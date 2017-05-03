Тверская область один из самых штрафоопасных регионов

Портал «Штрафы ГИБДД» составил рейтинг самых штрафоопасных регионов России. Тверская область вошла в тройку лидеров: у нас на одного жителя приходится 1,2 штрафа в год, больше только в Москве и республике Татарстан.

"Неравномерное, в рамках территории страны, применение автоматических средств фото– видеофиксации нарушений правил дорожного движения и различия в работе патрульных служб приводит к серьёзной разнице в количестве штрафов ГИБДД, выписываемых в различных субъектах Российской Федерации.

Если допустить, что уровень подготовки водителей по стране примерно одинаковый, исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что передвижение, к примеру, по Чукотскому автономному округу, с точки зрения полноты кошелька, оказывается в 12 раз (!) более беспроблемным, чем передвижение по Республике Татарстан (региону-лидеру по количеству штрафов ГИБДД, приходящихся на одного жителя в год). Иными словами, при движении в одинаковой манере по Чукотской АО и Татарстану, среднестатистический автомобилист в первом случае получит 1 штраф, а в последнем 12(!)", сообщает портал «Штрафы ГИБДД»