tvernews.ru
07 ноября Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери многоэтажка осталась без газа из-за негерметичности внутренних газопроводов

07 Ноября 2017 17:39
Автор:

Читательница ТИА Наталья 24 октября в народной новости «В Твери многоэтажка осталась без газа» рассказала о проблеме. Руководитель региональной «Государственной жилищной инспекции» Дмитрий Ефимов прокомментировал ситуацию.

"Согласно информации, предоставленной филиалом АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Твери в адрес Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области (далее – Главное управление), 24.10.2017 по адресу: г. Тверь, Зеленый пр-д, д.45, корп.10, - проводились работы по замене участка вводного газопровода. Для проведения работ газоснабжение квартир с 1 по 198 было приостановлено.

По окончании работ во время повторного пуска газа была выявлена негерметичность внутренних газопроводов. В соответствии с Правилами пользования газом, чтобы избежать аварии газоснабжение не было восстановлено.

После окончания работ по поиску и устранению причин негерметичности с 14 часов 15 минут 26.10.2017 года подача газа в многоквартирном жилом доме 45 корпус 10 по Зеленому проезду города Твери была восстановлена.

В адрес Главного управления обращений жильцов данного дома по указанному факту не поступало.
Деятельность по обеспечению коммунальными услугами является неотъемлемой частью управления многоквартирным домом и определяется в случае с управляющей компанией - договором управления общим имуществом многоквартирного дома, в случае с товариществом собственников жилья - уставом ТСЖ, при непосредственном способе управления – собственники самостоятельно заключают договоры ресурсоснабжения или определяют уполномоченное лицо.

В данном случае действия филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» были направлены на обеспечение безопасности работы системы газоснабжения и управляющая компания не должна нести какую-либо ответственность за действия подразделения Газпрома". 

 

Есть новость? «WhatsApp» и «Viber» +7-920-150-1000
Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: нет газа многоэтажка осталась без газа
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Внезапно...

2017-11-06 12:29
145

Хандра

2017-10-31 21:15
81

9-летнего мальчика, сбежавшего из стоматологической поликлиники, нашли

2017-11-03 14:58
45

В Твери девушка на BMW столкнулась с автомобилем Mercedes-Benz и врезалась в дерево

2017-11-04 15:21
44

Приговорённый к пожизненному заключению: откровения убийцы девяти человек Сергея Егорова в эксклюзивном интервью ТИА

2017-11-02 10:50
38

Коммунальная авария, или Как в Твери один алкоголик оставил без воды многоквартирный дом

2017-11-07 09:58
39

Смоленские гаишники, которые задержали прокурорского работника, получили за это судимость

2017-11-02 20:48
36

" Вконтакте" распространяется интересная видеозапись про тверские маршрутки

2017-11-02 09:16
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100