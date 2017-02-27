То яма, то канава: житель Твери снял видео ямочного "ремонта" дорог и его последствий

Вместе со снегом с тверских дорог сошёл асфальт. Пользователь ВКонтакте Андрей снял видео разбитой дороги на Туполева, где один за другим на аварийке стоят пробившие на ямах колёса водители.

Вместе со снегом с тверских дорог сошёл асфальт. Пользователь ВКонтакте Андрей снял видео разбитой дороги на Туполева, где один за другим на аварийке стоят пробившие на ямах колёса водители.

На небольшом участке дороги Андрей насчитал пять машин. Один из водителей, например, рассказал, что ехал в Тверь с Рамешек, по дороге пробил колесо, поменял на запасное, но дорога на Туполева приготовила парню ещё один сюрприз в виде проколотого колеса. Второй запаски у автомобилиста, естесственно, не было.

Случаев оставшихся в ямах на Туполева колёс много: пострадавшие оставляют комментарии в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь» и рассказывают, как лучше проехать опасный участок, чтобы не влететь на дорогостоящий ремонт. Особенно коварна, говорят, яма у дома № 27 – это магазин «Удача». Её рекомендуют вообще объезжать стороной. Только за один вечер около 20 автомобилистов оставили в яме свои колеса.

Но это ещё не всё. Автор видео снял, как ведётся ямочный ремонт в Пролетарском районе. Машина стоит, работники сидят в кабине. Рядом расковырена яма:

- Я каждый день здесь куски подвески оставляю. Неделю назад приехала бригада на Камазе, расковыряли ещё больше и уехали, так ямы и не заделанны, - комментирует автор работу дорожников.

В ночь на 27 февраля активисты сообщества "Подслушано у водителей. Тверь" отправились на ночную охоту за ямами. В группе создан специальный альбом. По информации активистов, ямы на Туполева залатали, но ребята сомневаются, что это надолго.

Фото с ночной охоты: