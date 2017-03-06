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Водители продолжают пробивать колёса и гнуть диски на тверских дорогах

Водители продолжают пробивать колёса и гнуть диски на тверских дорогах - ТИА
06 Марта 2017 12:11
Автор: TIA

Читатели ТИА в социальных сетях выявили ещё несколько опасных для автомобилистов мест на улицах Твери - их оказалось пруд пруди. Причём в мартовскую слякоть это выражение приобретает почти буквальный смысл: некоторые опасные ямы заполнены талой водой и почти незаметны при движении. Результат - пробитые колёса, погнутые диски и незапланированный ремонт.

Напомним, 27 февраля Пользователь "В Контакте" Андрей снял видео разбитой дороги на Туполева, где один за другим на аварийке стояли пробившие на ямах колёса водители. Но опасная ситуация сложилась не только там. Читательница группы ТИА "В Контакте" Татьяна осталась без колеса на улице Республиканской - по видео можно предположить, что глубина ямы, скрытой под мутной водой, составляет около 15 см.

Комментаторы подхватывают: то же самое можно увидеть и полчувствовать на себе на улицах Хрустальной, Луначарского, Паши Савельевой, Спортивном переулке.

Администрация Твери, в свою очередь, поручила МУП «ЖЭК» поручено увеличить интенсивность аварийно-ямочного ремонта дорог. График проведения ремонтных работ составляется на основании результатов мониторинга состояния улично-дорожной сети и предписаний Госавтоинспекции, учитываются и обращения жителей и информация от горожан в социальных сетях. Однако в такую погоду заделывать ямы получается только литым асфальтобетоном, который приходится везти из Химок (в Твери его не производят), а потому темп ремонта, к сожалению, оставляет желать лучшего.

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Метки: ямы на дорогах в твери дороги твери ямочный ремонт в твери читатели тиа
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Комментарии (11)

  • Uylo_Yobannen 
    Нехрен на мелких живопырках лезть, куда ни попадя, не зная фарватер.
    06.03.2017 12:38
    1 | 3

    • Paul_Moriarty 
      А что, на Больших Черных Жыпах колеса бронированные, не пробиваются, не рвутся? 
К тому же фарватер меняется каждые несколько часов. Ремонтники не дремлют. Заделывать нечем, но дыры ковыряют исправно.
      06.03.2017 12:51
      0 | 6

      • Uylo_Yobannen 
        Зона — это… очень сложная система… ловушек, что ли.. и все они смертельны! Не знаю, что здесь происходит в отсутствие человека, но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение.. Бывшие ловушки исчезают — появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми, и путь делается то простым и лёгким, то запутывается до невозможности!

"Сталкер"
        06.03.2017 13:21
        0 | 2

        • Жанна (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/117891578739017/) 
          вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://eta.pe/parazitu
          06.03.2017 13:47
          0 | 0

      • Ferapont 
        "Заделывать нечем, но дыры ковыряют исправно."
Неистово плюсую.
        06.03.2017 13:49
        0 | 2

  • RVS 
    Кагдаж бесталачи научатся снимать на свои смартфоны не держа их вертикально?
    06.03.2017 12:58
    0 | 7

  • id1Ray 
    на хрустальной участок вдоль школы милиции, за выходные машин 20 колеса пробили.
вместо дороги грязная речка, снег за зиму не вывозился, в прошлом году дорога полностью ремонтировалась, теперь там дороги нет.
чтобы-кто оформил дтп с вызовом гибдд, и потом попытался нагнуть дорожников я не увидел.
    06.03.2017 13:00
    0 | 3

  • romich 
    Сдуру и хрен  сломать можно. Неча гонять.  И колеса будут целы.
    06.03.2017 13:23
    1 | 3

    • Ognennaja_Feja 
      Всем предлагаете везде не более 5 км/ч ездить? Сами только с такой скоростью ездите, или это очередной бесполезный совет от пешеходика?
      06.03.2017 14:10
      0 | 0

      • romich 
        Что ты, Аня.  Я вообще не выхожу  на улицу.  Боюсь этого сумасшедшего мира.
        06.03.2017 14:15
        0 | 1

  • Vodnik-76 
    Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус. Так и наши граждане: знают, что на дорогах масса таких сюрпризов и всё равно едут и ломают машины. На автобусе уже не проехать и пешком пару остановок не пройти - высочайший сан Их Величества Автовладельца не позволяет. Что ж, любите кататься, любите и саночки возить
    06.03.2017 14:30
    0 | 0
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