Лучшими народными корреспондентами ТИА стали arcadi007 и zilberman

Мы поздравляем победителей arcadi007 и zilberman и ждём их в редакцию для вручения приза – пригласительных на 2 лица на концерт Патриаршего хора Данилова монастыря, который состоится 23 марта в ДК «Металлист» в 19.00.

По итогам недели с 13 по 19 февраля победила новость arcadi007 «Отец 28 приемных детей Эдуард Косиковский ждет извинений от телеведущего Владимира Соловьева». После того, как в прямом эфире на радио Соловьев заявил, что приемные семьи занимаются «фермерством по выращиванию детей», Эдуард Косиковский на пресс-конференции ТАСС спросил, можно ли попросить журналиста принести извинения перед приёмными семьями.

Новость набрала 30 плюсов и 70 комментариев.

Насколько известно, Соловьёв перед Эдуардом Косиковским извинения так и не принёс, сказав, что извиняться ему не за что. И пожелал «Бога в помощь» порядочным родителям.

ТИА писало большой репортаж о том, как живёт замечательная семья Косиковских, которая воспитывает в общем 28 детей, как ведёт хозяйство и как первого приёмного ребёнка привели дети.

Лучшей народной новостью с 20 по 26 февраля стала «Как операторы связи относятся к нашим персональным данным» автора zilberman о том, кто и как сливает наши персональные данные и благодаря кому нам назойливо названивают и предлагают все подряд услуги от интернета до «японского магнитофона».

Новость набрала 34 плюса и стала одной из самых комментируемых на ТИА.

К слову, на эту народную новость ответил наш постоянный читатель jazz-y «Как люди относятся к собственным персональным данным». Он сделал то, что никто не делает – прочитал пользовательское соглашение в личном кабинете на сайте Ростелекома. Поставив галочку «Согласен», мы соглашаемся, в том числе, на «использование сведений об Абоненте в системе информационно-справочного обслуживания Оператора связи и (или) третьих лиц.

Кроме того, jazz-y написал, как сам обходит маркетологические уловки.

Мы поздравляем победителей arcadi007 и zilberman и ждём их в редакцию для вручения приза – пригласительных на 2 лица на концерт Патриаршего хора Данилова монастыря, который состоится 23 марта в ДК «Металлист» в 19.00.