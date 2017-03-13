Lafeliya стала лучшим народным корреспондентом недели

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 6 по 12 марта. Lafeliya выложила фотографии набережной Волги, которая со сходом снега не только потеряла вид, но и стала потенциально опасной для пешеходов.

Редакция ТИА подвела итоги конкурса на лучшую народную новость с 6 по 12 марта. 25 "плюсов" и всего три "минуса" получила новость "Опасность под ногами" читательницы Lafeliya. Она выложила фотографии набережной Волги, которая со сходом снега не только потеряла вид, но и стала потенциально опасной для пешеходов.

Мы ждём Lafeliya в редакции ТИА (по адресу ул. Озерная, д. 11А) для вручения приза - пригласительного билета на два лица на новую яркую и незабываемую программу в Тверском Цирке - «Звезды Монте-Карло».