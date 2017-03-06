Водители продолжают пробивать колёса и гнуть диски на тверских дорогах

Читатели ТИА в социальных сетях выявили ещё несколько опасных для автомобилистов мест на улицах Твери - их оказалось пруд пруди. Причём в мартовскую слякоть это выражение приобретает почти буквальный смысл: некоторые опасные ямы заполнены талой водой и почти незаметны при движении. Результат - пробитые колёса, погнутые диски и незапланированный ремонт.

Читатели ТИА в социальных сетях выявили ещё несколько опасных для автомобилистов мест на улицах Твери - их оказалось пруд пруди. Причём в мартовскую слякоть это выражение приобретает почти буквальный смысл: некоторые опасные ямы заполнены талой водой и почти незаметны при движении. Результат - пробитые колёса, погнутые диски и незапланированный ремонт.

Напомним, 27 февраля Пользователь "В Контакте" Андрей снял видео разбитой дороги на Туполева, где один за другим на аварийке стояли пробившие на ямах колёса водители. Но опасная ситуация сложилась не только там. Читательница группы ТИА "В Контакте" Татьяна осталась без колеса на улице Республиканской - по видео можно предположить, что глубина ямы, скрытой под мутной водой, составляет около 15 см.

Комментаторы подхватывают: то же самое можно увидеть и полчувствовать на себе на улицах Хрустальной, Луначарского, Паши Савельевой, Спортивном переулке.

Администрация Твери, в свою очередь, поручила МУП «ЖЭК» поручено увеличить интенсивность аварийно-ямочного ремонта дорог. График проведения ремонтных работ составляется на основании результатов мониторинга состояния улично-дорожной сети и предписаний Госавтоинспекции, учитываются и обращения жителей и информация от горожан в социальных сетях. Однако в такую погоду заделывать ямы получается только литым асфальтобетоном, который приходится везти из Химок (в Твери его не производят), а потому темп ремонта, к сожалению, оставляет желать лучшего.