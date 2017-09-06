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Старым депутатам придётся собраться ещё раз: Москва снова выделяет на тверские дороги более 200 миллионов рублей

Старым депутатам придётся собраться ещё раз: Москва снова выделяет на тверские дороги более 200 миллионов рублей - ТИА
06 Сентября 2017 14:25
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Все были уверены, что сегодняшнее заседание Тверской городской Думы станет последним для старого созыва. На носу выборы нового, можно обняться, попрощаться и с ностальгией вспоминать, как работали 5 лет на благо города. Но все прощально-печальные депутатские планы "испортила" Москва – во вторник 12 сентября Мосгордума планирует выделить ещё 214 миллионов на ремонт тверских дорог безвозмездно.

Почему такой аттракцион невиданной щедрости, объяснил глава города Александр Корзин:

- Закончились те времена, кода князь Владимир и Михаил Тверской враждовали. А сейчас такие хорошие времена, дружеские. Мы соседи – час на Сапсане.  Я считаю, такие партнерские отношения должны быть не только с Москвой, а с любыми близлежащими городами. Например, мы дружим с Петропавловском Камчатским – там базируется наш атомный подводный крейсер «Тверь.» Я считаю, это естественно. И нам повезло, что мы дружим не теоретически и формально, а имеем конкретные и реальные дела. Деньги выделены, деньги осваивают москвичи, дороги остаются в Твери. Вы сами по этим дорогам ездите и понимаете, что есть отличия в работах, которые выполняют наши организации и москвичи.

214 миллионов рублей Мосгордума выделит уже во вторник, 12 сентября. Как пояснил глава Твери,  «деньги пройдут легитимно и законно: через КСП, правовое управление». На них отремонтируют дорогу от собора Александра Невского до Нового моста. И уже в этом году.

Поэтому старому созыву тверской Думы придется собраться ещё раз, но уже после выборов нового. По 131 закону старая дума может собираться вплоть до первого заседания новой. Но не позднее 30 дней после выборов.

Напомним, после выборов 10 сентября полностью изменится система органов городской власти - новый состав городской Думы возглавит избранный из числа депутатов председатель, а Глава Твери будет назначен и станет руководителем администрации города. Соответствующие изменения сегодня были внесены в регламент ТГД. 

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Метки: тверская городская дума ремонт дорог в твери москва отремонтирует дороги в твери
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Комментарии (35)

  • TVERSKOY_SK 
    Дороги в центре Твери МУП Дороги Москвы шикарные уложили.
Браво всем причастным к этому мероприятию.
    06.09.2017 14:32
    0 | 6

    • Кубит 
      Пока шикарно. Но смущает пористость асфальта из-за гравия и малого количества битума. Вода уже нашла дырочки. Грянет мороз..
      06.09.2017 14:38
      0 | 11

      • Судья 
        и разопрет его!
        06.09.2017 15:47
        0 | 1

        • yoc5ntu9ag6yhz 
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          06.09.2017 19:13
          0 | 0

    • Viktor69 
      Дорога выполнена с нарушениями СНиП 3.06.03-85 автомобильные дороги СП 78.13330.2012 и уж не по московским нормам. Нашим дорогам далеко до требований ВСН 14-95 «Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий». Для обывателя конечно дорога "класс", время покажет, столько огрехов - писать можно долго. И опять дороги в центре - в Твери нет частного сектора, и дворов в Юности например: "кинула" асфальтовой крошки к выбором Единая Россия и "пропиарилась". На этом избиратели забудьте про дворы до следующих выборов. Да еще врач с юристом малые формы во дворах "ставили".
      06.09.2017 15:09
      0 | 5

      • BARBAdos 
        может вы специалист в области дорожного строительства, но судя по индексу СНиП, приведенный вами 1985 года выпуска. Может технология действительно несколько другая, и разрушения полотна все таки не будет? Я седня проехался от проспекта Калинина до Пролетарки и был приятно удивлен - дорога действительно как М-10, покрытие ровное, думаю, что по ночами стритрейсеры будут у нас гонки устраивать, во всяком случае правая нога сама просилась втопить до 120-чки, но мозг сказал, что выше 80-ти нельзя...))
        06.09.2017 15:55
        0 | 0

