeliya. Она выложила фотографии набережной Волги, которая со сходом снега не только потеряла вид, но и стала потенциально опасной для пешеходов.

Мы ждём Lafeliya в редакции ТИА (по адресу ул. Озерная, д. 11А) для вручения приза - пригласительного билета на два лица на новую яркую и незабываемую программу в Тверском Цирке - «Звезды Монте-Карло»

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Метки: лучшая народная новость недели конкурс на лучшую народную новость звёзды монте-карло тверской государственный цирк
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Комментарии (4)

  • kudimov 
    Поздравляю! Пойдете за билетами, будьте осторожны, на Озерной тротуар не лучше, чем в Вашей НН)
    13.03.2017 10:49
    0 | 8

  • Leandr 
    Ну надо же, Кудимов и Дорис пролетели, хотя в сумме у них 264 комментария, а у Lafeliya всего 8 (в 33 раза меньше!). Вот так, белые придут - грабят, красные придут - тоже грабят.
    13.03.2017 11:44
    0 | 6

    • kudimov 
      Да нет, нормально! У нас же были просто поздравиловки.)
      13.03.2017 13:27
      0 | 3

  • Lafeliya 
    Спасибо! Очень приятно и неожиданно)
    13.03.2017 13:41
    0 | 2
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