tvernews.ru
07 сентября Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверской чиновник, получивший от предпринимателя взятку, заплатит штраф 300 тысяч рублей

Тверской чиновник, получивший от предпринимателя взятку, заплатит штраф 300 тысяч рублей - ТИА
07 Сентября 2017 16:04
Автор:

В марте этого года правоохранительные органы распространили видео задержания чиновника Ростехнадзора, который получил взятку в размере 50 000 рублей. В кабинет к инспектору государственного технического надзора врываются сотрудники ФСБ в масках, предлагают чиновнику представиться и зафиксировать руки на столе.

По данному факту тверской СУ СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

В ян­варе 2017 года мужчина, осуществл­яющий функции предст­авителя власти, ввел в заблуждение местно­го жителя, в собстве­нности которого нахо­дится торговое помещ­ение. Он сообщил ему, что он может производить федеральный государст­венный надзор и контроль за использованием эн­ергетической энергии данного торгового помещения, расположен­ного в городе Кимры Тверской области. При этом должностное лицо потребовало у ин­дивидуального предпр­инимателя передать ему 90 тысяч рублей за не составление док­ументов о возможных выявленных нарушения­х. Путем многочисл­енных уговоров индив­идуальный предприним­атель дал согласие на передачу денежных средств в сумме 50 тысяч рублей за не проведение федеральн­ого государственного энергетического над­зора и контроля за использованием энерге­тической энергии тор­гового помещения. 7 марта 2017 года непосредственно по­сле передачи денежных средств должностное лицо было задержано сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: взятка получил взятку покушение мошенничество получение взятки
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • Lura 
    Ребята жгут не по детски...
" энергетический надзор и контроль за использованием эн­ергетической энергии данного торгового помещения, расположен­ного в городе Кимры Тверской области. "
Энергетической энергии, это сильно! Это 5 баллов однозначно!!!
Жгите дальше!
    07.09.2017 16:42
    0 | 3

  • id1Ray 
    феерично, а где срок?
    07.09.2017 16:42
    0 | 1

  • horror 
    LOL
    07.09.2017 16:56
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    а хде ФИО? страна должна знать своих героев!!! Ну и "энергетическая энергия" - это да, адназначна шыдевр!!!
    07.09.2017 18:06
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

"Редкинский стрелок": то, что я убил 9 человек, понимаю и раскаиваюсь

2017-08-31 21:00
58

В День знаний ТИА предлагает пройти занимательный "олимпийский" тест по русскому языку

2017-09-01 08:54
50

Накипело

2017-09-04 22:23
48

Про спортплощадки

2017-09-06 14:33
46

Куда пропал русский?

2017-09-05 10:12
45

Старым депутатам придётся собраться ещё раз: Москва снова выделяет на тверские дороги более 200 миллионов рублей

2017-09-06 14:25
44

В Твери мужчина задушил беременную женщину и пошел пить с приятелем

2017-09-04 18:32
42

В Твери начался суд над смоленскими сотрудниками ДПС, остановившими прокурора за тонировку

2017-09-04 12:51
40

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100