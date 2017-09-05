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Коллегия присяжных решит судьбу членов банды, которые из-за автомобиля расправились с грибником в Тверской области

05 Сентября 2017 16:44
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Тверской областной суд рассматривает уголовное дело в отношении участников вооруженной банды, которые обвиняются в разбойных нападениях, кражах и убийстве. На скамье подсудимых - Сергей Булах, Александр Лагутин, Игорь Шураков и Александр Щекутеев. Они попросили, чтобы их судили присяжные.  25 сентября в Тверском областном суде пройдет формирование коллегии присяжных.

Как сообщает пресс-служба суда, к рассмотрению уголовного дела еще одного обвиняемого Александра Григорьева, которое выделено в отдельное производство, приступили сегодня. Он заключил досудебное соглашение.

А вот слушание дела в отношении главаря банды, 35-летнего Сергея Хлиптунова, начнется завтра, 6 сентября.

Напомним, вооруженная группа действовала на территории сразу нескольких субъектов страны в 2016 году.  Одним из наиболее тяжких преступлений, совершенных обвиняемыми на территории Тверской области, стало разбойное нападение на 46 – летнего грибника в лесном массиве деревни Конякино Клазяинского района, куда житель Подмосковья приехал на личном автомобиле. Участники банды несколько раз выстрелили потерпевшему в голову, нанесли множество ударов монтировкой, душили. После убийства потерпевшего, злоумышленники завладели его автомобилем, который впоследствии разобрали и продали на запчасти, а также находившимися в автомобиле сотовыми телефонами, денежными средствами и инструментом, причинив имущественный вред супруге потерпевшего на сумму около 900 тысяч рублей.

Для совершения преступлений участниками преступной группы в разные периоды времени подыскивались и использовались транспортные средства – «KIA Ceed», «Volkswagen Tiguan», «Rover-75», «ВАЗ 2106». Также для совершения преступлений применялось техническое оснащение – рации для связи между участниками преступной группы, а также предметы, позволяющие скрыть следы совершенных преступлений и затруднить их раскрытие – маски, перчатки.

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Метки: банда отморозков бандиты нападение на грибника напали на грибника бандиты убили грибника
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