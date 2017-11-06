В Тверской области умные комплексы видеофиксации будут высчитывать среднюю скорость езды по трассе

На 35 километре трассы Тверь-Ржев установили новый комплекс видеофиксации. На следующей неделе там же появится еще одна камера, сообщили ТИА в УГИБДД России по Тверской области.. Они будут фиксировать машину на въезде в деревню Зуево и на выезде, а затем высчитывать среднюю скорость движения, и выписывать штрафы, если она превышает разрешенную ПДД. В ближайшее время подобные комплексы появятсяи в других районах области.

Напомним, что Тверская область один из самых штрафоопасных регионов. Мы вошли в тройку лидеров: у нас на одного жителя приходится 1,2 штрафа в год, больше только в Москве и республике Татарстан.