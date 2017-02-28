В Твери ямы на дорогах заделывают литым асфальтобетоном

Тверскому МУП «ЖЭК» поручено увеличить интенсивность аварийно-ямочного ремонта дорог. Такая задача была поставлена перед руководством предприятия и профильного департамента главой администрации города Алексеем Огоньковым на совещании, посвященном планам по ремонту дорог областного центра.

Тверскому МУП «ЖЭК» поручено увеличить интенсивность аварийно-ямочного ремонта дорог. Такая задача была поставлена перед руководством предприятия и профильного департамента главой администрации города Алексеем Огоньковым на совещании, посвященном планам по ремонту дорог областного центра.

Сейчас погода позволяет проводить аварийно-ямочный ремонт исключительно с применением литого асфальтобетона, который МУП «ЖЭК» закупает на заводе в «Химках». В Твери такой материал не производится. Доставляют асфальтобетон с помощью двух термосов-бункеров «Кохер». Сейчас каждая машина делает один - два рейса в сутки, что обусловлено графиком работы завода. Это позволяет в среднем устранить повреждения на порядка 100 метрах дорожного полотна в день, что является недостаточным, учитывая состояние улично-дорожной сети.

«Наш МУП не должен зависеть от производителя асфальтобетона, - заявил на совещании глава администрации Твери Алексей Огоньков. - Дороги города требуют более активного ремонта, чем «ЖЭК» выполняет сейчас».

Перед предприятием поставлена задача организовать сотрудничество с еще одним заводом из Москвы, который производит отгрузку асфальтобетона в ночное время. Кроме того, «ЖЭК» должен проработать вопрос аренды еще одного «Кохера» для увеличения объемов поставки материала для ремонта дорог.

Еще одна мера, которую планируют предпринять для повышения интенсивности аварийно-ямочного ремонта - корректировка графика проведения работ. В настоящее время ремонт ведется преимущественно ночью, чтобы не создавать заторов на проезжей части. В дальнейшем совместно с ГИБДД будет рассмотрена возможность выполнения работ на отдельных участках в дневное время, когда интенсивность движения не слишком велика.

График проведения ремонтных работ составляется на основании результатов мониторинга состояния улично-дорожной сети и предписаний Госавтоинспекции. Кроме того, учитываются обращения жителей и информация от горожан в социальных сетях. Напомним, что сообщить о дефектах дорожного полотна также можно по телефонам диспетчерской службы МУП «ЖЭК»: 44-02-42 или 8-904-000-23-47.

Вечером 28 февраля работы аварийно-ямочный ремонт выполнят на улицах Вагжанова и Орджоникидзе, на Волоколамском путепроводе, на разворотном кольце в «Южном», на подъездах к Восточному мосту. Накануне были устранены повреждения асфальтового покрытия на улице Туполева.

Необходимо отметить, что аварийно-ямочный ремонт с применением литого асфальтобетона - это временная мера, направленная на обеспечение безопасности дорожного движения в городе. Полноценные ремонтные работы на дорогах Твери стартуют с наступлением благоприятных погодных условий - то есть в апреле, когда начнут работать асфальтобетонные заводы, сообщает Управление информации администрации города Твери.