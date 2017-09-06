Задержан водитель «Ауди А4», который устроил серьезное ДТП в Тверской области и скрылся

22 августа в 23часов 10 минут на 13 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка Калининского района водитель «Ауди А4» неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат». В аварии пострадали: водитель «Фольксвагена», 36-летняя женщина-пассажир этой иномарки и 11-летний мальчик.

Водитель «Ауди» с места аварии скрылся.

Сообщается, что водитель все же был задержан сотрудниками полиции. Им оказался неоднократно судимый 28-летний житель Калининского района.

- Установлено, что водительское удостоверение он никогда не получал. Как пояснил найденный водитель, в ходе распития спиртных напитков совершил угон транспортного средства у своей знакомой, после чего совершил ДТП. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 264 УК РФ, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ, – сообщает ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району.