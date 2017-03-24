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Тверской чиновник был крайне удивлен, что его поймали на взятке люди в черных масках

Тверской чиновник был крайне удивлен, что его поймали на взятке люди в черных масках - ТИА
24 Марта 2017 15:46
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Фоторепортаж
Видео

Правоохранительные органы распространили видео задержания чиновника Ростехнадзора, который  получил взятку в 50 000рублей. В кабинет к инспектору государственного технического надзора врываются сотрудники ФСБ в масках, предлагают чиновнику представиться и зафиксировать руки на столе.

- Осокин Сергей Геннадьевич, инспектор…инспектор государственного технического надзора, говорит мужчина, удивляясь происходящему.

Сотрудник ФСБ брызгает из балончика на руки мужчине, на руках проявляются специфические следы. Пятитысячные купюры, которые взял чиновник, были меченые – они оставили следы  на руках. Сотрудник ФСБ раскладывает взятку на столе.

Напомним, 23 марта ТИА сообщало, что СУ СК РФ по Тверской области по факту получения взятки возбудил уголовное дело. По версии следствия, ­17 марта 2017 года днем главный­ государственный инсп­ектор на своем рабочем месте в Кимрах получил ­взятку ­в сумме 50 тысяч рубл­ей. За эти деньги он обещал  правильно проверить на объекте недвиж­имости эксплуатацию электроу­становок. При получен­ии взятки и­нспектора задержали сотрудники УФСБ Р­оссии по Тверской обл­асти. Подозрев­аемого поместили под домашний арест.

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Метки: взятка чиновник берет взятку 50 000 кимры фсб меченые купюры
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Комментарии (18)

  • 321pusk 
    Рафик неуиноуат!
    24.03.2017 16:00
    0 | 0

  • bae99 
    Он вам не Димон....
    24.03.2017 16:01
    0 | 11

  • RVS 
    Все они там такие, мздоимцы.
    24.03.2017 16:17
    0 | 1

  • Mike_V 
    А митинг против коррупции, намеченный солидарно со 100 другими городами РФ на 26 марта в 14 часов на площади Славы, не согласовали, а суд отказал в жалобе на отказ... Вот такая у нас борьба с коррупцией. P.S.  ТИА почему-то не пропускает через модерацию народную новость об этом митинге (об отказе в нем) и само не публикует ничего, хотя в группе поддержки этого мероприятия более тысячи человек собираются выйти на него...
    24.03.2017 16:17
    1 | 10

    • USSR 
      Собираются выйти тысячи а выйдут три калеки. Это вам не виноградники скупать понимаешь...
      24.03.2017 16:21
      0 | 1

    • bae99 
      Гнилое государство у нас... 
Митинг на рейтинге скажется...запрет тоже на рейтинге отразится...
      24.03.2017 16:23
      1 | 4

    • Uylo_Yobannen 
      Оставьте уже Айфоню в покое. На фоне остального Политбюро он - приличный человек.
      24.03.2017 16:25
      0 | 2

    • Szpilki 
      Майк, у меня есть инфа, что Орехову недавно намекнули, что надо поубавить пыл. Он намек понял. Но его можно понять - зачем ему лишние проверки, да и в подворотне могут бока для профилактики помять.
      24.03.2017 17:43
      0 | 0

  • Bonch 
      Всё  правильно,  только  так  надо  с  каждым (!) лихоимцем,  включая  "некоторых" ! ;-)   С  КАЖ-ДЫМ , кто позарился  на  чужое, а  ранг и связи д.б. отягчающим  обстоятельством.
    24.03.2017 16:18
    0 | 3

  • VIRRA-EL_ 
    Смотрит мужик на фэшника в медицинских перчатках, и думает: "Эх, что же это я раньше-то не допер, как деньги в руки правильно брать надо!"
    24.03.2017 16:25
    0 | 4

  • abeltv 
    Что-то как-то мелочно - из-за 50 тыс. рублей так рисковать - несерьёзно. При том, что в государстве воруют миллиардами и получают за это .... нет не срок и не расстрел, а награды и тёплые места в госкорпорациях....
    24.03.2017 16:34
    0 | 4

  • phils 
    а чо тока инспектора то ? мелкая рыбешка. надо начальство трясти.
    24.03.2017 16:37
    0 | 3

  • TVERSKOY_SK 
    За что боролся на то и напоролся.
    24.03.2017 16:43
    0 | 1

  • Proletary 
    По случаю годовщины событий 23-24 марта 1933 года астрологи объявили неделю борьбы с коррупцией. Интересно, забанят ли меня за такой антидепрессант?
    Прикрепленные изображения:
    24.03.2017 16:51
    1 | 3

  • Судья 
    это не 2 млрд, посодют
    24.03.2017 16:58
    0 | 3

  • sad 
    Добро! на одного меньше
    24.03.2017 17:56
    0 | 0

  • -GIP- 
    Видать местечко под кого-нить надо было освободить
    24.03.2017 18:04
    0 | 1
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