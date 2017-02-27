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То яма, то канава: житель Твери снял видео ямочного "ремонта" дорог и его последствий

То яма, то канава: житель Твери снял видео ямочного "ремонта" дорог и его последствий - ТИА
27 Февраля 2017 12:48
Автор: TIA

Видео

Вместе со снегом с тверских дорог сошёл асфальт. Пользователь ВКонтакте Андрей снял видео разбитой дороги на Туполева, где один за другим на аварийке стоят пробившие на ямах колёса водители.

На небольшом участке дороги Андрей насчитал пять машин. Один из водителей, например, рассказал, что ехал в Тверь с Рамешек, по дороге пробил колесо, поменял на запасное, но дорога на Туполева приготовила парню ещё один сюрприз в виде проколотого колеса. Второй запаски у автомобилиста, естесственно, не было.

Случаев оставшихся в ямах на Туполева колёс много: пострадавшие оставляют комментарии в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь» и рассказывают, как лучше проехать опасный участок, чтобы не влететь на дорогостоящий ремонт. Особенно коварна, говорят, яма у дома № 27 – это магазин «Удача». Её рекомендуют вообще объезжать стороной. Только за один вечер около 20 автомобилистов оставили в яме свои колеса. 

Но это ещё не всё. Автор видео снял, как ведётся ямочный ремонт в Пролетарском районе. Машина стоит, работники сидят в кабине. Рядом расковырена яма:

- Я каждый день здесь куски подвески оставляю. Неделю назад приехала бригада на Камазе, расковыряли ещё больше и уехали, так ямы и не заделанны, - комментирует автор работу дорожников. 

В ночь на 27 февраля активисты сообщества "Подслушано у водителей. Тверь" отправились на ночную охоту за ямами. В группе создан специальный альбом. По информации активистов, ямы на Туполева залатали, но ребята сомневаются, что это надолго. 

Фото с ночной охоты:

Видео по теме

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Метки: ремонт дорог в твери ямы на дорогах в твери
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Комментарии (7)

  • ksw 
    А не хрен летать  по лужам на всей скорости. На 100% уверен, что ни один из пробивших колеса не снизил скорость.                                                                  "Я каждый день здесь куски подвески оставляю-комментирует автор". Впечатляет конечно.
    27.02.2017 13:06
    2 | 8

  • Ferapont 
    Россия. 2017.
"расковыряли ещё больше и уехали, так ямы и не заделаны"..
Ноль реакции дорожников. Ноль реакции властей. Ноль реакции прокуратуры.
∙
РСФСР. 1937.
"расковыряли ещё больше и уехали, так ямы и не заделаны"
Виновные найдены в три дня, осуждены, приговор приведен в исполнение, ямы заделаны.
∙
ПыСы. Не впечатляет работа властей, заделывающих ямы только после массовых возмущений в СМИ.
    27.02.2017 13:11
    0 | 7

    • ksw 
      За 15 лет вождения только два пробитых колеса - поймал саморезы, что-то мне ни рельсы трамвайные, ни ямы вреда не нанесли. Ездунам перед посадкой за руль мозг включать нужно.
      27.02.2017 14:03
      0 | 4

      • Ferapont 
        "О сколько нам открытий чудных
Готовит вереница луж.
Но опыт, сын ошибок трудных,
Находит арматуру в них."
        27.02.2017 14:11
        0 | 0

  • USSR 
    Активисты, группы, вконтакты.... Люди, вам совсем делать нечего?
    27.02.2017 13:40
    3 | 2

  • abeltv 
    Если бы дороги в зимний период содержались, как этого требуют правила и нормы - то асфальт каждый год бы не сходил вместе со снегом. Нет вывоза снега с дорог - значит нет дорог весной - это аксиома. А что дешевле - вывезти снег - или потом делая ямочный, а то и капитальный ремонт - это наши чиновники знают очень хорошо. 
Вначале можно приписать пару миллионов кубометров снега, который якобы вывезли с дорог в Твери, потом можно провести ямочный ремонт (понятно в чей карман идут прибыли от этих действий), а потом на торгах по текущему (или капитальному) ремонту дорог побеждают те, кто больше дал чиновникам.....
Это бизнес по русски - и ничего в лучшую сторону не меняется и с этой властью тем более...
    27.02.2017 13:41
    0 | 8

    • Alx 
      Физику процесса пояснить сможете? Очень интересно.
      27.02.2017 14:35
      0 | 0
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