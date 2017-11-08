Пользователи Рунета интересуются барами, банями, суворовским училищем в Твери, а также убийством 9 человек

Аналитики Яндекса исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России — от Москвы до Брянска. Взяли все запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут жители в нём самом, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний.

По сравнению с другими большими городами Тверь ищут не так часто. За год про неё задали около 21 миллиона запросов — где-то на треть меньше, чем про Ярославль, и столько же, сколько про Пензу. Из крупных городов Тверью больше всего интересуются в Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге. А в самой Твери, помимо столиц и Ярославля, часто спрашивают про Сочи и Казань.

Пользователи из других городов часто интересуются, как добраться до Твери — например, [купить билет на ласточку москва тверь]. Ищут суворовское училище, бани, бары и бассейны — [баня в твери], [тверское суворовское военное училище]. Есть запросы, связанные с историей города: [почему литовский князь ольгерд выступил союзником тверского князя], [сравните политику тверских и московских князей]. Кроме того, много спрашивали об убийстве девяти человек, которое произошло в июне - "редкинский стрелок".

Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. В топ-15 по поисковой популярности вошли два города с населением меньше миллиона человек — Краснодар (четвёртое место, за год им интересовались около 61 миллиона раз) и Сочи (шестое место, более 57 миллионов запросов за год).

Судя по поисковым запросам, Сочи — это, в первую очередь, море и пляж, а Тула — пряники, самовары и оружие. Москва интересует жителей других городов больше с точки зрения жизни и работы — [работа в москве с проживанием]. Во Владивостоке многие хотят продать или купить машину — [авто с пробегом из японии], а в Краснодар стремятся переехать — [краснодар отзывы переехавших].

При анализе поисковых запросов учитывались только те запросы, которые непосредственно касались того или иного города. Запросы про соответствующие регионы, одноимённые улицы, станции метро, вокзалы, организации, художественные произведения, футбольные клубы не исследовались. Также не учитывались названия жителей каждого города.

Подробности про каждый из пятидесяти крупнейших российских городов смотрите на странице исследования: https://yandex.ru/company/researches/2017/cities.