В ДТП под Тверью пострадали три человека, в том числе ребенок

22 августа в 23.10 на 13 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка (Калининский район) неустановленный водитель, управляя «Ауди А4», неправильно выбрал боковой интервал и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением трезвого 34-летнего водителя.

В аварии пострадали: водитель «Фольксвагена», 36-летняя женщина-пассажир этой иномарки и 11-летний мальчик. Все трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Виновник аварии с места скрылся.