      • Viktor69 
        В СССР были жесткие нормы, а на год не надо смотреть, возьмите прочитайте прежде, чем что то писать полезно будет. Вот fen 15 правильно написал, если я буду писать дефекты - времени жалко.
        06.09.2017 16:14
        0 | 2

        • BARBAdos 
          в СССР нормы были жесткие, а дороги все равно были говно... Я признаю, что я чайник в этой области, но с другой стороны знаю, что в Москве процесс приемки работ это не формальность, поэтому сомневаюсь, что за свои же деньги они позволят гнать халтуру. Хотя с другой стороны, им главное, чтобы асфальт до конца мундиаля 2018 дотянул, а потом это уже чисто наши проблемы будут...
          06.09.2017 17:03
          0 | 1

          • Viktor69 
            ДЕПАРТАМЕНТСТРОИТЕЛЬСТВА МОССТРОЙЛИЦЕНЗИЯ  ВСН14-95 ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОЖНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ МОСКВА1995. Разъясняю: в этой инструкции уделено особое внимание к подготовке полотна дороги перед нанесением асфальтового покрытия. Чтобы было понятно - это как подготовка машины перед окраской!
Плохо подготовленное полотно и работа по укладке асфальта считай загублена. А ЩМА или другой состав это в принципе вторично. А проблемы в любом случае буду наши. А СНиП актуализированная редакция в 2012 году, вы конечно не поняли этого.
            06.09.2017 18:35
            0 | 0

  • HuanCarlosEsteban 
    "Я считаю, такие партнерские отношения должны быть не только с Москвой, а с любыми близлежащими городами. Например, мы дружим с Петропавловском Камчатским..."
У кого-то по географии России был неуд...
    06.09.2017 14:39
    0 | 12

  • Кубит 
    Глупее комментария от человека с высшим образованием вряд ли можно услышать:
"- Закончились те времена, кода князь Владимир и Михаил Тверской враждовали. " Ну а про близость с П-Камчатским ... Мож его в команду КВН включить? #ржунемогу.

P.S. Просто в Мск денег столько, что можно и поделиться с соседями. А то Мск - блеск, отъедь пару часов от Мск - нищета.
Второй шаг - з/п как в Москве!
    06.09.2017 14:39
    0 | 14

    • HuanCarlosEsteban 
      У него еще и по Отечественной истории похоже неуд.
      06.09.2017 14:42
      0 | 5

      • Кубит 
        У него не неуд. У него склероз и потеря ориентации.
        06.09.2017 14:44
        0 | 6

  • 321pusk 
    Вот балаболка Корзин и спалил схему))))
    06.09.2017 14:43
    0 | 3

  • BARBAdos 
    Я считаю, такие партнерские отношения должны быть не только с Москвой, а с любыми близлежащими городами. //////

посыл тов. Корзина понятен - пускай не только Москва, но и Смоленск, Ярославль, Псков, Вологда и В.Новгород раскошеливаются...
    06.09.2017 14:46
    0 | 4

    • Кубит 
      Вы щастливый человек!!!!
Посылы Корзина понимаете!!!
      06.09.2017 14:48
      0 | 3

      • BARBAdos 
        он думает видимо, что на таком иждивенчестве можно и теплотрассы отремонтировать и западный мост построить. А че там, собирайся на заседания думы и бабки только распределяй...
        06.09.2017 14:59
        0 | 8

  • kudimov 
    Я понимаю это так, что в Москве стока денег, что и реновации не хватает их освоить, поэтому осваивают деньги на просторах Твери. Ну и нам неплохо от этого.
    06.09.2017 14:57
    0 | 11

    • BARBAdos 
      угу, Москва приводит дороги Твери в божеский вид, чтобы не было такого разительного контраста между городами. А то вдруг на мундиале иностранцев в столицу верхневолжья занесет - ведь подумают, что заблудились и в другую страну попали...
      06.09.2017 15:04
      0 | 9

  • antiER 
    "отремонтируют дорогу от собора Александра Невского до Нового моста. И уже в этом году"

А рельсы на этом участке демонтировать будут, как на Советской и Капинина? Схема то уже отработана...
    06.09.2017 15:02
    0 | 3

  • lesorub 
    За дороги только можно порадоваться. Действительно делают быстро и качественно. И стебаться здесь совершенно не уместно. 
А вот Корзину лучше жевать, чем говорить. Такую тупизну выдал, что пацану из детсада было бы стыдно...и даже не из старшей группы.
    06.09.2017 15:06
    1 | 4

