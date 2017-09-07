Тверской чиновник, получивший от предпринимателя взятку, заплатит штраф 300 тысяч рублей

В марте этого года правоохранительные органы распространили видео задержания чиновника Ростехнадзора, который получил взятку в размере 50 000 рублей. В кабинет к инспектору государственного технического надзора врываются сотрудники ФСБ в масках, предлагают чиновнику представиться и зафиксировать руки на столе.
По данному факту тверской СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».
В январе 2017 года мужчина, осуществляющий функции представителя власти, ввел в заблуждение местного жителя, в собственности которого находится торговое помещение. Он сообщил ему, что он может производить федеральный государственный надзор и контроль за использованием энергетической энергии данного торгового помещения, расположенного в городе Кимры Тверской области. При этом должностное лицо потребовало у индивидуального предпринимателя передать ему 90 тысяч рублей за не составление документов о возможных выявленных нарушениях. Путем многочисленных уговоров индивидуальный предприниматель дал согласие на передачу денежных средств в сумме 50 тысяч рублей за не проведение федерального государственного энергетического надзора и контроля за использованием энергетической энергии торгового помещения. 7 марта 2017 года непосредственно после передачи денежных средств должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России по Тверской области.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
Комментарии (4)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Житель подземелья
07.09.2017 18:06
0
|
1