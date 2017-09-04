В Твери из зоомагазина улетел дорогой попугай

31 августа вечером на Спортивном переулке из двери зоомагазина выпорхнул краснохвостый жако и улетел в неизвестном направлении. По иронии судьбы год назад, тоже в августе, в Твери пропал попугай такого же вида. Обе птицы дорогие во всех смыслах: и по цене, и по значимости для владельцев. Поэтому за обеих назначено хорошее вознаграждение.

Попугая, улетевшего на Спортивном, зовут Джули. Тех, кто видел жако или может оказать помощь в поисках, просят связаться с Романом (тел. 8-930-177-000-5) или Ольгой (тел.8-905-128-48-98).

Напомним, что год назад похожий случай произошел с самкой краснохвостого жако Люсей, которая улетела из дома в Заволжском районе Твери. Владелец Люси - тверичанин Виктор Филиппов - предполагал, что потерявшийся попугай может найти прибежище в сараях, на чердаках и в голубятнях. Осенью голодного жако могут привлечь осенние плоды: яблоки и рябина. Именно к этим деревьям надо проявить особое внимание при поисках попугая.

К сожалению, поиски Люси не увенчались успехом, сообщает портал zoo69.ru