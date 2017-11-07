В Твери многоэтажка осталась без газа из-за негерметичности внутренних газопроводов

Читательница ТИА Наталья 24 октября в народной новости «В Твери многоэтажка осталась без газа» рассказала о проблеме. Руководитель региональной «Государственной жилищной инспекции» Дмитрий Ефимов прокомментировал ситуацию.

"Согласно информации, предоставленной филиалом АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Твери в адрес Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее – Главное управление), 24.10.2017 по адресу: г. Тверь, Зеленый пр-д, д.45, корп.10, - проводились работы по замене участка вводного газопровода. Для проведения работ газоснабжение квартир с 1 по 198 было приостановлено.

По окончании работ во время повторного пуска газа была выявлена негерметичность внутренних газопроводов. В соответствии с Правилами пользования газом, чтобы избежать аварии газоснабжение не было восстановлено.

После окончания работ по поиску и устранению причин негерметичности с 14 часов 15 минут 26.10.2017 года подача газа в многоквартирном жилом доме 45 корпус 10 по Зеленому проезду города Твери была восстановлена.

В адрес Главного управления обращений жильцов данного дома по указанному факту не поступало.

Деятельность по обеспечению коммунальными услугами является неотъемлемой частью управления многоквартирным домом и определяется в случае с управляющей компанией - договором управления общим имуществом многоквартирного дома, в случае с товариществом собственников жилья - уставом ТСЖ, при непосредственном способе управления – собственники самостоятельно заключают договоры ресурсоснабжения или определяют уполномоченное лицо.

В данном случае действия филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» были направлены на обеспечение безопасности работы системы газоснабжения и управляющая компания не должна нести какую-либо ответственность за действия подразделения Газпрома".