В Твери сосед, третирующий подъезд, трижды судим и сейчас опять под следствием

Скандальная история конфликтов владельца "камеры раздора" с неадекватными соседями в Твери которая вышла на общероссийский уровень, получила продолжение. В УМВД России по Тверской области ТИА дали официальный комментарий.

- По все фактам нарушения общественного порядка указанным гражданином сотрудниками полиции принимались меры реагирования. Так по двум фактам повреждения имущества было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ( Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Расследование уголовного дела завершено. Кроме того, за курение в неположенном месте указанный гражданин 9 раз привлечен к административной ответственности участковым уполномоченным полиции. Ему назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 4,5 тысячи рублей. Мужчина трижды судим по тяжким статьям. Заявления по факту повреждения видеокамеры принято и рассматривается в установленном законом порядке.

Напомним, что видео, как как соседи пытаются уничтожить камеру видеонаблюдения в подъезде облетело всю страну. В этом видео прекрасно всё: от бабулек, закрашивающих объектив чёрной краской, бьющих по нему клюшкой и молотком, до мужчины, который скатывается с лестницы (потому что не может стоять на ногах) и пытается постучать в дверь владельцу камеры.

Причем, мужчина удивительно живуч: он падает много, больно и страшно, но встает и продолжает.

Всё это зафиксировала камера, которую Андрей Горев установил в подъезде, чтобы доказать неадекватность поведения соседей. По словам мужчины, его семью просто терроризируют: ломятся в дверь с палками, бранью и пьяными угрозами, включают на всю громкость музыку по ночам, бросают сверху горящие окурки, а также пытаются повредить видеокамеру.

Такие пьяные дебоши происходят периодически, и, по словам других жильцов подъезда, одна семья отравляет жизнь всем.