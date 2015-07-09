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"Сериал" о пьяном соседе в подъезде продолжается: "камера-раздора" запечатлела очередной кувырок

"Сериал" о пьяном соседе в подъезде продолжается: "камера-раздора" запечатлела очередной кувырок - ТИА
17 Января 2017 15:08
Автор: TIA

Видео

Скандальная история конфликтов владельца "камеры раздора" с неадекватными соседями в Твери набирает обороты и, действительно, превращается в сериал, как и было обещано автором видео, опубликованном на портале youtube 16 января. Действие снова разворачивается в подъезде одного из домов по Молодёжному бульвару: пьяный в зюзю молодой мужчина, который практически не стоит на ногах, опять приходит к двери своего соседа для выяснения отношений, но не удерживается и скатывается кубарем вниз по лестнице. Далее как ни в чём ни бывало он снова поднимается наверх, закуривает и садится на ступеньки.

Всё это действо запечатлевает камера, которую Андрей Горев установил в подъезде, чтобы доказать неадекватность поведения соседей. По словам мужчины, его семью просто терроризируют: ломятся в дверь с палками, бранью и пьяными угрозами, включают на всю громкость музыку по ночам, бросают сверху горящие окурки, а также пытаются повредить видеокамеру.   

Такие пьяные дебоши происходят периодически, и, по словам других жильцов подъезда, одна семья отравляет жизнь всем. Самое интересно, что найти управу на хулигана в полиции не удаётся - на все заявления пока нет реакции и ответов.

Видео по теме

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Метки: война с соседями камера в подъезде камера раздора конфликт с соседями пьяные соседи андрей горев скандал война с соседями в твери
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Комментарии (32)

  • Whois 
    Полиция не грамотная?
Или пытается отмазу придумать почему все так?
Похоже им просто параллельна наша реальность, ведь знают, что случись сейчас что - полетят головы областного масштаба.
И дело тут даже не в дате съемки - ситуация попала в СМИ. 
Ситуация яснее ясного.
Но ни гу-гу, ни бе ни ме. Правда чтоль , что из бывших полицейских или знакомый/родственник этот гимнаст?

P.S. Сюда б мужичка среднефизически развитого и на основании видео уже полное оправдание средней тяжести причиненного вреда, стоит только дверь открыть и сходу самооборона.
    17.01.2017 15:17
    0 | 18

    • Koppel 
      Правильно. Дело не в дате съёмок, а в манере подачи материала.
      17.01.2017 15:21
      1 | 2

      • Whois 
        Дело не в подаче. Дело в факте.
        17.01.2017 15:23
        0 | 3

    • maxxx72 
      Они выше этого...
А так да, прославились, конечно
      17.01.2017 15:24
      0 | 1

    • Житель подземелья 
      трупа нет - дела нет. да и пришить особо нечего, хотя при желании суток на 15 засадить могли бы. может и засадят, раз на всю страну в федеральной прессе засветились.
      17.01.2017 15:30
      0 | 5

    • Маруся (http://www.youtube.com/channel/UCr_CJeTm36auIY6XL_y_ACw) 
      Да полиция уже сделала все что можно: три раза на него возбуждал дела, причем по неслабым статьям, сначала он был малолеткой-суд пожалел-дали условно, второй раз тоже условно за грабеж телефона, третий раз-кража, почему условно-непонятно. В заволжском дело по 167 сейчас расследуют-только она не тяжкая и вряд ли его к реальному осудят. По административке его участковый за год привлекал 27 ! раз. из них 11-за курение в подъезде. Что вы хотите от полиции когда половина составов декриминализирпована и переведена в разряд административных правонарушений - это сделали не сотрудники полиции. Это сделали депутаты, которых вы выбираете. Вот и живет это быдло и отравляет жизнь другим а по ЗАКОНУ с ним ничего сделать НЕЛЬЗЯ !!! p/s и само быдло это понимает и знает, поэтому и чудит
      17.01.2017 18:14
      0 | 1

