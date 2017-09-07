Чтобы найти настоящих владельцев, найденному попугаю придётся помяукать

История с пропажей дорогого попугая жако по кличке Джули, который улетел из зоомагазина в Твери 31 августа, начинает напоминать детектив. Как стало известно порталу "ЗооТверь", такой же попугай недавно был обнаружен в одной из тверских голубятен.

Владельцы Джули - Роман и Ольга - распространили по социальным сетям объявления о пропаже попугая с его фотографиями и своими контактами. Нашедшему птицу обещали вознаграждение.

На одно из объявлений откликнулась женщина, которая рассказала, что к её мужу в голубятню залетел попугай, внешне похожий на пропавшую Джули. Но поскольку на момент обнаружения попугая ни она, ни муж не видели объявления, они обратились в интернете в сообщество любителей попугаев с вопросом, не потерял ли кто свою птицу. Довольно быстро нашлась девушка, которая заявила, что это её попугай. Ей и отдали случайного гостя голубятни. Только потом они увидели объявление о Джули и тогда решили рассказать о своей находке её владельцам.

Роман и Ольга связались с забравшей попугая девушкой, однако она отказалась обсуждать с ними вопрос принадлежности жако. Владельцы Джули убеждены, что это их попугай, и намерены обратиться в полицию.

Разрешение данного спора будет сложным по той причине, что все попугаи вида краснохвостый жако, к которому относится и Джули, внешне очень похожи. А кольца, по которому можно было бы опознать птицу, не было ни на лапе пропавшей Джули, ни на лапе попугая, найденного в голубятне. Поэтому доказывать свои права будет сложно обеим сторонам спора.

Но у Романа и Ольги есть одна надежда. Их Джули жила среди кошек и научилась изображать мяуканье. Если спорный попугай вдруг замяукает в присутствии свидетелей - это будет одним из косвенных доказательств того, что это именно Джули.