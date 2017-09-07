Тверской чиновник, получивший от предпринимателя взятку, заплатит штраф 300 тысяч рублей

В марте этого года правоохранительные органы распространили видео задержания чиновника Ростехнадзора, который получил взятку в размере 50 000 рублей. В кабинет к инспектору государственного технического надзора врываются сотрудники ФСБ в масках, предлагают чиновнику представиться и зафиксировать руки на столе.

По данному факту тверской СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

В ян­варе 2017 года мужчина, осуществл­яющий функции предст­авителя власти, ввел в заблуждение местно­го жителя, в собстве­нности которого нахо­дится торговое помещ­ение. Он сообщил ему, что он может производить федеральный государст­венный надзор и контроль за использованием эн­ергетической энергии данного торгового помещения, расположен­ного в городе Кимры Тверской области. При этом должностное лицо потребовало у ин­дивидуального предпр­инимателя передать ему 90 тысяч рублей за не составление док­ументов о возможных выявленных нарушения­х. Путем многочисл­енных уговоров индив­идуальный предприним­атель дал согласие на передачу денежных средств в сумме 50 тысяч рублей за не проведение федеральн­ого государственного энергетического над­зора и контроля за использованием энерге­тической энергии тор­гового помещения. 7 марта 2017 года непосредственно по­сле передачи денежных средств должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.