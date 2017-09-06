Старым депутатам придётся собраться ещё раз: Москва снова выделяет на тверские дороги более 200 миллионов рублей

Все были уверены, что сегодняшнее заседание Тверской городской Думы станет последним для старого созыва. На носу выборы нового, можно обняться, попрощаться и с ностальгией вспоминать, как работали 5 лет на благо города. Но все прощально-печальные депутатские планы "испортила" Москва – во вторник 12 сентября Мосгордума планирует выделить ещё 214 миллионов на ремонт тверских дорог безвозмездно.

Почему такой аттракцион невиданной щедрости, объяснил глава города Александр Корзин:

- Закончились те времена, кода князь Владимир и Михаил Тверской враждовали. А сейчас такие хорошие времена, дружеские. Мы соседи – час на Сапсане. Я считаю, такие партнерские отношения должны быть не только с Москвой, а с любыми близлежащими городами. Например, мы дружим с Петропавловском Камчатским – там базируется наш атомный подводный крейсер «Тверь.» Я считаю, это естественно. И нам повезло, что мы дружим не теоретически и формально, а имеем конкретные и реальные дела. Деньги выделены, деньги осваивают москвичи, дороги остаются в Твери. Вы сами по этим дорогам ездите и понимаете, что есть отличия в работах, которые выполняют наши организации и москвичи.

214 миллионов рублей Мосгордума выделит уже во вторник, 12 сентября. Как пояснил глава Твери, «деньги пройдут легитимно и законно: через КСП, правовое управление». На них отремонтируют дорогу от собора Александра Невского до Нового моста. И уже в этом году.

Поэтому старому созыву тверской Думы придется собраться ещё раз, но уже после выборов нового. По 131 закону старая дума может собираться вплоть до первого заседания новой. Но не позднее 30 дней после выборов.

Напомним, после выборов 10 сентября полностью изменится система органов городской власти - новый состав городской Думы возглавит избранный из числа депутатов председатель, а Глава Твери будет назначен и станет руководителем администрации города. Соответствующие изменения сегодня были внесены в регламент ТГД.