  • Бертран 
    Мы историю с географией не изучали- не до этого было тогда- быть бы живу. Но победителей не судят: мы нашли способ раскрутить Центр на деньги, а это главное. В марте вспомните это.
    06.09.2017 15:14
    6 | 0

    • USSR 
      когда снег сойдёт вместе с щербатым асфальтом....
А вообще про этот кусок дороги говорили что отремонтируют с предыдущем траншем. Или они этот асфальт до Нового моста снимут и ещё более крутой положат???
      06.09.2017 15:21
      0 | 7

      • Marusia 
        Видимо первого транша не хватило, отбашлять пришлось..
        06.09.2017 16:22
        0 | 5

    • Viktor69 
      Бесплатный сыр в мышеловке, "неучи" они и есть "неучи", хоть и с кучей дипломов.
      06.09.2017 16:05
      0 | 2

  • fen 15 
    Очередное соглашение, текст первого на более чем 300 миллионов никто не видел, конечная цена неизвестна. Известно что по первому соглашению должны поменять верхний слой асфальта на улицах: Тверской пр-т, пр-т 50 лет Октября, пр-т Ленина, пр-т Калинина, ул Софьи-Перовской, ул Советской, части Смоленского пер и ул Вагжанова (пока ещё Вагжанова). По второму соглашению вроде как на 214 мил поменяют верхний слой асфальта на пр-те Чайковского и опять на Тверском пр-те, не дороговато ли. Кроме того новых технологий не видно, колодцы делали в попыхах с соответствующим качеством, тротуары не трогали (хотя надо было),  бордюрный камень там где надо не меняли (в некоторых местах он вообще отсутствует) так ещё и асфальт чуть ли не с Москвы возят в следствии чего температура его укладки не соответствует нормам из-за чего и пористость, а в некоторых местах выкрашивание. Зачем такой ремонт за месяц, за такие деньги с условием того что гарантийный срок он не простоит, или все спишется когда трубы будут менять? Как мне кажется обычная распильная схема.
    06.09.2017 15:25
    0 | 9

  • Al3x3j 
    Народная примета: если уложили новый асфальт, значит пришло время менять трубы
    06.09.2017 15:47
    0 | 8

  • AEM 
    Мосгордума планирует выделить ещё 214 миллионов на ремонт тверских дорог безвозмездно. Безвозмездно, Карл???
1. А Тверская область планирует выделить кусочки земли всем причастным москвичам в элитных или заповедных местах области? 
2. Можно посмотреть на централизованный договор со "Стрелкой" по распилу московского бюджета? 
3. Уже готов проект реновации Твери?
    06.09.2017 16:33
    0 | 4

    • BARBAdos 
      кому там нужны наши кусочки? Все кто хотели что то купить у нас уже. давно купили, да и вообще ценность тверской земли довольно сомнительна...
      06.09.2017 17:06
      0 | 0

      • AEM 
        А как же Сечинские угодья в Зубцовском районе? Думаете больше нет желающих?
        06.09.2017 17:21
        0 | 2

  • systeman 
    На чайковского-Тверском и так асфальт ничего - не так давно ведь перекладывали, вспомните. Сделайте лучше, млин, Благоева - рельсы местами сантиметров на 20 выпирают, на перекрестке с Красина ездить невозможно вообще
    06.09.2017 17:06
    0 | 4

  • Житель подземелья 
    Меня терзает вот какой вопрос: а не получится ли так, что поток транспорта (в частности легкового), который сейчас идет по М-10 в обход Твери пойдет как раз через ее центр от Хима до Мигалово? Там типа реконструкция, пробки, все дела, а тут новый асфальт, расширение полос и все такое.
    06.09.2017 17:50
    0 | 1

    • Uylo_Yobannen 
      Да запросто. Особенно, когда за проезд по окружной бабло брать начнут.
      06.09.2017 18:36
      0 | 0

  • DenBlldenn 
    Дорогу делают исключительно к чемпионату 2018, чтобы перед туристами не позориться которые в твери проездом будут.
она должна продержаться лишь до следующей осени
Естественно при такой задаче, дорога на год, никто не парится с качеством укладки.
    06.09.2017 18:18
    0 | 1

  • MorS 
    "Что-то не так..." (C) "Особенности национальной рыбалки"
    06.09.2017 19:00
    0 | 1
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