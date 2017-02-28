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Лучшими народными корреспондентами ТИА стали arcadi007 и zilberman

28 Февраля 2017 10:35
Автор: TIA

По итогам недели с 13 по 19 февраля победила новость arcadi007 «Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева». После того, как в прямом эфире на радио Соловьев заявил, что приемные семьи занимаются «фермерством по выращиванию детей», Эдуард Косиковский на пресс-конференции ТАСС спросил, можно ли попросить журналиста принести извинения перед приёмными семьями.

Новость набрала 30 плюсов и 70 комментариев. 

Насколько известно, Соловьёв перед Эдуардом Косиковским извинения так и не принёс, сказав, что извиняться ему не за что. И пожелал «Бога в помощь» порядочным родителям. 

ТИА писало большой репортаж о том, как живёт замечательная семья Косиковских, которая воспитывает в общем 28 детей, как ведёт хозяйство и как первого приёмного ребёнка привели дети. 

Лучшей народной новостью с 20 по 26 февраля стала «Как операторы связи относятся к нашим персональным данным» автора zilberman о том, кто и как сливает наши персональные данные и благодаря кому нам назойливо названивают и предлагают все подряд услуги от интернета до «японского магнитофона».

Новость набрала 34 плюса и стала одной из самых комментируемых на ТИА. 

К слову, на эту народную новость ответил наш постоянный читатель  jazz-y «Как люди относятся к собственным персональным данным». Он сделал то, что никто не делает – прочитал пользовательское соглашение в личном кабинете на сайте Ростелекома. Поставив галочку «Согласен», мы соглашаемся, в том числе, на «использование сведений об Абоненте в системе информационно-справочного обслуживания Оператора связи и (или) третьих лиц.

Кроме того, jazz-y написал, как сам обходит маркетологические уловки.

Мы поздравляем победителей arcadi007 и zilberman и ждём их в редакцию для вручения приза – пригласительных на 2 лица на концерт Патриаршего хора Данилова монастыря, который состоится 23 марта в ДК «Металлист» в 19.00.

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Метки: лучший народный корреспондент ТИА
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Комментарии (6)

  • Добрая Мышь 
    джази давать надо было, а не про якобы народную новость о приемной семье. все комментарии свелись к срачу. автор вопрошал -так ли на самом деле все хорошо в этой семье и не получил из 70 комментариев ответа на свой вопрос. так в чем же тогда новость?
    28.02.2017 11:32
    3 | 0

    • ЯэтоЯ 
      Обижается "дама", а рациональная мыслишка в вопрашении присутствует!
      28.02.2017 12:06
      0 | 1

  • spletnik 
    Насколько я понимаю редакция выбирает новости по количеству плюсов и минусов. Чья новость больше плюсов получили - тот и победил. Так что выбираем мы
    28.02.2017 11:35
    0 | 1

  • ЯэтоЯ 
    Кроту прошлый раз втюхивали более МИРСКОЕ мероприятие. За что такая "лесть" этим господам?????
    28.02.2017 12:04
    0 | 2

    • ЯэтоЯ 
      А ПАРДОН, прочитал: "..... И пожелал «Бога в помощь» порядочным родителям. "   Типа подкололи того, кто "наступил на больное"????? ЕдРу ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      28.02.2017 12:09
      0 | 1

  • zilberman 
    Спасибо конечно, но я писал тот текст в первую очередь для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. И конечно же не ради конкурсов.

Монастырский хор в ДК Металлист звучит интригующе, примерно как крестный ход по проезду Дарвина. Но я не являюсь поклонником религий, и не думаю что мне будет там интересно.
Поэтому, будет справедливым, если уважаемая редакция передаст эти билеты тому, кому действительно хочется побывать на этом концерте.
    28.02.2017 12:50
    0 | 0
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