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Дюшес стал лучшим народным корреспондентом за начало 2017 года

17 Января 2017 10:32
Автор: TIA

Друзья, мы решили подвести итоги конкурса на лучшую народную новость сразу за две недели - с самого начала 2017 года. В лидерах оказались две очень короткие новости с фотографиями: "Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо" и "Старьё моё". С небольшим отрывом по "плюсам" победили ностальгические ёлочные игрушки от пользователя Дюшес.

Новость набрала 34 "плюса", всего один "минус" и 49 комментариев, в которых читатели ТИА обсуждали советские ёлочные игрушки и делились своими сокровищами. Мы поздравляем Дюшеса и ждём его или его представителя в редакции ТИА по адресу: ул. Озёрная, 11А, чтобы вручить заслуженный приз - 1000 рублей!

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Метки: конкурс на лучшую народную новость недели старые ёлочные игрушки ностальгия
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Комментарии (15)

  • Krestvozdvidgenskii 
    Всегда кто-то минус поставит, злыдни. Взял бы и написал, что ему в игрушках не понравилось, питекантроп. Так и норовят исподтишка шептуна подпустить.
    17.01.2017 10:42
    4 | 10

    • horton 
      Да это, просто, у кого-то рука дрогнула. 14 января - Старый НГ, однако )))
Дюшесу - поздравления!
      17.01.2017 10:47
      3 | 7

      • Krestvozdvidgenskii 
        В плюсик мышкой не попал?
        17.01.2017 10:51
        4 | 4

      • Krestvozdvidgenskii 
        И написал бы, что не попал, извинился,простили бы наверное, а то нагадил и затихарился.
        17.01.2017 10:54
        4 | 2

        • horton 
          Какое там "написал бы", если даже в "плюсик" не попал?
14 января - Старый НГ, однако )))
          17.01.2017 10:57
          3 | 5

  • Krestvozdvidgenskii 
    Тема хорошая у Дешес получилась. У меня дома не было лишь штук десяти игрушек, фотки которых выкладывали в теме. Они хранились в огромном картонном ящике. Много было китайских - с надписью Пекин.А еще было много шаров, некторые из них были огромными. Ставили мы не елку, а сосну высотой от пола до потолка, а потолки были высоченные. Сосна в теплом помещении пахнет сильней и лучше ёлки. А между огромными оконными рамами прокладывали вату и тоже игрушки туда клали, и на окна клейстером клеили снежинки
    17.01.2017 11:05
    2 | 4

    • Katrin_C 
      А я  приготавливаю ёлочным игрушкам на новый год черепашек на угощение
      Прикрепленные изображения:
      17.01.2017 11:29
      2 | 12

      • Krestvozdvidgenskii 
        Блин, как вкусно это выглядит!
        17.01.2017 11:40
        2 | 1

        • Подводник 
          Это не только вкусно выглядит, 
но и вкусно на самом деле!
Дети уплетают черепашек влёт.
А у скольких взрослых здесь слюнки потекли!
          17.01.2017 15:45
          0 | 2

      • Иван Васильевич 
        Это вам не икра, заморская, баклажанная!
С такой и водочки можно немного пригубить в Новогоднюю ночь
        17.01.2017 12:56
        0 | 7

        • Krestvozdvidgenskii 
          Вот так некоторые пригубляют, а потом  две недели в плюсы мышкой не попадают
          17.01.2017 13:18
          1 | 3

          • Katrin_C 
            У меня в семье добрый Дед мороз хоть и такие подарки принес, 
но их нам на весь год хватит!
            Прикрепленные изображения:
            17.01.2017 13:36
            0 | 7

            • Krestvozdvidgenskii 
              У меня тост семейный, из поколения в поколение передается: Не пойди младенцу во вред!
              17.01.2017 13:40
              1 | 0

  • buch 
    Хорошо.
    17.01.2017 12:25
    0 | 1

  • ilich 
    Правильно.
    Прикрепленные изображения:
    17.01.2017 14:27
    0 | 1
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