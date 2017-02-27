«Под водой я разучилась дышать, жить и думать»: как корреспондент ТИА училась дайвингу

Плавать я никогда особенно не умела, но всегда горячо любила. А вот с нырянием отношения не складывались от слова «совсем» – каждый раз всплывала, как всем известная субстанция, на поверхность. Поэтому на редакционное задание – научиться нырять с аквалангом – отправилась с удовольствием: «С оборудованием-то точно не всплыву, моя 100%-ная морщинистость ныряниям не помеха. Да и что может быть проще», - легкомысленно думала я.

Плавать я никогда особенно не умела, но всегда горячо любила. А вот с нырянием отношения не складывались от слова «совсем» – каждый раз всплывала, как всем известная субстанция, на поверхность. Поэтому на редакционное задание – научиться нырять с аквалангом – отправилась с удовольствием: «С оборудованием-то точно не всплыву, моя 100%-ная морщинистость ныряниям не помеха. Да и что может быть проще», - легкомысленно думала я. Но когда мне на спину надели 20-килограммовое оборудование и скомандовали: "Погружаемся!" – я сразу разучилась дышать, жить, думать и решила, что моё всё – это суша и берег.

Под водой я испытала такую гамму эмоций, какую литературным языком передать сложно. Желание было одно: обратно на сушу – и как можно скорее. В общем, я почувствовала себя практически в шкуре Елены, искупавшейся в проруби. Хоть испытания на мою долю выпали явно не столь сложные.

Обучали премудростям дайвинга меня крутые профи из Тверского Дайвинг Клуба, погружения происходили в бассейне. Первым делом мне велели облачиться в гидрокостюм, в который я никак не могла влезть, потому что надевала его задом наперёд. Затем вручили подводные очки с диоптриями (есть даже такие), необходимость которых близоруким людям сложно переоценить.

Подготовка к погружению началась. Руководитель клуба Вадим Шестаченко рассказал и показал, как правильно собирать оборудование. Самой мне, конечно, собирать ничего не дали, моя задача заключалась в «покрутить винтики» на камеру.

Первым делом дайверы собирают «скобу» - это жилет, регулятор и баллон с воздухом, собранные воедино. Все делается чин по чину и по мировым стандартам.

Назначение жилета-компенсатора – держать плавучесть. На поверхности он держит тебя на плаву, под водой – на «нейтральной плавучести» (это «дзен», который должен постичь любой дайвер, чтобы плавать было комфортно) или вовсе позволяет опуститься на дно. Все эти три состояния регулируются с помощью шланга поддува.

За спиной у дайвера лёгочный автомат для дыхания – или попросту «лёгочник», манометр для измерения давления в баллоне и шланг поддува жилета. Всего в мире есть два соединения регулятора и баллона – Yoke и Din. В России в основном, используется второй, резьбовой.

Лёгочник я училась использовать на поверхности.

Вдыхаем через лёгочник из баллона с воздухом, выдыхаем в него же. Чтобы все сделать правильно, надо вытянуть губы «уточкой» и крепко обхватить ими трубку, при этом закусив зубами внутреннюю часть лёгочника. С непривычки у меня разболелись губы.

Вадим Шестаченко предупредил – никаких аварийных всплытий на задержке дыхания. Правило первое: если что-то случилось под водой, и мы рвёмся на поверхность, то делаем это только на выдохе и при этом выкрикиваем какую-нибудь гласную букву. Иначе баротравма лёгких может случиться даже на мелкой глубине.

Правило два: плюнь и разотри, чтобы стекла под водой не потели. Вадим рассказал, как однажды погружался с Владимиром Путиным, и президент это правило знал. А я нет, поэтому усердно плевала на стёкла и тёрла.

Правило три: если под водой заложило уши, нужно зажать нос и выдохнуть, как в самолёте.

Правило четыре: если под маску попала вода, нужно запрокинуть голову, прижать верх маски ко лбу и выдохнуть через нос.

Я повторила всё, как дурачок. И вроде бы почувствовала себя готовой.

Когда все пряжки были застёгнуты, грузы надеты, а ремни заправлены, я поняла, что вот прямо сейчас, немедленно пойду ко дну. Баллон, казалось, весит центнер, груз на поясе – ещё столько же. А по ощущениям (зеркала в бассейне не было) я напоминала сама себе этакую Медузу Горгону – только со шлангами на спине вместо змей на голове.

И шагнула в бездну.

Первое погружение показало, что всё, чему меня сейчас научили, никуда не годится. Я по привычке попыталась вдохнуть воздух носом, не смогла, запаниковала и быстро решила, что моё место в этой жизни – на суше. И ринулась наверх, забыв про все правила, выкрикивание гласных и «лёгочники».

Наверху я испытала чувство вины за свою трусость, собралась и снова погрузилась под воду. Во второй раз оказалось легче. Дышала я, правда, сначала как раненая корова – резко и натужно.

Но потихоньку до меня дошло: оборудование делает за меня всю работу. Нужно расслабиться, дышать, и просто получать удовольствие. Жаль, что вместо кораллового рифа вглядываться приходилось в голубую плитку бассейна. Но это всё пустяки. К слову, все мои никудышные навыки плавания под водой с аквалангом не понадобились: руками работать не надо, двигай себе ластами потихоньку и плыви, сколько влезет.

Плыву я себе, значит, получаю удовольствие и вдруг вижу подводную камеру (на нервах забыла, зачем я здесь) – ту самую, которой рыб снимают. По привычке улыбнулась голливудской улыбкой и тут же, глупая, нахватала в рот воды. Признаваться было стыдно, да и как это сделать? Так и плыла с бурлящей во рту водой.

К моему счастью, Вадим показал пальцем вверх (это на дайверском языке жестов означает «всплываем», соответственно, палец вниз - «погружаемся») и я тихо избавилась от воды. Хоть я и храбрилась, как могла, нервная дрожь давала о себе знать. Инструктор меня успокаивал и объяснял, как вслепую находить в воде потерянный лёгочник и как «разговаривать» на языке дайверов под водой.

С лёгочником у меня вроде получилось, а вот с языком не очень, честно говоря. Когда ко мне снова подплыл оператор, я, наученная горьким опытом, улыбаться не стала, а просто показала камере знак «О’кей». И почувствовала себя звездой. Интересно, что думают рыбы, когда на них движется этот выпуклый фонарь с рогами?

Число "50" на языке дайверов. Показываю, сколько воздуха осталось в баллоне:

Число "100":

- Кажется, у нас новый дайвер нарисовался! - попытался подбодрить меня уже на суше оператор. Вадим просто улыбнулся. Освободившись от акваланга, который прилично тянул вниз, я с облегчением вздохнула и забыла сфотографироваться в «обмундировании», чтобы красиво завершить свою так и не начавшуюся карьеру дайвера. А то как в рекламе: «Не запостила – не было».

В общем, дайвинг, даже в бассейне – это очень круто. Одного занятия, конечно, недостаточно, чтобы быть готовым к настоящему погружению. Начинающему дайверу нужно пройти базовый курс в закрытой воде (пять теоретических и пять практических занятий) и повторить пройденные упражнения в открытой (например, на тверских карьерах).

Попробовать рекомендую всем и каждому, чтобы просто хоть раз в жизни испытать этот дайверский «дзен» - «нейтральную плавучесть», ну и просто проверить себя на прочность;)