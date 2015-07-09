"Сериал" о пьяном соседе в подъезде продолжается: "камера-раздора" запечатлела очередной кувырок

Данный ресурс содержит информацию о неоплаченных штрафах в области безопасности дорожного движения за последние 5 лет, сумма которых превышает 2000 руб. Обращаем внимание, что данный справочный массив имеет привязку только к государственному регистрационному номеру, поэтому если Вы недавно приобрели подержанный автомобиль, без замены государственных регистрационных знаков, то возможно, что они будут числиться в этой базе.
Если, воспользовавшись ресурсом, вы обнаружили, что у Вас имеются неоплаченные штрафы, то Вы можете обратиться в группу по исполнению административного законодательства любого отдела, отделения, либо строевого подразделения ГИБДД и получить выписку штрафов, которые необходимо оплатить.
Также подробную информацию о наличии неоплаченных штрафов Вы можете получить на сайте ГУОБДД МВД РФ www.gibdd.ru либо на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru
Скандальная история конфликтов владельца "камеры раздора" с неадекватными соседями в Твери набирает обороты и, действительно, превращается в сериал, как и было обещано автором видео, опубликованном на портале youtube 16 января. Действие снова разворачивается в подъезде одного из домов по Молодёжному бульвару: пьяный в зюзю молодой мужчина, который практически не стоит на ногах, опять приходит к двери своего соседа для выяснения отношений, но не удерживается и скатывается кубарем вниз по лестнице. Далее как ни в чём ни бывало он снова поднимается наверх, закуривает и садится на ступеньки.
Всё это действо запечатлевает камера, которую Андрей Горев установил в подъезде, чтобы доказать неадекватность поведения соседей. По словам мужчины, его семью просто терроризируют: ломятся в дверь с палками, бранью и пьяными угрозами, включают на всю громкость музыку по ночам, бросают сверху горящие окурки, а также пытаются повредить видеокамеру.
Такие пьяные дебоши происходят периодически, и, по словам других жильцов подъезда, одна семья отравляет жизнь всем. Самое интересно, что найти управу на хулигана в полиции не удаётся - на все заявления пока нет реакции и ответов.
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Комментарии (32)
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Nyuta
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17.01.2017 18:29
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Dobry кrtek
17.01.2017 18:40
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