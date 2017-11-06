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В Тверской области умные комплексы видеофиксации будут высчитывать среднюю скорость езды по трассе

В Тверской области умные комплексы видеофиксации будут высчитывать среднюю скорость езды по трассе - ТИА
05 Ноября 2017 16:13
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На 35 километре трассы Тверь-Ржев установили новый комплекс видеофиксации. На следующей неделе там же появится еще одна камера, сообщили ТИА в УГИБДД России по Тверской области.. Они будут фиксировать машину на въезде в деревню Зуево и на выезде, а затем высчитывать среднюю скорость движения, и выписывать штрафы, если она превышает разрешенную ПДД. В ближайшее время подобные комплексы появятсяи в других районах области.

Напомним, что Тверская область один из самых штрафоопасных регионов. Мы вошли в тройку лидеров: у нас на одного жителя приходится 1,2 штрафа в год, больше только в Москве и республике Татарстан.

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Метки: комплекс видеофиксации? ndtchrfz j kfcnm? evyst rfvths
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Комментарии (17)

  • Бегемот 
    Когда ж вы нажретесь твари?!
    05.11.2017 17:37
    12 | 25

    • pridu 
      А ты не гоняй. Татары у себя правильно сделалали, как только дали поблажку +20км не штрафуют, сразу знаки 40 в городах повесили.
      05.11.2017 18:26
      6 | 18

    • kanav67 
      Когда любители быстрой езды  перестанут убивать невинных людей. Как иначе можно заставить людей ездить по правилам, которые написаны кровью? Все нормальным и адекватным людям это кажется очевидным.
      05.11.2017 20:17
      1 | 7

  • Ferapont 
    Да участок у разъезда Дубосеково супер-опасный. Нужно больше камер и на всех остальных разъездах.
Разиня, на досуге подумай - может камеры между разъездами везде вкорячить, чтоб исчо среднюю 90 вычисляли ? А то волость маленькая, с запада на восток, севера на юг местные обитатели должны тратить ну никак не меньше 2-3 суток, проезжая по ох@ительным тверским автобанам, наслаждаясь достопримечательностями и местным бытом сохранившихся (пока) деревень.
∙
ПыСы. Хотелось бы видеть статистику гаража АТО. Или их машинки ЦАФАП ОДД принципиально не видит ?
∙
ПыСыПыСы. Интересно, вот если б регионом рулил не бывший гаишник, а например дорожник: дороги были лучшЕе, а камер меньшЕе ? Учитывая, что по данным ОНФ дороги области в самой заднице статистики РФ, а по "штрафоопасности" регион оказывается на пьедестале.
    05.11.2017 19:22
    2 | 20

  • ku-10 
    Поддерживаю. Не гоняй. Уважай ПДД и других участников дорожного движения и всё будет хорошо.
    05.11.2017 19:23
    3 | 11

  • Алексей 
    КОАП предусматривает административное наказание за факт нарушения ПДД. Факт характеризуется событием, местом и временем. В случае средней скорости с фактом как раз проблема. Где гражданин нарушил ПДД, в какой мере и когда? Такой комплекс ничего не скажет. Подобные комплексы используются где-то в Европе, но там законодательно это оговорено. У нас скорее всего после составления протокола будут склонять на добровольное признание.
    05.11.2017 19:40
    2 | 15

    • opro_s 
      лЯксей, то есть если вы проехали участок длинной 100 км за 40 минут, то вы физиологически не где не допускали превышения скоростного режима? 

"Компания «Автодория» на 60% принадлежит организации «Центр-Сервис» и на 40% – «Стартобазе». Последняя на 99% является собственностью Светланы Никифоровой, жены Николая Никифорова. По совершенно случайному, понятно, совпадению – министра связи и массовых коммуникаций России с 21 мая прошлого года. Кстати, сам Никифоров родом как раз из Татарстана, где и функционирует «Автодория». В феврале 2013 года прошло заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, где среди прочих присутствовал и Никифоров. Там же с докладом о проекте камер «Автодории» выступила лично премьер-министр Татарстана Асгата Сафарова. В итоге премьер-министр России выказал свое одобрение проекту, о котором ему в апреле 2012 года рассказывал президент Татарстана Рустам Минниханов. На деле же получается, как справедливо отмечают наблюдатели, что жена министра фактически будет получать 40% дохода «Автодории» от госзакупок."
      05.11.2017 19:47
      1 | 9

      • Алексей 
        Возможно - невозможно, может быть... это не юридические категории. Карающий меч не должен быть слеп. Ещё один момент: ПДД действуют только на дорогах общего пользования, а если я по полю разогнался, то формально ничего не нарушал...
        05.11.2017 21:51
        2 | 10

        • opro_s 
          да хоть у себя в кровати разгоняйся. 
в каком же он месте тебя слепо  покарал то?
          06.11.2017 00:05
          5 | 2

        • VoToN 
          Очередной "умник" требующий чтобы законы писали со всеми нюансами для полных дебилов? Так они пропишут, да так пропишут что потом все "спасибо" скажут и "добрым" словом вспомнят.
          06.11.2017 14:03
          0 | 0

  • opro_s 
    нарушил - плати
    05.11.2017 19:42
    5 | 4

  • Zorkiy 
    Спасибо редакции, буду учитывать! С меня шоколадка...
    05.11.2017 20:08
    0 | 5

    • opro_s 
      что уже билет в цирк дали, а ты спалился и спалили конторы?
      05.11.2017 20:30
      3 | 0

  • murderer of rats 
    пора с дорог продавцов полосатых палок убирать
    05.11.2017 22:19
    4 | 1

  • SuGrob 
    А освещение в Зуево убрали к этому событию?Или всю нагрузку камера съела?Отсутствие освещения, явно не прибавляет безопасности!
Пы.Си.:Странное решение: в глухой деревне (5-6 жилых домов) вешать комплекс за пару лямов(.Есть более оживлённые деревни: Некрасово( интернат!!!), Колталово,Кориничено).А так по сути , сбор денег: а безопасность побоку(((.Уроды....без опыта и профильного образования( согласуйте разметку и знаки вначале долбоящеры!).Могу ещё понаписать), да без толку!Дениска рулит(.
    06.11.2017 01:59
    1 | 11

    • Хычник_Ёж 
      Черныху пора за своими предшественниками! ждемс!
      06.11.2017 09:43
      0 | 1

  • Proletary 
    Базилио, мыль веревку и запасайся лубрикантом.
    06.11.2017 14:24
    0 | 0
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