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Один из пострадавших при взрыве газа на заводе ООО «Изотек» до сих пор остается в больнице

09 Февраля 2017 13:17
Автор: TIA

Один из пострадавших 2 месяца назад при взрыве газа в цехе завода в Конаковском районе Тверской области продолжает лечение в стационаре, остальные выписаны, сообщает РИА.

Напомним, трагедия произошла 9 декабря в прошлом году на заводе ООО «Изотек» в посёлке Городня Конаковского района. Около 11:30 в цехе  предприятия из-за нарушения правил безопасности при ведении работ по производству теплоизоляционной продукции на оборудовании произошла утечка изобутана. В результате газ воспламенился и произошел хлопок с последующем возгоранием. Пострадало 10 человек. 7 из них были госпитализированы в ожоговое отделение областной клинической больницы в Твери, а трое – в реанимацию. Затем четверых пострадавших перевели в Институт хирургии имени Вишневского в Москве.

Как сообщила ТИА Валерия Павлова, старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области, 22 декабря от полученных травм в больнице скончался главный инженер «Изотека», 1984 г.р. Мужчина тогда получил более 70% ожогов тела. В связи с гибелью пострадавшего уголовное дело будет переквалифицировано. Ранее оно было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

До настоящего времени лечение в стационарах продолжали двое пациентов — один в Тверской областной клинической больнице, еще один — в Институте хирургии имени Вишневского в Москве. Последний до сих пор остаётся в стационаре.

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Метки: взрыв газа в тверской области чп в конаковском районе ооо изотек взрыв газа
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