    • Mishka B 
      Уважаемый Whois, свои псевдо-догадки держите при себе. Я никого не защищаю, но знаю этого "звезду ю-тьюба" довольно давно. И полиция его забирала не раз, и суд его судил неоднократно - и за кражу, и еще за что-то. Только ни разу ему суд не присудил реальный срок, а только условно и штрафы, которые он - не знаю - платил или нет. Вот такой типа гуманный суд у нас в стране! А посадили бы - сейчас этого "сериала" не было бы и люди бы спокойно жили. И при чем тут полиция, если в конечном итоге приговор выносит суд?!
      17.01.2017 18:20
      1 | 1

      • Whois 
        Да вааще ни при чем.Согласен.
        17.01.2017 21:01
        0 | 0

  • Leo-L 
    Сегодня даже по федеральному каналу упомянули про эту камеру в Твери. Это ток-шоу можно вечно показывать, если не примут мер по наведению порядка.
    17.01.2017 15:24
    0 | 14

  • Koppel 
    Ну вот, комменты потёрли. Молодцы, девочки. На большее у вас ума не хватает. Вы бы так со спамом боролись
    17.01.2017 15:25
    3 | 4

  • Nafanya74 
    Не хило так хе.акнулся. И хоть бы что.....
    17.01.2017 15:25
    0 | 6

    • Whois 
      Был бы трезвый - убился б нафик.
      17.01.2017 15:29
      0 | 11

  • uabumoderoff 
    Похоже на Молодёжный бульвар д.5,второй этаж.
    17.01.2017 15:31
    0 | 4

    • BARBAdos 
      а подъезд какой? Я там недалеко живу, позырел бы на акробата этого...
      17.01.2017 16:20
      0 | 4

  • Krestvozdvidgenskii 
    Каждый раз интересно.
    17.01.2017 15:35
    0 | 5

  • bae99 
    bae99
Камеру убрать, при очередной пьяной попытке хамить, пнуть дальше вниз по лестнице, так сказать слегка помочь, посильней но аккуратно. Последствия полета быдло запомнит на всю жизнь. 
Проверено лично. У меня аналогичное быдло (чуть постарше) пролетело лестничный пролет, пить оно не перестало, но дебоши прекратились. Его жена и дочка мне спасибо потом говорили....
17.01.2017 09:37
    17.01.2017 15:47
    2 | 4

    • BARBAdos 
      ага, теперь в любом случае, даже если этот алкаш сам где-нибудь убьется, то виноватым будут считать мужика с камерой, т.к. резонанс нехилый прошел, и тогда наша полиция 100-пудово отреагирует - т.к. мотив на лицо, а доказательств можно кучу напридумывать, теже родичи алкаша с удовольствием наверное на него стуканут. 

Так что мужику теперь надо беречь этого алкаша и о своем алиби думать.))
      17.01.2017 16:15
      3 | 8

      • bae99 
        Предложить ему "Боярышника" ?
        17.01.2017 16:24
        2 | 3

    • blkm 
      По лестнице спускать не нужно. Хозяин камеры по виду не хилый. В следующее посещение открыть дверь и не с лестницы спускать, а наоборот в прихожую втащить, уже здесь его отключить - молоточек ему в руки или что другое и тогда полицию вызывать.
      17.01.2017 16:54
      0 | 1

  • Судья 
    У нас шевелится начинают пока не произойдет что-то серьёзное..например "когда убьют тогда и приходите"
    17.01.2017 15:59
    0 | 2

  • ChsZ 
    Мужик, непременно, должен монетизировать это дело. Сосед-каскадер, пока не убьется, сможет сделать еще пару лихих трюков. За просмотры шоу "В мире животных-2" пора брать деньги с людей.
    17.01.2017 16:07
    0 | 7

    • VoToN 
      Дам за месяц всего-то на несколько минут набралось... Вот если бы у него весь подъезд такой был .... тогда реально озолотился бы)))
      17.01.2017 16:10
      0 | 3

