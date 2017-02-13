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Клинику женского здоровья в Твери возглавит экс-министр здравоохранения региона Елена Жидкова

Клинику женского здоровья в Твери возглавит экс-министр здравоохранения региона Елена Жидкова - ТИА
13 Февраля 2017 10:54
Автор: TIA

Бывший министр здравоохранения Тверской области Елена Жидкова, которая в 2014-2016 году находилась под следствием, с 15 февраля 2017 года возглавит «Клинику женского здоровья» в «Центре специализированных видов помощи им.В.П.Аваева». Сейчас Елена Владимировна вступает в должность, принимает полномочия у бывшей заведующей Клиники Татьяны Казаишвили. В центре им. В.П.Аваева ТИА пояснили, что Татьяна Николаевна останется работать в центре, но с 15 февраля она будет простым врачом гинекологом-эндокринологом.

Напомним, 9 января 2014 года по решению Центрального райсуда министр была временно отстранена от занимаемой должности "в связи с проведением следственных мероприятий". В феврале 2014 года Жидковой было предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, при исполнении двух государственных контрактов от 22 ноября 2012 года и 11 февраля 2013 года из бюджета Тверской области на расчетный счет коммерческой организации незаконно были перечислены около 20 млн. рублей.

Уголовное преследование в отношении Елены Жидковой было прекращено в связи с "отсутствием в деянии состава преступления".

Елена Жидкова обратилась в суд с гражданским иском к Казне РФ в лице Министерства финансов РФ, Управлению Федерального казначейства Тверской области, Следственному комитету РФ о компенсации морального вреда, причиненного в результате незаконного уголовного преследования. Она запросила компенсацию в 5 миллионов рублей, но отсудила 300 000 рублей.

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Метки: елена жидкова Татьяна Казаишвили кожвен центр им.В.П.Аваева клиника женского здоровья
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Комментарии (11)

  • Proletary 
    Казаишвили, при всех ее особенностях, хороший организатор. А тут... Короче, здоровья женщинам, вы там держитесь.
    13.02.2017 11:22
    0 | 21

  • Tverich 
    Отчего ж Жидкова не пошла простым врачом?
    13.02.2017 11:32
    1 | 12

    • Dobry кrtek 
      Отбить охоту руководить всегда и везде не так просто..."Горбатую" исправит только могила.) Или свободное место на нарах)
      13.02.2017 11:40
      1 | 14

    • Proletary 
      Какой из нее врач?
      13.02.2017 12:02
      0 | 12

      • Dobry кrtek 
        Такой же, как и министр.
        13.02.2017 12:19
        0 | 15

  • merlion 
    Я правильно понял из статьи,  что  клиника женского здоровья и венерическая больница это одно и тоже?
    13.02.2017 12:39
    4 | 5

    • Koppel 
      Ну да, бывший Областной Клуб Весёлых и Доверчивых...
      13.02.2017 13:46
      0 | 8

  • Добрая Мышь 
    вот нормально - и судимость сняли, и денег дали, еще и местечко хорошее освободили. а персонал спросили - нужен им такой руководитель?
    13.02.2017 13:39
    0 | 9

    • ЯэтоЯ 
      а кто когда "скот" спрашивал о пастухе????? Если пастух у ЦАРЯ не в опале.... то пофиг всем на сколько сытно "волки" живут.......
      13.02.2017 14:34
      0 | 7

  • Dobry кrtek 
    Вот они эти самые "отступные" и есть. В виде очередного руководства.)
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    13.02.2017 13:47
    1 | 11

  • pitkin 
    Позор правоохранителям!Зачем воду мутили?Значит, был  заказ на Жидкову, чтобы её убрать.Интересно, кого нибудь уволят из правоохранителей за такую "работу"?
    13.02.2017 16:20
    1 | 0
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