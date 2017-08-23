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В ДТП под Тверью пострадали три человека, в том числе ребенок

23 Августа 2017 09:32
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Фоторепортаж

22 августа в 23.10 на 13 км автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка (Калининский район) неустановленный водитель, управляя «Ауди А4», неправильно выбрал боковой интервал и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением трезвого 34-летнего водителя.

В аварии пострадали: водитель «Фольксвагена», 36-летняя женщина-пассажир этой иномарки и 11-летний мальчик. Все трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Виновник аварии с места скрылся.

 

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Метки: серьезное дтп дтп с пострадавшими в дтп пострадал ребенок
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