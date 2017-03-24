Тверской чиновник был крайне удивлен, что его поймали на взятке люди в черных масках

Правоохранительные органы распространили видео задержания чиновника Ростехнадзора, который получил взятку в 50 000рублей. В кабинет к инспектору государственного технического надзора врываются сотрудники ФСБ в масках, предлагают чиновнику представиться и зафиксировать руки на столе.

- Осокин Сергей Геннадьевич, инспектор…инспектор государственного технического надзора, говорит мужчина, удивляясь происходящему.

Сотрудник ФСБ брызгает из балончика на руки мужчине, на руках проявляются специфические следы. Пятитысячные купюры, которые взял чиновник, были меченые – они оставили следы на руках. Сотрудник ФСБ раскладывает взятку на столе.

Напомним, 23 марта ТИА сообщало, что СУ СК РФ по Тверской области по факту получения взятки возбудил уголовное дело. По версии следствия, ­17 марта 2017 года днем главный­ государственный инсп­ектор на своем рабочем месте в Кимрах получил ­взятку ­в сумме 50 тысяч рубл­ей. За эти деньги он обещал правильно проверить на объекте недвиж­имости эксплуатацию электроу­становок. При получен­ии взятки и­нспектора задержали сотрудники УФСБ Р­оссии по Тверской обл­асти. Подозрев­аемого поместили под домашний арест.