    • BARBAdos 
      надо свой канал в ютубе организовывать, что б лайв-трансляция 24 часа была, ну и плюс саммари самых интересных моментов за неделю)). Если подписчиков много будет, то на рекламе можно бабла поднять и купить хату в нормальном доме... Хотя тогда заработок накроется...
      17.01.2017 16:19
      0 | 9

      • Whois 
        "Нормальный" дом не есть гарантия отсутствия таких соседей.
Могут и такие быть, могут быть поизвращенней.
        17.01.2017 16:39
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Нормальный человек при таком падении с лестницы шею сломает, а этому "каскадёру"  хоть бы хны.) А жаль...
    17.01.2017 16:32
    0 | 7

  • Юлёк 
    И это после такого количества раз, сколько он упал на камеру, а сколько ж без камеры. Однозначно, его можно брать в каскадеры (сальто вперед и сальто назад выполняет на ура).
    17.01.2017 17:09
    0 | 4

  • I don't call 911 
    хм, если исходить из имеющегося материала преступником является Андрей Горев - это, насколько я понимаю, замечательный боязливый законопослушный гражданин в трусах, установивший камеру и теперь совершающий неправомерное деяние, определяемое ст. 150 ГК РФ. Если второй замечательный человек в красной футболке придет в себя и подаст жалобу на Андрея Горева, то жалобу примут, так как состав преступления есть. А вот в чем вина упавшего гражданина я понять не могу. Звонить в дверь, стучать и т.д. законом не запрещается. А для всего остального необходимы доказательства. Есть документальные доказательства зловещих угроз, страха ходить по подъезду? Если и есть, то они не представлены. В наличии только видео, затрагивающее честь, достоинство и деловую репутацию человека в красной футболке и действия пожилых людей, приносящих незначительный ущерб имуществу, право собственности на которое надо еще подтвердить.
    17.01.2017 17:32
    7 | 1

    • BARBAdos 
      вообще то алкаш этот просто своим нахождением в таком виде уже заслуживает 15 суток по 20.21 КОАП РФ Появление в общественных местах в состоянии опьянения

Если и дальше мотать его дело, то вполне можно впаять ему 20.1. Мелкое хулиганство, т.к. нецензурная брань там присутствует в достатке.

Хз мож хозяин камеры реально планирует бабки на этом сериале срубить, поэтому особо и не чешется. А так доказательная база в виде видеозаписи есть - можно спокойно этого акробата слить в ментуру, пара заяв с приложением видео, потом бумага в прокуратуру, если менты не чешутся и все, приняли бы акробата этого полюбасу...
      17.01.2017 17:55
      0 | 3

    • ilich 
      Причем тут ст.150 ГК РФ? 
Автор никак и ничем не нарушает личную неприкосновенность и личное достоинство кувыркающегося абырвалга, - съемка не ведется скрытой камерой.
Более того, съемка ведется в месте общего пользования, чем является подъезд многоквартирного дома, а не в собственном жилище акробата. 
Уверен, что технику исполнения кувырков и полета по лестничному пролету акробат тоже вряд ли запатентовал.
 Имя, место работы, должность и адрес проживания акробата  не указываются. Каким образом затрагивается честь, достоинство и деловая репутация акробата?

Ищите другую статью, да обрящите!
      Прикрепленные изображения:
      17.01.2017 18:06
      0 | 4

  • paracetamol 
    Я думаю его печень до суда не доживет!!!
    17.01.2017 18:20
    0 | 3

  • Nyuta 
    ПИПЕЦ!!!  Какой-то сранный АЛКАШ и столько ЛАЙКОВ  собрал. Ему повезло, что он не мой соседушка.
    Прикрепленные изображения:
    17.01.2017 18:29
    2 | 1

    • Dobry кrtek 
      Думаю, что повезло Вам.))
      17.01.2017 18:40
      0 | 3
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