Никакой интриги: субсидию из бюджета по конкурсу спортивных команд вновь получил хоккейный клуб

Так "Профессиональный хоккейный клуб" стал единственным победителем и единственным участником публичных конкурсов среди профессиональных спортивных команд на получение 8 миллионов рублей из городского бюджета.

Так "Профессиональный хоккейный клуб" стал единственным победителем и единственным участником публичных конкурсов среди профессиональных спортивных команд на получение 8 миллионов рублей из городского бюджета.

Чуда и интриги не случилось никакой. 1 миллион 600 тысяч рублей по итогам второго публичного конкурса достались вновь его единственному участнику «Профессиональному хоккейному клубу». Первый конкурс на 6 миллионов 400 тысяч рублей также выиграл "ПХК".



Напомним, новость о том, что 8 миллионов рублей выделят из городского бюджета на поддержку профессионального спорта в Твери, появилась в середине января: депутаты решили поддержать спорт и отдать ему деньги из остатка средств на счетах муниципалитета. Предполагалось, что 8 миллионов получат профессиональные команды, которые выберут в результате конкурсных процедур. В качестве потенциального получателя на заседании профильного комитета называлось некоммерческое партнёрство «Профессиональный хоккейный клуб» (учредителями которого являются «Спорткомплекс «Юбилейный» и «Федерация хоккея Тверской области»). Но уже на заседании горДумы Александр Корзин отметил, что это далеко не факт – получатель денег будет избран на условиях конкурса, на который могут выйти все профессиональные команды города.

Публичные конкурсы (эта такая форма торгов) состоялись. Их было два: на 80% и 20% от общего объема выделенных средств. Участвовать в конкурсе могли команды мастеров Твери по баскетболу, волейболу, футболу, хоккею с шайбой. Но почему-то участвовал в конкурсах только хоккейный клуб, который вполне ожидаемо и стал победителем.