Экс-глава Конаковского района Виктор Крысов отсидел 5 лет и вышел по УДО

Экс-глава Конаковского района Тверской области Виктор Крысов, признанный виновным в покушении на получение взятки в сумме 45 миллионов рублей и осужденный на 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, на днях (в феврале 2017 года) вышел на свободу по УДО. Виктор Крысов отсидел 5 лет.

Экс-глава Конаковского района Тверской области Виктор Крысов, признанный виновным в покушении на получение взятки в сумме 45 миллионов рублей и осужденный на 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, на днях (в феврале 2017 года) вышел на свободу по УДО. Виктор Крысов отсидел 5 лет.

Напомним, в июле 2013 года Тверским областным судом был оглашен приговор в отношении экс-главы Конаковского района Виктора Крысова и его заместителя Виталия Осипова, признанных присяжными виновными в покушении на получение взятки в сумме 45 миллионов рублей через посредника группой лиц по предварительному сговору.



Крысову назначено наказание в виде 8 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн. рублей, Осипову - в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 950 тысяч рублей.

Фото из архива ТИА