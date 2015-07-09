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В Твери сосед, третирующий подъезд, трижды судим и сейчас опять под следствием

17 Января 2017 19:14
Автор: TIA

Скандальная история конфликтов владельца "камеры раздора" с неадекватными соседями в Твери которая вышла на общероссийский уровень, получила продолжение. В УМВД России по Тверской области ТИА дали официальный комментарий.

- По все фактам нарушения общественного порядка указанным гражданином сотрудниками полиции принимались меры реагирования. Так по двум фактам повреждения имущества было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ( Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Расследование уголовного дела завершено. Кроме того, за курение в неположенном месте указанный гражданин 9 раз привлечен к административной ответственности участковым уполномоченным полиции. Ему назначены наказания в виде штрафов на общую сумму 4,5 тысячи рублей. Мужчина трижды судим по тяжким статьям. Заявления по факту повреждения видеокамеры принято и рассматривается в установленном законом порядке.

Напомним, что видео, как как соседи пытаются уничтожить камеру видеонаблюдения в подъезде облетело всю страну. В этом видео прекрасно всё: от бабулек, закрашивающих объектив чёрной краской, бьющих по нему клюшкой и молотком,  до мужчины, который скатывается с лестницы (потому что не может стоять на ногах) и пытается постучать в дверь владельцу камеры.

 

Причем, мужчина удивительно живуч: он падает много, больно и страшно, но встает и продолжает.

Всё это зафиксировала камера, которую Андрей Горев установил в подъезде, чтобы доказать неадекватность поведения соседей. По словам мужчины, его семью просто терроризируют: ломятся в дверь с палками, бранью и пьяными угрозами, включают на всю громкость музыку по ночам, бросают сверху горящие окурки, а также пытаются повредить видеокамеру.   

Такие пьяные дебоши происходят периодически, и, по словам других жильцов подъезда, одна семья отравляет жизнь всем.

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Метки: видео камеры наблюдения соседи в твери подъездные войны ужасные соседи
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Комментарии (6)

  • infist 
    Трижды судимый мудак терроризирует весь подъезд, а ему за это штрафы за курение на 4500. А через месяц он зарежет мужика и это будет закономерный конец истории.
    17.01.2017 20:24
    0 | 11

    • Роман (http://www.odnoklassniki.ru/profile/558630200825) 
      такой вот гуманный у нас суд...
      17.01.2017 20:28
      0 | 3

    • олег (https://plus.google.com/110620052439253253836) 
      и все опять запоют: а где же был участковый ?, а у меня встречный вопрос, а кто приговорил его все три раза к условному наказанию ? кто не дал ему даже принудительных мер медицинского характера, раз уж он наркоман. Да зона его вряд ли исправила бы, но хоть какое то время соседи пожили спокойно. Дальше больше-побои, которые раньше были 116 статьей УК РФ  теперь вообще перешли в разряд административных, дескать кто то устал такое большое количество дел рассматривать и вообще общественной опасности они не представляют, дескать лучше штраф им тысяч в 40, нотолько не учли законотворцы, что у этой категории недограждан и денег на штрафы тоже нет (ну могут тараканами отдавать). Так что вперед пьяное быдло-пейте, бейте рожи больше штрафа всеравно ничего не будет !
      17.01.2017 20:41
      0 | 4

  • Dobry кrtek 
    По действующему законодательству ничего более серьёзного ему пока ( пока не воткнёт пику в бок соседу ) не инкриминировать. Остаётся только конспиративно от..ячить до посинения рожи и тела. Думаю, что иных реально действующих  способов решения данной проблемы нет.  Мужику Гореву сейчас тяжело, куда ни кинь, всюду клин...
    17.01.2017 20:34
    0 | 8

  • Whois 
    Конкретнее, что за тяжкие статьи?
    17.01.2017 20:58
    0 | 1

  • I don't call 911 
    это особо опасный рецидивист!!! о нет, мы все в ужасной опасности!!!! он же может начать третировать и других людей!!!!
    17.01.2017 22:10
    0 | 1
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