Банда отморозков, которая жестоко расправилась с грибником в Тверской области из-за автомобиля «Рено Дастер», отправится на скамью подсудимых

Как сообщает СУ СК по Тверской области, завершено расследование трех уголовных дел в отношении 6 жителей Московской, Саратовской, Самарской, Белгородской, Ростовской и Волгоградской областей. На них числятся несколько преступлений, таких как, создание банды, разбои, хищение имущества, причинение тяжкого вреда здоровью и убийство.

Одно из громких и наиболее тяжких преступлений произошло в прошлом году в Тверской области. 23 июля 2016 года в утреннее время в лесном массиве в 1 км от деревни Конякино Калязинского района обнаружено тело 46-летнего жителя города Сергиева Посада с телесными повреждениями в виде рубленных ран на голове.

Выяснилось, что 22 июля 2016 года рано утром бандиты специально приехали в лес, чтобы похитить автомобиль и ценные вещи у какого-нибудь грибника. Они затаились и выжидали удобного момента. На свою беду к лесу за грибами подъехал 46-летний мужчина. Как уточняет следствие, участники банды несколько раз выстрелили потерпевшему в голову, а также нанесли ему множество ударов монтировкой по голове и шее, после чего душили. После убийства злоумышленники завладели его автомобилем, который впоследствии разобрали и продали на запчасти. Забрали также сотовый телефон погибшего, деньги и инструменты.

Общий имущественный ущерб составил 900 тысяч рублей.

«Наследила» банда и в соседнем регионе. Установлено, что участниками банды был совершен ряд краж из домов и иных помещений, расположенных на территории Сергиево-Посадского и Дмитровского районов Московской области; совершено открытое хищение имущества жительницы Москвы в надземном переходе в районе 91 км МКАД, совершенное с применением насилия; с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершено разбойное нападение на семью, проживающую в Брянской области, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему; с применением оружия совершено разбойное нападение на АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Запад» в деревне Селково Сергиево-Посадского района.

Банда была создана в январе-феврале 2016 года жителем Подмосковья. Для участия в этой группе он привлек ранее знакомых ему лиц, жителей различных областей России, которые согласились участвовать в совершении нападений на граждан и организации. При этом организатор и руководитель банды до дня пресечения ее преступной деятельности - 17 августа 2016 года, лично ставил перед подчиненными задачи, участвовал в планировании и подготовке совершения преступлений, распределял полученные преступным путем доходы. Остальные участники банды являлись исполнителями преступлений, а также лично, либо с участием организатора совершали планирование, подготовку к совершению преступлений, выполняли иные необходимые подготовительные мероприятия (изучение личности потерпевших, место их жительства и образа жизни, подготовку оружия, подлежащего применению, иные необходимые действия), а также лично, действуя в различных составах, совершали преступления.

Следователь СКР установил, что в целях обеспечения максимальной эффективности преступной деятельности при совершении преступлений члены банды использовали гладкоствольное огнестрельное оружие и гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения и приспособления к нему, для чего в период с февраля по май 2016 года ими принимались меры, направленные на обеспечение вооруженности банды указанным оружием.

Для совершения преступлений участниками преступной группы в разные периоды времени подыскивались и использовались транспортные средства – «KIA Ceed», «Volkswagen Tiguan», «Rover-75», «ВАЗ 2106». Также для совершения преступлений применялось техническое оснащение – рации для связи между участниками преступной группы, а также предметы, позволяющие скрыть следы совершенных преступлений и затруднить их раскрытие – маски, перчатки.