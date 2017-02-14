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Экс-глава Конаковского района Виктор Крысов отсидел 5 лет и вышел по УДО

Экс-глава Конаковского района Виктор Крысов отсидел 5 лет и вышел по УДО - ТИА
14 Февраля 2017 11:32
Автор: TIA

Экс-глава Конаковского района Тверской области Виктор Крысов, признанный виновным в покушении на получение взятки в сумме 45 миллионов рублей и осужденный на 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, на днях (в феврале 2017 года) вышел на свободу по УДО. Виктор Крысов отсидел 5 лет.

Напомним, в июле 2013 года Тверским областным судом был оглашен приговор в отношении экс-главы Конаковского района Виктора Крысова и его заместителя Виталия Осипова, признанных присяжными виновными в покушении на получение взятки в сумме 45 миллионов  рублей через посредника группой лиц по предварительному сговору.

Крысову назначено наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн. рублей, Осипову - в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 950 тысяч рублей.

Фото из архива ТИА

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Метки: Виктор Крысов экс-глава Конаковского района взятка освободился по УДО
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Комментарии (11)

  • Naum 
    Скоро снова во власть пойдет ?
    14.02.2017 11:42
    0 | 2

  • JKTU 
    Однозначно))))) После бесцельно проведенных лет в местах не столь отдаленных, взятку меньше 50 лимонов не предлагать.
    14.02.2017 12:15
    0 | 0

  • JKTU 
    Морда усохла или отъел?
    14.02.2017 12:16
    0 | 1

  • Net. 
    Взятка на 45 миллионов-штраф 950 тысяч рублей ! И cдается мне, что взятка ни разу не первая. Заначка у дяденьки с красноречивой фамилией точно есть, А значит он на свою нычку, как г-н Паниковский " купит и продаст, снова купит и снова продаст, но уже дороже" тех кого надо. И снова все в шоколаде. Злая ирония жизни.
    14.02.2017 12:17
    0 | 5

  • БАХИТ 2015 
    Молодец, хороший мужик!!!
    14.02.2017 12:32
    1 | 1

  • Valter 
    Подельники, которых не сдал, сейчас скинутся и купят ему должность!
    14.02.2017 12:38
    0 | 5

  • БАХИТ 2015 
    Да у него и самого средств хватит!
    14.02.2017 12:56
    0 | 0

  • uabumoderoff 
    Почему через 5?должен 6 отсидеть,если по Удо.Наверное кума подогрел.
    14.02.2017 13:14
    1 | 1

    • БАХИТ 2015 
      Ему на касатке год скинули.
      14.02.2017 13:48
      1 | 1

  • JKTU 
    Ну да. Или кума или куму ))))))))))
    14.02.2017 13:44
    1 | 0

  • arcadi007 
    Он только задумывал строить Тверь-марин, теперь достроит.
    14.02.2017 14:49
    0 | 1
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