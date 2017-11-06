Спасатели подняли со дна моря потерпевший крушение тверской вертолет

4 ноября в районе архипелага Шпицбергена была проведена уникальная операция по подъему потерпевшего крушения вертолета Ми-8. Более чем с двухсотметровой глубины извлечены фюзеляж вертолета, тел внутри машины не обнаружено. Зона поиска семи пассажиров и членов экипажа, разбившегося у Шпицбергена в Норвегии российского вертолета Ми-8, расширена. Поисковые работы будут продолжены. Обследование района крушения ведется при помощи телеуправляемых аппаратов и гидролокаторов бокового обзора.

Ми-8 был поднят со дна моря в субботу ночью. Ранее было обнаружено тело одного погибшего.

В районе катастрофы сильное течение, все усилия сосредотачиваются на поиске семи пассажиров и членов экипажа, которых так и не удалось найти.

Состояние поднятого фюзеляжа вертолета удовлетворительное. Кроме того, серьёзных повреждений, которые могли бы уничтожить чёрные ящики, нет. Поднятый вертолет изучают эксперты, сообщает МЧС России.

Напомним, 26 октября российский вертолет потерпел крушение в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

На борту вертолета было пять членов экипажа и трое ученых НИИ Арктики и Антарктики. Они возвращались после гидрологических наблюдений и отбора проб по программе экологических исследований.

Возможной причиной крушения тверского вертолета МИ-8 стала соматофавическая иллюзия.

Тверская межрайонная транспортная прокуратура начала проверку компании АО "Авиакомпания Конверс-Авиа" (базируется в Змеево, г. Тверь), которая обслуживала потерпевший крушение недалеко от норвежского населенного пункта Баренцбург вертолет МИ-8 АНТ.

Прокуратура проверит компанию на исполнение законодательства о безопасности на воздушном транспорте.

ФОТО с сайта МЧС России, автор aibn.no