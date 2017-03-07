Верховный суд не вернул статус Геннадию Черенкову, сбившему на джипе женщину с коляской

6 марта в Верховном суде РФ рассмотрели жалобу экс-судьи Пролетарского суда Твери Геннадия Черенкова, который дошел до административной коллегии ВС в попытке вернуть престижный статус отставника. Но ему и здесь отказали, потому что он не платил возмещение по ДТП.

6 марта в Верховном суде РФ рассмотрели жалобу экс-судьи Пролетарского суда Твери Геннадия Черенкова, который дошел до административной коллегии ВС в попытке вернуть престижный статус отставника. Но ему и здесь отказали, потому что он не платил возмещение по ДТП.

Напомним, 23 ноября прошлого года Черенков попытался обжаловать решение о прекращении отставки в Высшей квалификационной коллегии, на заседании которой председатель ККС Ольга Аксенова утверждала, что после вынесения решения о выплате компенсации Черенков сообщил, что выплатить долг не может, так как он якобы скопил всего 50 000 рублей, сообщает «Право.ру». Кроме того, по мнению коллегии, прекращение отставки законно, так как дело против Черенкова было прекращено по нереабилитирующим основаниям. На том же заседании его представитель экс-судьи Николай Сапожников пытался объяснить коллегии, что его доверитель предлагал потерпевшей оплатить материальный и моральный вред. Однако пострадавшая семья требовала не менее пяти миллионов рублей. К тому же Сапожников отметил, что выплата трактовалась как вред, причиненный преступлением, а действия Черенкова не подпадали под эту категорию.

В попытке обжаловать решение ККС Черенков дошел до Коллегии по административным делам Верховного суда. На заседании он отметил, что не согласен с обвинениями в свой адрес. "Я неоднократно предлагал потерпевшей встретиться и обсудить эти вопросы, но получал отказ. В решении ККС сказано, что на день рассмотрения мною было лишь накоплено лишь 50 000 руб., это не так", – цитирует экс-судью «Право.ру». По словам Черенкова, он к тому моменту не только накопил нужную сумму, но и полностью возместил ущерб пострадавшей. "Почему ко мне такие претензии об уклонении я понять не могу, я за собой вины в этом не вижу, мной предпринимались все действия, чтобы решить эти вопросы".

В итоге председательствующий Юрий Иваненко, выслушав аргументы сторон, решение ККС оставил в силе, а жалобу Черенкова – без удовлетворения.

Напомним, Черенков обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 19 декабря 2013 года на ул. Розы Люксембург произошло ДТП. Женщина с коляской шла вдоль улицы, когда на нее наехал автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Джип после этого скрылся с места происшествия. 28-летняя Оксана Моторина получила тяжелейшие травмы, была госпитализирована. Мальчик в возрасте 2,5 месяцев не пострадал, но был отправлен в больницу для проведения осмотра.

Скрывшийся с места аварии автомобиль искали, что называется, всем миром. Сотрудники ГИБДД разместили видео и фотографии машины и водителя с камер наблюдения. Тогда же стало известно, что это «Ленд Крузер Прадо» 120 серебристого цвета с белорусскими номерами.

В городе был введен спецплан "Перехват", водитель объявлен в розыск. Виновника трагедии удалось найти. На фотографиях, сделанных с камер наружного и внутреннего наблюдения общественных заведений, где был замечен подозреваемый, видно, что он ходит по магазинам как ни в чём не бывало.

20 декабря около 16 часов разыскиваемого задержали сотрудники УГИБДД и доставили для дачи показаний. Им оказался бывший судья Пролетарского района Геннадий Черенков.