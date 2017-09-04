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В Твери из зоомагазина улетел дорогой попугай

04 Сентября 2017 14:30
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Фоторепортаж

31 августа вечером на Спортивном переулке  из двери зоомагазина выпорхнул краснохвостый жако и улетел в неизвестном направлении. По иронии судьбы год назад, тоже в августе, в Твери пропал  попугай такого же вида. Обе птицы дорогие во всех смыслах: и по цене, и по значимости для владельцев. Поэтому за обеих назначено хорошее вознаграждение.

Попугая, улетевшего на Спортивном, зовут  Джули. Тех, кто видел жако или может оказать помощь в  поисках, просят связаться с Романом (тел. 8-930-177-000-5) или Ольгой (тел.8-905-128-48-98).

Напомним, что год назад похожий случай произошел с самкой краснохвостого жако Люсей, которая улетела из дома в Заволжском районе Твери. Владелец Люси - тверичанин Виктор Филиппов - предполагал, что потерявшийся попугай может найти прибежище в сараях,  на чердаках и в  голубятнях. Осенью голодного жако могут привлечь осенние плоды: яблоки и рябина. Именно к этим деревьям надо проявить особое внимание при поисках попугая.

К сожалению, поиски Люси не увенчались успехом, сообщает портал zoo69.ru

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Метки: попугай жако зоомагазин пропал попугай
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Комментарии (8)

  • mamruc 
    С такой погодой хана пернатому. Это Вам не Африка (((
Зы... Если правда не подобрал кто.
    04.09.2017 14:59
    0 | 2

  • Leo-L 
    Не удивлюсь, если его зовут уже Гоша, сидит он в клетке новых хозяев и рассказывает им человеческим голосом, как лихо ему удалось слинять от прежних владельцев.
    04.09.2017 15:38
    0 | 7

  • Dimas_tver 
    Кеша научил
    Прикрепленные изображения:
    04.09.2017 16:14
    0 | 3

  • RSERG 
    Когда ждать возвращение блудного попугая?
    04.09.2017 16:27
    0 | 2

    • Kolyan 
      Про то надо окрестных кошаков спрашивать )))) Хотя им как-то фиолетово, дорогой он или не очень...
      04.09.2017 17:31
      0 | 2

  • aleks 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    04.09.2017 16:39
    0 | 7

    • Эго 
      До колик...))) Спасибо!!!
      04.09.2017 17:08
      0 | 1

  • brazi 
    На овощебазе походу занорился..мучали наверное вот и улетел.
    04.09.2017 22:11
    0 | 0
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