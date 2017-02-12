tvernews.ru
12 февраля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Никакой интриги: субсидию из бюджета по конкурсу спортивных команд вновь получил хоккейный клуб

Никакой интриги: субсидию из бюджета по конкурсу спортивных команд вновь получил хоккейный клуб - ТИА
12 Февраля 2017 12:29
Автор: TIA

Так "Профессиональный хоккейный клуб" стал единственным победителем и единственным участником публичных конкурсов среди профессиональных спортивных команд на получение 8 миллионов рублей из городского бюджета. 

Чуда и интриги не случилось никакой. 1 миллион 600 тысяч рублей  по итогам второго публичного конкурса достались вновь его единственному участнику «Профессиональному хоккейному клубу». Первый конкурс на 6 миллионов 400 тысяч рублей также выиграл "ПХК". 

Напомним, новость о том, что 8 миллионов рублей выделят из городского бюджета на поддержку профессионального спорта в Твери, появилась в середине января: депутаты решили поддержать спорт и отдать ему деньги из остатка средств на счетах муниципалитета. Предполагалось, что 8 миллионов получат профессиональные команды, которые выберут в результате конкурсных процедур. В качестве потенциального получателя на заседании профильного комитета называлось некоммерческое партнёрство «Профессиональный хоккейный клуб» (учредителями которого являются «Спорткомплекс «Юбилейный» и «Федерация хоккея Тверской области»). Но уже  на заседании горДумы Александр Корзин отметил, что это далеко не факт – получатель денег будет избран на условиях конкурса, на который могут  выйти все профессиональные команды города.

Публичные конкурсы (эта такая форма торгов) состоялись. Их было два: на 80% и 20% от общего объема выделенных средств. Участвовать в конкурсе могли команды мастеров Твери по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой. Но почему-то участвовал в конкурсах только хоккейный клуб, который вполне ожидаемо и стал победителем. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: профессиональные команды твери конкурс на субсидию для спортивных команд тверская городская дума тверской хоккей
Смотрите также:
Комментарии (13)

  • Dobry кrtek 
    1. Профессиональный спорт и субсидии из бюджета. 2. В Твери научились сочетать несочетаемое. 3. Пир во время чумы или очередной распил и откаты?
    12.02.2017 12:55
    2 | 7

    • gavr69 
      8 тыщ плюсов  доброму существу из-по земли .
      12.02.2017 13:50
      0 | 2

    • Proletary 
      1 Профессиональный спорт, это как профессиональный патриотизм или профессиональная любовь. Есть человек, его работа - прыгнуть выше, плюнуть дальше, пукнуть громче. Принципиально ли, кто оплачивает ему массажистку и ксеноновые ингаляции, если именно от этого зависит престиж сверхдержавы?
2 Первый больной вошел вчера в приемное со словами "я не принял галоперидол, поэтому мои глаза привели меня сюда". До сих пор восхищаюсь глубиной мысли.
3 Дизъюнкция неуместна.
      12.02.2017 14:26
      1 | 2

      • Sedmoy 
        Хорошо,  что есть яндекс,  он разъяснил. Но плюс, все равно  поставил ещё  до.  :)
        12.02.2017 14:38
        0 | 1

      • Dobry кrtek 
        "Принципиально ли, кто оплачивает ему массажистку и ксеноновые ингаляции, если именно от этого зависит престиж сверхдержавы?" Согласен. Не принципиально. Главное, чтобы не за счёт самих профессионалов.) И не за счёт самих депутатов. И не за счёт ветерана умственного труда Корзина.)
        12.02.2017 14:41
        0 | 1

        • Sedmoy 
          Ещё  бы выяснить  о какой сверхдержаве идёт речь.  И определиться бы в терминах.
          12.02.2017 14:50
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            Не США, ясен пень. Сверхдержава-это страна, где власть сверхлжива и сверхворовата, а народец сверхнищ-сверхбеден, но сверхтерпелив и сверхпокладист. Лишь бы не было войны...
            12.02.2017 14:59
            0 | 1

            • Sedmoy 
              А, где: правда — это ложь, свобода — это рабство, незнание — сила, и где власть мечтает, что не плохо бы ещё и налог за воздух и дождь ввести... -  теперь понял.
              12.02.2017 15:23
              0 | 1

  • 100 % 
    А почему данное действо назвали - КОНКУРСОМ? Закон соблюсти? Так бы и назвали - раздача пирожков одному клубу. Прочие - ва-а-абче не интересны, пусть барахтаются, как могут. Да,  проигрывают данные "профи". Зато проигрывают от имени Твери. Звучим!!!
    12.02.2017 15:03
    0 | 2

    • UbiSoft 
      Вообще выигрывают, и вообще отлично выступали в этом сезоне пока деньги не кончились.
      12.02.2017 17:12
      0 | 0

  • Унук аль Хай 
    вероятно, этот хоккейный клуб является градообразующим для Твери. Я в восхищении от столь трепетной заботы о команде с сомнительными результатами.
    12.02.2017 15:24
    0 | 0

  • Beqbmak 
    а тем временем, в здании старого дворца пионеров где занимались дети акробатикой обвалилась крыша... и им негде теперь заниматься....Хотя вру наш спорт комитет отличился))) предоставил им помещение с низким потолком как раз для прыжков на батуте...
    12.02.2017 15:33
    0 | 2

    • Dobry кrtek 
      То "ТХК", а то дети...
      Прикрепленные изображения:
      12.02.2017 15:48
      0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
122

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
78

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
70

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

2017-02-07 19:36
65

Хаг Ту би Шват Самеах !

2017-02-11 08:58
61

«Встань и иди!»: тверской профессор разработал лекарство для животных, которое отращивает культи, выращивает новые глаза и высушивает матку и яичники

2017-02-08 12:49
61

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

2017-02-06 16:50
58

Немного о "Лыжне России-2017"

2017-02-12 09:08
66

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100