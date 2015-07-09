"Сериал" о пьяном соседе в подъезде продолжается: "камера-раздора" запечатлела очередной кувырок

Скандальная история конфликтов владельца "камеры раздора" с неадекватными соседями в Твери набирает обороты и, действительно, превращается в сериал, как и было обещано автором видео, опубликованном на портале youtube 16 января. Действие снова разворачивается в подъезде одного из домов по Молодёжному бульвару: пьяный в зюзю молодой мужчина, который практически не стоит на ногах, опять приходит к двери своего соседа для выяснения отношений, но не удерживается и скатывается кубарем вниз по лестнице. Далее как ни в чём ни бывало он снова поднимается наверх, закуривает и садится на ступеньки.

Всё это действо запечатлевает камера, которую Андрей Горев установил в подъезде, чтобы доказать неадекватность поведения соседей. По словам мужчины, его семью просто терроризируют: ломятся в дверь с палками, бранью и пьяными угрозами, включают на всю громкость музыку по ночам, бросают сверху горящие окурки, а также пытаются повредить видеокамеру.

Такие пьяные дебоши происходят периодически, и, по словам других жильцов подъезда, одна семья отравляет жизнь всем. Самое интересно, что найти управу на хулигана в полиции не удаётся - на все заявления пока нет реакции и ответов.