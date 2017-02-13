Клинику женского здоровья в Твери возглавит экс-министр здравоохранения региона Елена Жидкова

Бывший министр здравоохранения Тверской области Елена Жидкова, которая в 2014-2016 году находилась под следствием, с 15 февраля 2017 года возглавит «Клинику женского здоровья» в «Центре специализированных видов помощи им.В.П.Аваева». Сейчас Елена Владимировна вступает в должность, принимает полномочия у бывшей заведующей Клиники Татьяны Казаишвили.

Бывший министр здравоохранения Тверской области Елена Жидкова, которая в 2014-2016 году находилась под следствием, с 15 февраля 2017 года возглавит «Клинику женского здоровья» в «Центре специализированных видов помощи им.В.П.Аваева». Сейчас Елена Владимировна вступает в должность, принимает полномочия у бывшей заведующей Клиники Татьяны Казаишвили. В центре им. В.П.Аваева ТИА пояснили, что Татьяна Николаевна останется работать в центре, но с 15 февраля она будет простым врачом гинекологом-эндокринологом.

Напомним, 9 января 2014 года по решению Центрального райсуда министр была временно отстранена от занимаемой должности "в связи с проведением следственных мероприятий". В феврале 2014 года Жидковой было предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, при исполнении двух государственных контрактов от 22 ноября 2012 года и 11 февраля 2013 года из бюджета Тверской области на расчетный счет коммерческой организации незаконно были перечислены около 20 млн. рублей.

Уголовное преследование в отношении Елены Жидковой было прекращено в связи с "отсутствием в деянии состава преступления".

Елена Жидкова обратилась в суд с гражданским иском к Казне РФ в лице Министерства финансов РФ, Управлению Федерального казначейства Тверской области, Следственному комитету РФ о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Она запросила компенсацию в 5 миллионов рублей, но отсудила 300 000 рублей.