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Тверская область один из самых штрафоопасных регионов

Тверская область один из самых штрафоопасных регионов - ТИА
03 Мая 2017 13:24
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Фоторепортаж

Портал «Штрафы ГИБДД» составил рейтинг  самых штрафоопасных регионов России. Тверская область вошла  в  тройку лидеров: у нас на одного жителя приходится 1,2 штрафа в год, больше только в Москве и республике Татарстан.

"Неравномерное, в рамках территории страны, применение автоматических средств фото– видеофиксации нарушений правил дорожного движения и различия в работе патрульных служб приводит к серьёзной разнице в количестве штрафов ГИБДД, выписываемых в различных субъектах Российской Федерации.

Если допустить, что уровень подготовки водителей по стране примерно одинаковый, исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что передвижение, к примеру, по Чукотскому автономному округу, с точки зрения полноты кошелька, оказывается в 12 раз (!) более беспроблемным, чем передвижение по Республике Татарстан (региону-лидеру по количеству штрафов ГИБДД, приходящихся на одного жителя в год). Иными словами, при движении в одинаковой манере по Чукотской АО и Татарстану, среднестатистический автомобилист в первом случае получит 1 штраф, а в последнем 12(!)", сообщает портал «Штрафы ГИБДД»

 

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Метки: штрафы рейтинг штрафоопасных регионов
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Комментарии (13)

  • kudimov 
    "Штрафоопасных" ) Новый термин, даже комп опупел, красным подчеркнул)). Интересно, как штрафоопасность региона влияет на рейтинг губернатора?
    03.05.2017 13:38
    0 | 9

    • Krikri 
      Опасноположительно
      03.05.2017 13:45
      0 | 5

  • kanav67 
    Я это подтвердить не могу,хотя езжу каждый день и круглый год. Получаю штрафы в основном из Московской, Тульской и Воронежской областей. Из Твери и области года 3 уже ничего  не было. Так что закономерности не вижу.
    03.05.2017 13:57
    2 | 1

    • kudimov 
      Вы как-то видно распоясываетесь, когда выезжаете за пределы области)
      03.05.2017 14:12
      0 | 5

      • VoToN 
        Нет, просто лишний раз напоминает всем что он житель Тверской области, ну чтобы имидж не терять...
        03.05.2017 14:15
        0 | 4

  • NPC 
    Просто у нас активно внедряются комплексы видеофиксации. Везде и много. Ну и если честно, то правильно делают.
    03.05.2017 14:14
    3 | 2

  • russs 
    А я уеду жить в Грозный!!!
    Прикрепленные изображения:
    03.05.2017 14:15
    0 | 1

  • Whois 
    А теперь хотелось бы статистики по ДТП с тяжелыми последствиями. Есть связь между количеством штрафов в регионе на человека и количеством ДТП?
Думаю данные секретные, т.к. связи нет. Или есть?
Этот вопрос в принципе должен быть первым при анализе итогов внедрения видеофиксации. Тут же статистика чиста-конкретно по баблу, видимо это и есть истинный смысл проекта, а не уменьшение количества ДТП.

Палево, господа ГИБДДшники.
    03.05.2017 15:15
    0 | 3

    • horton 
      Даже иллюстрация к новости "говорящая" )
      03.05.2017 15:55
      0 | 0

  • Ferapont 
    Если бы регулярно штрафы выписывали за ненадлежащее содержание дорог и практиковали уголовку за бездействие властям, по "сидельцам" Тверь фигурировала в верхних строчках рейтингов-муд..дингов, влегкую переплюнув штрафы водителей.
    03.05.2017 15:30
    0 | 3

  • SuperSemen69 
    Штрафоопасный регион это не из-за того, сколько много камер, а в ПЕРВУЮ очередь из-за нарушителей ПДД. Нужно сделать вывод, что в тверской области много водителей, которые не соблюдают либо попросту игнорируют правила дорожного движения.
    03.05.2017 16:07
    0 | 2

    • Alx 
      Писали же, основную массу штрафов дат камеры на трассе Москва-Санкт Петербург. По которой ездят в основном не тверские водители.
      03.05.2017 17:05
      0 | 2

  • 1% 
    штрафоопасность, значит... новые высоты идиотизма покорены успешно, подъем продолжается... а на дорогах ямочнокреативный ремонт в стиле фьюжн....
    03.05.2017 18:17
    0 | 0
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