Дюшес стал лучшим народным корреспондентом за начало 2017 года

Друзья, мы решили подвести итоги конкурса на лучшую народную новость сразу за две недели - с самого начала 2017 года. В лидерах оказались две очень короткие новости с фотографиями: "Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо" и "Старьё моё". С небольшим отрывом по "плюсам" победили ностальгические ёлочные игрушки от пользователя Дюшес.

Новость набрала 34 "плюса", всего один "минус" и 49 комментариев, в которых читатели ТИА обсуждали советские ёлочные игрушки и делились своими сокровищами. Мы поздравляем Дюшеса и ждём его или его представителя в редакции ТИА по адресу: ул. Озёрная, 11А, чтобы вручить заслуженный приз - 1000 рублей!